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Intel придётся расширить сотрудничество с TSMC — специалисты компании не справляются
«Синяя команда» переживает не лучшие времена.

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Похоже, Intel продолжает испытывать трудности при разработке новых технологических процессов, а также не может обеспечить достаточных объёмов при производстве CPU текущих поколений, что, судя по всему, и подтолкнуло компанию к расширению взаимодействия с крупным производственным гигантом в лице TSMC.

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Источник изображения: Wccftech, ASCII

Как сообщает ресурс TrendForce со ссылкой на отчёт Commercial Times, специалисты Intel не поспевают в ногу со временем, в результате чего компания постоянно страдает от задержек при обновлении техпроцессов — естественно, с подобным мириться «синей команде» было нельзя, поэтому компания приняла решение укрепить своё сотрудничество с тайваньским производителем TSMC.

Согласно анализу Goldman Sachs, в следующем году объём заказов Intel на аутсорсинг составит $18.6 млрд, а в 2025 году увеличится до $19.4 млрд.

По мнению аналитика Эндрю Лу, подразделение Intel, занимающееся разработкой продуктов, переживает не лучшие времена, а сотрудничество с TSMC может помочь улучшить положение дел.

Пока же остаётся загадкой, сумеет ли Intel воплотить в жизнь свои планы по освоению пяти техпроцессов за четыре года, либо же это останется недостижимой мечтой.

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#intel #tsmc
Источник: insider.trendforce.com
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