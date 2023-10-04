Цена может сыграть решающую роль в противоборстве.

Похоже, дело Arc A580 всё же сдвинулось с мёртвой точки, и спустя год после анонса данной видеокарты геймеры всё же увидят новинку на полках магазинов: так, несколько часов назад стало известно о наличии новых моделей в ассортименте ASRock и Sparkle, а сейчас, благодаря стараниям энтузиаста momomo_us, в сети появились слайды, которые проливают свет на основных соперниц графического адаптера «синей команды», сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленному изображению, технические характеристики Arc A580 за несколько месяцев почти не изменились: новинка обзаведётся 24 Xe-ядрами и аналогичным количеством блоков трассировки лучей, 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а её максимальная пропускная способность памяти составит 512 Гбайт/c. Исключением является показатель TBP, который по сравнению со спецификациями годичной давности увеличился на 10 Вт, достигнув значения в 185 Вт.

Основными же соперницами для Arc A580 специалисты Intel назначили модели NVIDIA GeForce RTX 3050 и AMD Radeon RX 6600, которые имеют аналогичный объём видеобуфера, равный 8 Гбайт. Впрочем, как стало известно чуть ранее, через несколько месяцев «на сцену» выйдет вариация RTX 3050, снабжённая видеобуфером в 6 Гбайт.

Ещё один слайд демонстрирует предложения от AIB-партнёров компании, среди которых нашлось место и парочке моделей Arc A580 производства ASRock и Sparkle — именно они и красовались на изображениях в недавней «утечке».

Источник изображений: VideoCardz, X (Twitter), momomo_us

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Что касается стоимости Arc A580, то новинка могла бы успешно конкурировать в сегменте до $200, тем более, что ценник Arc A750 уже приближается к данной отметке.