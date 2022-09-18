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В ходе презентации Realms Deep 2022 издатель 3D Realms показал немало новых игр, в основном, так или иначе выполненных в стилистике шутеров старой школы. Отдельно стоит отметить представленную публике Phantom Fury - новую игру из серии игр про Шелли Харрисон, в которую входят шутер с видом сверху Bombshell и получивший большую известность среди ценителей олдскула шутер от первого лица Ion Fury, выполненный на движке Duke Nukem 3D 1996 года, из которого разработчики выжали все соки. Разработкой Phantom Fury занимается студия Slipgate Ironworks - люди, ответственные за весьма спорную по отзывам пользователей первую часть серии Bombshell (тогда ещё студия носила название Interceptor Entertainment), а также за несколько других проектов, включая Ghostrunner и Graven. Почему за разработку не взялась контора Voidpoint - создатели более близкой по геймплею и духу Ion Fury? Может быть потому, что они сейчас заняты дополнением к ней под названием Aftershock.

Визуально Phantom Fury будет несколько отличаться от Ion Fury, так как тут мы будем лицезреть модную нынче стилизацию уже под старые полностью трехмерные игры, когда берётся вполне себе плюс-минус современный движок, но угловатые модельки персонажей и скудное на полигоны окружение заставляют нас вспомнить о первой половине 2000-х годов, а вот натянутые поверх всего этого текстуры “квадратиками” и вовсе отсылают нас к временам первой PlayStation и Quake II.

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Сами разработчики характеризуют Phantom Fury как смесь “взрывного экшена” с элементом роуд-муви: во время прохождения сюжета игрок совершит путешествие по американской глубинке, посетив захолустные дорожные отели в Альбукерке, заброшенные объекты Лос Аламоса, улицы Чикаго и так далее. Иногда нам будет доступна наземная и даже летающая техника, а при путешествиях пешком игра будет развлекать неплохим уровнем интерактивности окружения - всякие там работающие терминалы, игровые и вендинговые автоматы и так далее.

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Так, всё это ничего не напоминает? Разработчики явно вдохновлялись Duke Nukem Forever, тем, который нам показывали на E3 в далёком 2001 году (но не тем недоразумением, которое в итоге вышло спустя десять лет). Впрочем, серия игр про Шелли имеет и некоторую весьма косвенную связь с серией про неунывающего надирателя задниц инопланетным монстрам и свинокопам Дюка Нюкема: тут и джипы с логотипом организации EDF, и персонаж, рассказывающий главной героине о возможностях её новой роботизированной руки-протеза, как-то очень уж похож на генерала Грейвcа. Однако, общего между данными игровыми вселенными не так уж много по причине спорных моментов с авторскими правами.





Обещают завезти 20 единиц оружия, среди которого будут как уже известные по Ion Fury и полюбившиеся образцы, так и новые экземпляры. При этом, имеется возможность их модернизации. Также улучшения, открываемые по ходу игры, затронут и возможности использования руки-протеза и защитного костюма, среди прочего - усиленная атака и электрический щит от пуль.

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В конце трейлера также появляется главный герой игры SiN, Блейд, и демонстрируется небольшой отрезок игрового процесса за него с использованием знаменитого пистолета, таким образом, в Phantom Fury найдется место для кроссовера не только со вселенной Duke Nukem. Примечательно, что разработчик Phantom Fury, студия Slipgate Ironworks сейчас также занята работой над ремастером классического SiN.

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Оценить проект получится уже относительно скоро - релиз намечен на 2023 год без указания точных дат, в Steam доступна официальная страница игры https://store.steampowered.com/app/1733240/Phantom_Fury/ .