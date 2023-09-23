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Ряд матплат MSI позволит достичь 6.3 ГГц для процессоров Core 14-го поколения в один клик — инсайд
Простой разгон для рядовых пользователей.

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В то время как Intel не слишком балует широкую компьютерную общественность какими-либо подробностями касательно расширенных возможностей предстоящих настольных процессоров Core 14-го поколения, разного рода энтузиасты несколько исправляют сей «промах»: так, инсайдер под ником chi11eddog опубликовал скриншот, раскрывающий планы партнёров «синей команды» по упрощению оверклокинга будущих новинок, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Исходя из представленного изображения, специалисты MSI намерены дать возможность разгона процессоров Intel Core 14-го поколения всего «в один клик»: как можно заметить, материнские платы производителя получат функцию оверклокинга представителей семейства Raptor Lake-S Refresh вплоть до 6.3 ГГц для P-ядер благодаря специальному меню.

Источник изображения: Twitter (X), chi11eddog

К сожалению, пока не ясно, будет ли данная возможность доступна для всех моделей системных плат на базе чипсета Z790 производства MSI, либо же только владельцы топовых материнских плат смогут насладиться этой «фишкой».

Стоит напомнить, что флагманские модели Raptor Lake-S Refresh в лице Core i9-14900K и Core i9-14900KF смогут достигать частоты в 6.0 ГГц «из коробки» благодаря технологии Thermal Velocity Boost — судя по всему, именно они и будут в состоянии работать на частоте в 6.3 ГГц при задействовании упоминаемой функции для материнских плат MSI.

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Ожидается, что настольные процессоры Intel Core 14-го поколения дебютируют в середине октября, что, впрочем, не мешает новинкам уже сейчас появляться в прайс-листах магазинов.

#intel #msi #raptor lake-s refresh
Источник: videocardz.com
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