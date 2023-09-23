На фоне своих оппонентов предстоящая новинка не блещет.

Пока рядовые пользователи лишь ждут своего часа, чтобы заполучить желанный процессор Intel Core 14-го поколения, некоторые энтузиасты уже вовсю тестируют ещё не вышедшие официально новинки: так, несколько дней назад топовый настольный процессор Core i9-14900KF появился в базе данных Geekbench 6, а сегодня был замечен на страницах сайта PassMark, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: Wccftech

К сожалению, если в Geekbench 6 флагман новой линейки показал себя с лучшей стороны, то результаты «замеров» в PassMark неоднозначны: в однопоточной дисциплине Core i9-14900KF смог набрать 4939 очков, обойдя Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X на 5.9 и 14.4 %, а вот в многопоточном состязании с результатом в 59384 балла уступил своим соперникам 0.6 и 6.3 % соответственно.

Источник изображения: PassMark

Естественно, учитывая отсутствие информации о параметрах тестируемой системы, всецело полагаться на результаты данного теста не стоит, тем более, что всего через несколько недель станут доступны «замеры» от целого ряда внушающих доверие специалистов.

Необходимо напомнить, что настольный процессор Intel Core i9-14900K/KF, как и его предшественник, получит 8 производительных/16 эффективных ядер, но сможет похвастаться более весомыми тактовыми частотами — до 6.0 ГГц в максимальном режиме.

Кроме того, исходя из имеющихся данных, некоторые материнские платы MSI позволят представителям семейства Raptor Lake-S Refresh достичь ещё более впечатляющих частотных показателей.

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Согласно ряду источников, запуск десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения запланирован на середину октября, однако уже сейчас некоторые онлайн-площадки пополняют свой ассортимент предстоящими новинками.