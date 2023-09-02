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В Starfield игровой процессор Ryzen 7 7800X3D уступает Core i9-13900K почти 26 % — тест CPU от PCGH
Другие модели AMD уровнем производительности также не блещут.

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Хотя до полноценного релиза ожидаемой целым рядом геймеров игры Starfield осталось ещё несколько дней, некоторые счастливчики и специалисты компьютерных изданий уже получили доступ к игровому приложению, тут же принявшись всесторонне его изучать: так, исследователи ресурса PC Games Hardware решили проверить возможности современных (и не очень) CPU в новом тайтле.

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Источник изображения: Bethesda

Тестирование проводилось с задействованием видеокарты GeForce RTX 4090 производства PNY в одной из самых требовательных к процессору локаций — при желании каждый пользователь может скачать сохранение игры на сайте источника, собственноручно проверив свою систему «на прочность».

Изучив результаты тестов, можно отметить, что, несмотря на поддержку тайтла со стороны AMD, процессоры «красной команды» продемонстрировали сравнительно посредственные результаты: так, в разрезе показателя средней кадровой частоты геймерский процессор Ryzen 7 7800X3D уступил не только топовому Intel Core i9-13900K (-26 %), но и моделям классом пониже в лице Core i7-13700K (-15 %) и Core i5-13600K (-6 %), а флагманские Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7950X и вовсе отстали от Core i9-13900K на весьма заметные 35 %.

Источник изображений: PC Games Hardware

Наиболее быстрым представителем серии Ryzen 5000 ожидаемо оказался Ryzen 7 5800X3D, однако на фоне результатов своих соперников из стана Intel модель от AMD была не очень убедительна, оказавшись позади Core i5-13400F (- 1%) и Core i7-12700K (- 10 %). Впрочем, стоит учесть, что CPU от Intel работали в паре с модулями оперативной памяти DDR5-4400, в то время как процессор AMD функционировал в дуэте с DDR4-3200.

Остаётся надеяться, что в обозримом будущем разработчики разберутся, почему процессоры AMD демонстрируют сравнительно низкий уровень производительности, и, если потенциал моделей «красной команды» не раскрыт полностью, выпустят патч с исправлениями.

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#amd #intel #starfield #core i9-13900k #ryzen 7 7800x3d
Источник: pcgameshardware.de
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