Результаты новинки вполне неплохи.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта очередного поколения настольных процессоров Intel энтузиасты продолжают радовать широкую компьютерную общественность очередными данными, проливающими свет на возможности будущих новинок: так, специалист, известный под ником OneRaichu, протестировал Core i9-14900KF в популярном бенчмарке Geekbench 6, о чём сигнализирует бот BenchLeaks.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, настольный процессор Intel Core i9-14900KF, обладающий 24 ядрами/32 потоками и работающий на максимальной частоте в ~6 ГГц, в дуэте с системной платой Z790 Taichi производства ASRock и модулями оперативной памяти DDR5-7000, в однопоточной/многопоточной дисциплинах смог набрать 3347/23051 очко, что позволило ему обогнать премиальный Core i9-13900KS, наделённый аналогичным количеством ядер/потоков и частотным потенциалом, в среднем на 8.3/6.2 %.

Источник изображения: Geekbench

В противостоянии со своим конкурентом из стана AMD в лице 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 7950X3D новинка от Intel также вышла победительницей, в однопотоке/многопотоке превзойдя модель «красной команды» в среднем на 15.2/17.2 %.

Естественно, для полноты картины стоит дождаться результатов полноценных тестов: приоткрыть завесу тайны над уровнем производительности представителей Raptor Lake-S Refresh компания Intel, судя по всему, намеревается уже через несколько дней на мероприятии Innovation 2023.