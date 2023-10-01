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Очередное появление моделей Core 14-го поколения в канадской рознице подтверждает небольшой рост цен
Слишком переживать потенциальным покупателям не стоит.

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В преддверии неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения ассортимент ряда магазинов продолжает пополняться новыми моделями: так, несколько дней назад предстоящие новинки были замечены в прайс-листе канадского ритейлера PC-Canada и европейской рознице, а сегодня ещё один онлайн-магазин из Канады решил порадовать своих потенциальных клиентов расширением модельного ряда, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, флагманский настольный процессор новой линейки в лице Intel Core i9-14900KF, снабжённый 24 ядрами (8P+16E) вкупе с 36 Мбайт кэш-памяти и способный достигать частоты в 6.0 ГГц в максимальном режиме, в канадском магазине Canada Computers оценён в $779, предтоповые Core i7-14700K и Core i7-14700KF, имеющие в своём распоряжении 20 ядер (8P+12E), функционирующие на частоте до 5.6 ГГц в турборежиме, и 33 Мбайт кэша, предлагаются за $589 и $549, а 14-ядерные (6P+8E) Core i5-14600K и Core i5-14600KF, характеризующиеся частотой до 5.3 ГГц в максимальном режиме, получили ценники в $449 и $399. Стоит упомянуть, что цены приведены в канадских долларах.

Источник изображения: VideoCardz, Canada Computers

Сравнив ценники ещё не вышедших новинок со стоимостью их предшественников, можно отметить, что представители Raptor Lake-S Refresh оказались не слишком дороже моделей прошлого поколения — рост цен колеблется от 2 до 7 %, а ценники Core i5-14600KF и Core i5-13600KF в Canada Computers и вовсе оказались равны.

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Необходимо отметить, что Intel до сих пор хранит загадочное молчание касательно цен и технических характеристик моделей, принадлежащих к линейке Core 14-го поколения, однако уже 16 октября всё тайное должно стать явным — именно в этот день должен состояться анонс первых представителей семейства Raptor Lake-S Refresh, в то время как в продажу новинки поступят на день позже.

#intel #raptor lake-s refresh
Источник: videocardz.com
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