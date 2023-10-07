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Стали известны ценники игровых видеокарт Intel Arc A580 в ряде магазинов
У некоторых продавцов новинка весьма дешевле Arc A750.

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Хотя Intel ещё не объявляла об официальном запуске игрового графического адаптера Arc A580, некоторые онлайн-магазины уже поспешили добавить новые модели в свои прайс-листы, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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ASRock Arc A580 Challenger OC. Источник изображения: Geizhals

Так, «сетевой детектив», известный под ником momomo_us, обнаружил модель ASRock Arc A580 Challenger OC в одном из магазинов Японии, который заблаговременно разместил новинку на страницах своего сайта, не забыв указать ценник, составляющий 38880 иен, что примерно на 30 % дешевле Arc A750 серии Challenger от этого же производителя.

Источник изображения: X (Twitter), momomo_us

Ещё несколько предложений было найдено в американской рознице: в США Arc A580 можно заказать за $210, то есть на 4 % меньше по сравнению с ценой Arc A750 от ASRock на Newegg, а в Канаде новинка обойдётся в 274 канадских доллара — на 19 % дешевле наиболее доступной Arc A750.

Стоит напомнить, что геймерский видеоадаптер Intel Arc A580 получит 24 Xe-ядра, 384 XMX-движка, 24 блока трассировки лучей, 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой в 16 ГГц, и шину в 256 бит. В соперницы новинке специалистами Intel были выбраны GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600.

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Необходимо отметить, что о выпуске своих моделей Arc A580 пока что объявила лишь пара производителей в лице ASRock и Sparkle. При этом Intel уже рассылает образцы рецензентам, однако о точной дате дебюта новинки пока что ничего не известно, хотя она уже и поддерживается графическими драйверами.

#intel #arc a580
Источник: videocardz.com
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