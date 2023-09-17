Цены предстоящих новинок не слишком удивляют.

Похоже, онлайн-магазины уже готовятся к скорому анонсу настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, пополняя ассортимент своей продукции первыми представителями семейства Raptor Lake-S Refresh: так, благодаря «наводке» энтузиаста под ником momomo_us стало известно о ценниках ряда предстоящих новинок у одного из европейских ритейлеров.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Так, в прайс-листе словенского магазина Sestavi нашлось место для нескольких новых моделей CPU нового поколения, причём новинки оказались не слишком дороже своих предшественников: топовые Core i9-14900K и Core i9-14900KF в BOX-исполнении предлагаются за €741 и €707, что всего на 6.6 и 5.5 % выше на фоне ценников Core i9-13900K и Core i9-13900KF, Core i7-14700K и Core i7-14700KF оценили в €532 и €498, то есть на 7.3 и 4.6 % больше по сравнению с Core i7-13700K и Core i7-13700KF, а стоимость Core i5-14600K и Core i5-14600KF составляет €403 и €370 (на 5.7 и 5.1 % дороже Core i5-13600K и Core i5-13600KF).

Источник изображения: Sestavi

Исходя из имеющейся информации, официальный анонс десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения состоится уже через пару дней, в то время как заполучить желанную новинку рядовые покупатели будут в состоянии лишь спустя месяц, да и то только CPU с разблокированным множителем, в то время как модели без суффикса «K» дебютируют в начале следующего года.