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Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live

На днях в эфире Соловьёв Live произошло невероятное событие - на дебаты со Стасом "Ай как просто" пригласили Максима Каца, наиболее яркого антивоенного общественного деятеля современной России
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Сразу оговорюсь, что данный материал написан сторонником Максима Каца. Поэтому, не смотря на то, что я обычно стремлюсь к объективной подаче фактов в своих статьях, в данном случае моё мнение может быть достаточно субъективным и, в определённой степени, предвзятым.

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«Нет, это что-то невероятное просто, да такого быть не может», – подумал я, когда знакомый скинул в чат почти двухчасовую запись дебатов по видеосвязи с канала Соловьёв Live между известным среди определённой молодёжной аудитории блогером Стасом Васильевым aka «Стас Ай, как просто» и бывшим московским депутатом, призёром турниров по спортивному покеру в прошлом, а сейчас – общественным деятелем и блогером Максимом Кацем*, являющимся чуть ли не самым ярким антивоенным спикером нашего времени, по совместительству - "иноагентом" и обвиняемым в совершении уголовного преступления по статье "о фейках". Понимаете, это что-то совсем неординарное, чтобы в наше время подобным спикерам, реально независимым и оппозиционным, «давали микрофон», также как и то, что сам Кац согласился в этом балагане участвовать, считая самого Соловьёва не иначе как беспринципным людоедом и без пяти минут военным преступником. Да и к Васильеву у него тоже, скорее всего, симпатий нет. Хотя бы из-за того позорного случая, когда Васильев его безосновательно публично обвинял в зоофилии. Это настолько позорная история, о которой мне даже неловко писать – испытываешь какое-то чувство, характеризуемое термином «испанский стыд», но и не упомянуть этот факт я тоже не могу, чтобы дорогие наши читатели представляли бекграунд спикеров, так сказать.

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Тема дебатов, как несложно догадаться – военный конфликт на Украине, при том, что Васильев и Кац являются в той или иной степени лидерами диаметрально противоположных общественных мнений, преимущественно, популярными среди относительно молодой аудитории. Таких, как Стас Васильев, оппозиционно настроенная публика однозначно относит к провластным публичным спикерам. Сам он, правда, любит изображать из себя этакого лихого нигилиста, которому сам чёрт не брат и который не является сторонником власти в целом, Путина в частности, а уж олигархов и мировой капитализм и вовсе ненавидит. Но при этом, касаясь темы военного конфликта на Украине, Васильев, более известный как «Стас Ай, как просто», обычно вещает в духе, что всё сложно и не так однозначно, как может показаться. Так что «придётся это терпеть», - как говорил Владимир Вольфович. Нравится нам это, или нет. А иначе – нас проглотят живьём и затопчут. В частности, во время дебатов обсуждался бунт так называемой «ЧВК Вагнер» и его последствия, и Васильев до сих пор относится с определённым пиететом к данному вооружённому формированию, сам факт существования которого ставит под угрозу конституционной строй и нарушает многие статьи УК РФ. Мол, ну а кто, если не они будет собой дырки затыкать? Максим Кац же более принципиальный и бескомпромиссный, привыкший чётко отделять белое от чёрного, при этом пытаясь не путать тёплое с мягким. Не даром Кац является одним из наиболее интересных и адекватных оппозиционных спикеров, и, пожалуй, главным антивоенным голосом современной России, в силу сложившейся неблагоприятной обстановки временно вынужденным уехать в Израиль. К слову, на Каца российские силовики уже заточили зуб за некоторые его видеосюжеты, что нашло своё отражение в возбужденном против него уголовном деле.

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Стас Васильев находится в привычном для себя образе простого, разбитного, своего в доску парня, который вроде и в дебри особо лезть не любит, но и так достаточно хорошо видит всю суть вещей. Этакий весёлый и румяный Ванька, баянист, частушечник и просто балагур из соседнего села, который всегда найдет повод пошутить, пусть даже неуместно и нетактично, рассмеяться громче всех, и у которого жизнь проста и беззаботна. И Стас так будет себя вести постоянно, время от времени снисходя всё-таки до серьезного диалога, но вскоре снова уходя в отрыв. Максим Кац тоже умеет пошутить, обычно более тонко и интеллигентно, хотя иногда и достаточно едко, хотя в данной ситуации ему чаще приходится делать вид, что он сдержанно смеется над очередной нелепой шуткой. В глазах Каца в такие моменты читается некоторая усталость от всего происходящего, он снисходительно посмеивается над очередной попыткой Васильева перевести разговор на крайне острые и болезненные темы в плоскость каких-то неуместных шуточек, подколок и, в то же время, постоянных попыток поймать собеседника на неосторожно сказанном слове. Но он явно пришёл сюда не для этого. Кац не поддается на мелкие провокации и упорно не даёт дискуссии уходить в сторону пустой болтовни и эмоций. Стас Васильев время от времени даже начинает разговоры в духе лучших игр от Хидео Кодзимы, про изначально неидеальное мироустройство, с которым ничего не удаётся поделать, что приходится лишь принимать вызовы и отвечать на них по мере сил и возможностей, порой действуя в зоне серой морали и выбирая просто плохой вариант вместо ещё более плохого. Что Стас сам не сторонник Путина, что Путин – такой же винтик в мировой системе капиталистических отношений, как и лидеры других стран, но в данный момент мы этот «винтик» просто не можем ничем заменить, нам приходится жить по правилам навязанной нам игры. И что пока у нас просто нет другого варианта, кроме заведомо ещё более плохих.

Впрочем, вся эта патетика про винтики в безжалостной системе мирового капитализма, пылинки во вселенной и листья на осеннем ветру быстро скатывается в привычную демагогию уровня политических ток-шоу Соловьёва. А ещё через пару фраз и вовсе начинается весьма непритязательный стендап с байками о том, как Стас неожиданно наткнулся на рекламный баннер Максима Каца во время очередного посещения любимого порносайта, попыток узнать у самого Каца, хотел бы он «вдуть» Марии Певчих (уж извините, но я просто дословно цитирую то, что сказал Стас Васильев), шуток на тему возникновения прозвищ Навального и прочий подобный цирк. Максим Кац максимально тактично и снисходительно реагирует на всё подобное шутовство и каждый раз, дав своему собеседнику вдоволь навеселиться, пытается вернуть дискуссию в более конструктивное русло обсуждения темы военного конфликта и вопросов, касающихся российской политики и общества. Снова и снова. Так, помимо прочего, Кац пытается донести до собеседника доводы о том, что партии и политики националистического толка на Украине за последние годы почти полностью потеряли поддержку со стороны населения, а на территориях Донбасса, до недавнего времени контролируемых Киевом, люди продолжали говорить и учиться на русском языке, также до последнего времени вполне легально функционировали и пользовались определённой популярностью политические партии пророссийского толка, что ставит под большое сомнение все разговоры о том, что на Украине к власти пришли нацисты и ведут геноцид русскоговорящего населения. Васильев же, когда кончаются контраргументы, порой и вовсе перегибает палку, перескакивая на другие темы, цепляясь к национальности Каца и обвиняя его в том, что тот публично не осуждает «израильскую военщину». Ну, или делает это не достаточно явно и активно. На что Максим Кац закономерно парирует тем, что он это и не поддерживает публично, и вообще – он является российским, а не израильским политическим и общественным деятелем. Васильев скатывается до откровенных провокаций, называя Каца и прочих либералов не иначе как фашистами, при этом аргументации у него либо нет совсем, либо она нарочито абсурдна, из цикла «а вот теперь ты попробуй доказать обратное». Максиму приходится лишь недоумевать и пытаться снисходительно относиться к подобному поведению, достойному самого отбитого тролля из шестого класса не самой лучшей школы.

Собственно, остаётся один вопрос – почему при всём при этом Максим Кац пошёл на предложение поучаствовать в данных дебатах с такой неоднозначной личностью, как Стас Васильев на канале Соловьёв Live? Попытаюсь дать ответ на этот сложный вопрос. Смотря ежедневные выпуски Каца на его YouTube канале, где он говорит о разных актуальных вещах, я, с одной стороны, сам сильно удивлён, что он решил поучаствовать как спикер на канале Соловьёва, при том, что его оппонентом по интеллектуальной дуэли в режиме сплит-скрин будет пусть и не инфернальный Владимир Рудольфович собственной персоной, постоянно жаждущий чьей-либо крови, но тоже по-своему весьма одиозная личность. В то же время, я понимаю мотивацию Максима Каца участвовать в этом балагане. Дело в том, что Кац, являясь одним из самых адекватных оппозиционных и антивоенных спикеров, абсолютно чужд каких-либо радикальных вещей во взглядах, суждениях, призывах и действиях других лиц, номинально относящих себя к оппозиционному лагерю. В первую очередь, он хочет налаживания конструктивного диалога внутри российского общества, достаточно сильно расколотого политическими противоречиями на фоне обострившегося военного конфликта с соседней и очень близкой в культурном плане страной. Я думаю, что он сам даже не предполагал, что будет когда-либо выступать на канале Соловьёва, но для него это оказалось просто уникальной в своём роде возможностью - донести свои идеи и либеральные ценности до противоположного общественного лагеря. И ради этой цели он оказался готов преодолеть в том числе и личные антипатии.

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Собственно, ссылка на этот эфир: 

* - Максим Кац признан российскими властями иностранным агентом, также обвиняется по уголовным статьям о фейках, которые, якобы, имели место быть в некоторых его материалах. Возможно, будет признан также экстремистом, террористом, сатанистом и так далее, а также будет обвиняться в других противозаконных и общественно порицаемых вещах. На всякий случай пишу заранее, чтобы в будущем никто не докопался.

P.S. Вот уж не думал, что буду смотреть дебаты на Соловьёв Live.

P.P.S. Прошу прощения за очередную статью о политике на данном сайте, который изначально был на совершенно другие темы, но видит Бог, не я превратил этот ресурс в интернет-издание преимущественно на околополитические темы.

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