Другие производители похвастаться подобным решением пока что не могут.

На фоне вчерашнего анонса игровых видеоадаптеров AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT производители графических продуктов продолжают представлять на суд широкой компьютерной общественности свои новые модели: вслед за ASRock и Gigabyte порадовать почитателей своей продукции решила и Yeston, подготовившая парочку новинок, сообщает ресурс VideoCardz.

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Для моделей Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT серии Sakura специалисты Yeston решили идти по «проторенной дорожке», используя зарекомендовавший себя дизайн представительниц прошлого поколения, однако всё же внесли некоторые изменения, вероятно, учитывая тот факт, что «аппетиты» новинок сравнительно велики: для эффективного охлаждения новые видеоадаптеры получили более массивный кулер и вентиляторы увеличенного размера (с 83 до 91 мм).

Сравнение моделей прошлого и текущего поколений

Дизайн кожуха новых моделей Yeston сочетает в себе белые, голубые и фиолетовые оттенки, а печатная плата и планка ввода-вывода новинок полностью белые: похоже, это пока что единственные видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, использующие подобное решение для PCB.

Источник изображений: VideoCardz

К сожалению, производитель не поделился данными, проливающими свет на технические характеристики своих новых графических продуктов, однако благодаря официальному анонсу уже известно, что Radeon RX 7800 XT обзаведётся 3840 ядрами и 16 Гбайт памяти типа GDDR6, работающей на эффективной частоте 19.5 ГГц, с шиной в 256 бит, а Radeon RX 7700 XT будет довольствоваться 3456 потоковыми процессорами вкупе с 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 с частотой 18 ГГц, а ширина шины новинки составит 192 бит.

Больше подробностей ожидается после официального старта продаж, намеченного на 6 сентября.