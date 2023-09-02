Поставки чипов памяти могут начаться уже в следующем месяце.

На фоне роста спроса на ускорители вычислений, требующиеся для задач, связанных с искусственным интеллектом, NVIDIA намерена увеличить объёмы производства своих продуктов, о чём свидетельствует расширение списка поставщиков памяти типа HBM для «зелёной команды».

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Источник изображения: Samsung

Как сообщает ресурс Wccftech, NVIDIA изучила возможности памяти HBM от Samsung и осталась довольна результатами тестов, в результате чего заключила контракт с южнокорейским производственным гигантом на поставку чипов памяти — первые отгрузки могут начаться уже в следующем месяце.

Стоит отметить, что NVIDIA уже закупает чипы памяти типа HBM у SK hynix, однако поставляемых производителем объёмов, судя по всему, недостаточно для удовлетворения спроса со стороны клиентов, нуждающихся в ускорителях вычислений «зелёной команды», поэтому немудрено, что компания озаботилась о включении в список поставщиков ещё одного производственного гиганта. При этом к 2024 году NVIDIA намерена поставить около 1.5-2 млн ускорителей H100.

Получив заказ от NVIDIA и уже имея контракт с AMD, подразделение Samsung, отвечающее за разработку и выпуск чипов памяти, может ощутимо поправить своё положение, обогнав таких гигантов, как Micron и Sk Hynix, откусив более чем 50 % от общего «пирога» в разрезе объёмов поставок памяти типа HBM.