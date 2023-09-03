У компании уже есть первый клиент на узел Intel 18A.

Хотя в настоящий момент дела с разработкой и внедрением новых техпроцессов у Intel идут не слишком хорошо, в обозримом будущем компания намерена вернуть себе утраченные позиции, информирует общественность ресурс Notebookcheck со ссылкой на издание Bloomberg и данные аналитика Бена Баджарина (Ben Bajarin).

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Источник изображения: AnandTech

В рамках технологической конференции Deutsche Bank генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) рассказал о намерениях «синей команды» наверстать упущенное, следуя давно намеченному плану, согласно которому компания намеревается освоить пять технологических процессов всего за 4 года: в 2025 году «синяя команда» готовится выпускать продукты с задействованием техпроцесса Intel 18A (1.8 нм), благодаря которому и собирается вернуть себе технологическое лидерство, причём первый крупный заказ на использование данного узла у компании уже есть.

В текущем же году Intel намерена явить миру свои настольные процессоры Raptor Lake-S Refresh и мобильные Meteor Lake с использованием техпроцессов Intel 7 и Intel 4 соответственно, а в следующем появятся представители Sierra Forest и Arrow Lake, задействующие узлы Intel 3 и Intel 20A.

Источник изображения: Kitguru

Впрочем, пока остаётся загадкой, сможет ли Intel переманить хотя бы одного крупного «игрока» из стана TSMC, такого, как NVIDIA, AMD или Apple, тем более, что специалисты тайваньского гиганта тоже не сидят сложа руки, готовясь к выпуску первых продуктов с использованием 2-нм технологических норм в 2025 году.

Кроме того, в настоящий момент Intel также не прочь использовать мощности TSMC для своих нужд, например, при производстве плиток SoC, ввода-вывода и GPU для предстоящих процессоров Meteor Lake.