Компания готова порадовать почитателей своей продукции.

Официальный анонс игровых видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT стал катализатором появления новых моделей от партнёров «красной команды»: как сообщает ресурс VideoCardz, компания ASRock готовится явить миру свои новые видеоадаптеры, принадлежащие к сериям Challenger, Steel Legend и Phantom Gaming.

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Игровые видеокарты Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT, относящиеся к доступной серии Challenger, судя по всему, обзаведутся парой 9-см вентиляторов, а кожух новинок будет выполнен в строгих тёмных тонах.

ASRock Radeon RX 7700 XT Challenger OC

Представительницы более «продвинутых» серий Steel Legend и Phantom Gaming получат более производительную систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также красочную RGB-подсветку — исходя из изображений, новинки будут представлены в белом и чёрном вариантах соответственно.

ASRock Radeon RX 7800 XT Steel Legend

ASRock Radeon RX 7800 XT Phantom Gaming OC

Источник изображений: VideoCardz, ASRock

К сожалению, техническими характеристиками новых моделей ASRock пока не делится, однако уже известно, что Radeon RX 7800 XT обзаведётся 3840 потоковыми процессорами и 16 Гбайт памяти типа GDDR6 при 256-битной шине, а RX 7700 XT получит 3456 ядер, 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 и шину в 192 бит.

Ожидается, что первые модели Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT появятся на полках магазинов уже 6 сентября, однако конкретно о дебюте продуктов от ASRock пока что ничего не известно.