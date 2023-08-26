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XFX продемонстрировала свои новые модели Radeon RX 7800 XT MERC 319 и RX 7700 XT QICK 319
Новинки получили стильный дизайн.

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Официальный анонс геймерских графических адаптеров AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT ознаменовал выход новых моделей с нереференсным дизайном от ряда AIB-партнёров: «на сцену» уже вышли новинки от ASRock, Gigabyte и Yeston, а несколько часов назад похвастаться своими новыми видеокартами решила и XFX.

Исходя из изображений, опубликованных компанией, игровая видеокарта XFX Radeon RX 7800 XT MERC 319 получит стильный чёрный кожух, массивный радиатор и три вентилятора, а также металлическую заднюю панель серебристого цвета с вырезами для повышения эффективности охлаждения.

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Геймерский видеоадаптер XFX Radeon RX 7700 XT QICK 319 также выполнен в тёмных тонах, включая дизайн бэкплейта. Как и старшая модель, новинка может похвастаться наличием трёх вентиляторов, а вот размеры радиатора кажутся менее внушительными, что немудрено, учитывая более скромные «аппетиты» графического адаптера.

Источник изображений: Twitter, XFX

Как можно заметить, обе новинки снабжены двумя 8-контактными разъёмами, отвечающими за организацию дополнительного питания.

К сожалению, данные, проливающие свет над датой появления новых моделей от XFX в продаже и их ценниках, пока что не разглашаются, однако, судя по всему, всё изменится ближе к 6 сентября — именно в этот день стартуют официальные продажи Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT.

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#xfx #radeon rx 7700 xt qick 319 #radeon rx 7800 xt merc 319
Источник: twitter.com
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