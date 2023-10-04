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Спустя год после своего анонса игровые графические адаптеры Intel Arc A580, похоже, наконец-то станут доступны для покупки, о чём свидетельствует появление пары новинок в базе данных онлайн-площадки Geizhals, информирует общественность ресурс VideoCardz со ссылкой на находку «сетевого детектива» momomo_us.
Исходя из презентации годичной давности, геймерская видеокарта Arc A580 оснащается 24 Xe-ядрами, что указывает на наличие в основе чипа ACM-G10, а также имеет в своём распоряжении 24 блока трассировки лучей, 384 XMX-движка, 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 256-битную шину.
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Согласно свежей «утечке», как минимум два производителя, а именно ASRock и Sparkle, выпускают свои модели Arc A580, подтверждая заявленный Intel объём видеобуфера, составляющий 8 Гбайт.
Так, модель ASRock Arc A580 Challenger OC получила тёмный кожух, двухвентиляторную систему охлаждения, металлическую заднюю пластину, полноразмерный слот PCIe 4.0 x16, пару 8-контактных разъёмов дополнительного питания, один порт HDMI 2.1 и три DisplayPort 2.0, а её GPU способен работать на частоте в 2 ГГц. Уровень TGP новинки составляет 175 Вт.
Источник изображений: Geizhals
Видеокарта Sparle Arc A580 ORC отличается фирменным синим дизайном, а также наделена системой охлаждения с двумя вентиляторами и парой 8-пиновых коннекторов синего цвета, обеспечивающих дополнительное питание.
Источник изображений: VideoCardz, Sparkle
Появление первых моделей Arc A580 намекает на её скорый анонс, который может пройти без особой помпы. Стоимость новинок пока остаётся загадкой, однако, учитывая ощутимое снижение ценников Arc A750 (менее $200), вполне вероятно, что цены моделей Arc A580 будут весьма приятными.