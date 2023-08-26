Новинки получили по три вентилятора и заводской разгон.

Официальный анонс игровых видеоадаптеров AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, состоявшийся вчера, дал старт для партнёров «красной команды», подготовивших новые модели с дизайном собственной разработки: не осталась в стороне и Gigabyte, представившая на суд широкой компьютерной общественности новинки, принадлежащие к серии GAMING.

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Согласно информации с официального сайта Gigabyte, игровые видеоадаптеры Radeon RX 7800 XT GAMING OC и Radeon RX 7700 XT GAMING OC получили одинаковый дизайн с преобладанием тёмных цветов и производительную систему охлаждения, оснащённую тремя 90-мм вентиляторами, два из которых вращаются в «противоход» центральному, массивным радиатором с семью медными композитными тепловыми трубками и медной «подошвой», контактирующей с GPU, а также металлическую заднюю пластину и две микросхемы BIOS.

За организацию дополнительного питания новинок отвечают два восьмиконтактных коннектора, а за вывод изображения ответственны два разъёма DisplayPort и пара HDMI.

Как понятно из названия, обе модели могут похвастаться заводским разгоном GPU, однако информацией о частотных возможностях графических чипов новинок производитель пока что не делится.

Источник изображений: Gigabyte

Что касается остальных технических характеристик, то они не отличаются от спецификаций, обнародованных AMD: игровая видеокарта Radeon RX 7800 XT снабжена 3840 потоковыми процессорами, видеобуфером объёмом 16 Гбайт с чипами GDDR6, характеризующимися эффективной частотой 19.5 ГГц, при 256-битной шине, а геймерский видеоадаптер Radeon RX 7700 XT оснащается 3456 ядрами, 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц и шиной в 192 бит.

О доступности и ценниках новинок от Gigabyte пока что ничего не известно.