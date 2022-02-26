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За последние пару лет я протестировал порядка дюжины смартфонов различных брендов, в основном, относящихся к ценовому диапазону 12-26 тысяч рублей. За эти деньги представлено много весьма интересных моделей, но вот с сегментом «до 10. 000 рублей» я практически не работал. Было интересно восполнить этот пробел и понять «есть ли жизнь на Марсе», условно говоря. То есть, на что способен смартфон, стоящий не более данной суммы в российской рознице. Продукция известной фирмы ZTE в данном случае была наиболее релевантной, так как у данного бренда большинство моделей относятся к ценовой категории до 15 тысяч рублей. Также стоит отметить и то, что ряд моделей относятся к максимально доступному сегменту, в котором практически не имеют конкурентов, если рассматривать продукцию крупных фирм, а на фоне откровенного нонейма качество там достаточно приличное. Самые бюджетные смартфоны от ZTE, с которыми я имел дело, стоили 3500-4500 рублей, но, естественно, что там было всё только самое необходимое, самое простое и ничего лишнего.

А вот попавший ко мне в руки не так давно аппарат ZTE Blade A71 идеально укладывается в категорию до 10 000 рублей – его рекомендованная цена составляет 9 990 рублей, а с учётом скидок его можно взять примерно за 8 500 рублей. Данный аппарат выглядит заметно интересней наиболее дешёвых моделей бренда, оставаясь при этом всё же весьма доступным по цене. О том, что он умеет, я и расскажу подробно в данном обзоре.

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Упаковка и комплектация

Упаковка данного смартфона, если честно, меня даже несколько обескуражила. Смартфон продаётся в самой обычной картонной коробке с абстрактным принтом в виде разноцветных квадратов, на лицевой стороне и по бокам указано название модели ZTE Blade A71. Коробку можно открыть с верхней и нижней стороны, на верхней стороне указаны также название, заводской индекс и характеристики модели, а также вариант цветового исполнения данного смартфона. Соответственно, это ZTE Blade A71 (заводской индекс ZTE A7030RU) в цвете «Синий лёд» с 3 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Если потрясти коробку, то слышно, как внутри неё что-то болтается и гремит. Распаковываем – внутри находятся несколько каких-то очень примитивных картонных проставок, между которыми уложены сам смартфон с плёнками на экране и задней панели, упакованные в небольшие пакетики с зип-локом инструмент для извлечения лотка SIM-карты и кабель USB-USB Type-C, а зарядный блок просто лежит в одной из ниш, собственно, он-то и гремит в коробке. Помимо этого есть ещё инструкция и гарантийный талон. На этом, собственно, и всё.

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Быстро пробегусь по качеству и функционалу комплектации. «Скрепка» для извлечения лотка на удивление основательная, сделана из листового металла, а не из проволоки. Зарядник имеет весьма небольшие размеры, если сравнивать с большинством других, но его качество вызывает вопросы, во всяком случае, его корпус изготовлен слегка неряшливо, верхняя часть на стороне порта USB сделана в виде отдельной детали, которая сидит с некоторым смещением и зазором. Зарядник работает от сети 100-240 В переменного тока и выдаёт на порт USB постоянный ток напряжением 5 В при силе тока 2 А. Комплектный кабель на вид весьма качественный, но вопросы возникают уже к его длине, которая составляет около 65 см при стандартной для подобных кабелей длине около 1 м. Кому-то он может оказаться коротковатым, например, его длины может не хватить, чтобы положить на стол смартфон, заряжаемый от расположенного на полу удлинителя.

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А чего явно не хватает в комплекте поставки – так это силиконового чехла, без которого эксплуатировать современные смартфоны весьма рискованно и не совсем удобно. Впрочем, оный фирменный аксессуар продаётся отдельно и стоит не так дорого – 400 рублей.

Дизайн и эргономика

Пришла пора взять смартфон в руки и рассмотреть со всех сторон. Корпус привычной формы, переднюю панель занимает стекло дисплея диагональю 6,52 дюйма, в верхней части которого в каплевидном вырезе расположилась фронтальная камера, а над ней – разговорный динамик, закрытый аккуратной металлической перфорированной сеточкой, расположенной в одной плоскости с дисплеем. Специально обращаю внимание на эту деталь, потому что данное решение очень грамотное: динамик не будет забиваться пылью.

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Задняя и боковые поверхности выполнены в виде единой корпусной детали, судя по тактильным ощущениям, выполненной из металла или пластика, хорошо имитирующего металл. Ломать смартфон ради того, чтобы дойти до истины, я, естественно, не стал. Боковые грани скругленные и гладкие, задняя поверхность имеет фактуру, напоминающую грубо отфрезерованный металл. На деле – достаточно приятно смотрится и ощущается тактильно, а также улучшает эргономику. Благодаря этому решению смартфон не скользит в руке, даже если рука вспотела. Ближе к верхнему левому краю расположен блок камер в виде слегка выступающего прямоугольника, три камеры выстроены вертикально в ряд, рядом расположилась вспышка, состоящая из двух светодиодов. На верхней грани смартфона расположилось отверстие под 3,5 мм штекер наушников, на нижней грани – отверстие микрофона, разъем USB Type-C и динамик воспроизведения звука. Справа – качелька громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Слева – лоток для SIM карт. Благодаря гибридному слоту, поддерживается установка либо двух «симок», либо одной SIM карты и карты памяти microSD. Не очень люблю такое решение, но уж лучше так, чем вообще без возможности расширить встроенную память.





Смартфон имеет физические размеры 165x75x8 мм при весе 180 г. Ещё пару лет назад его можно было бы назвать «лопатой», но по сравнению с современными «лопатами» он ощущается в руках достаточно легким и компактным. ZTE Blade A71 доступен в трёх вариантах цветового оформления – синий лёд, аквамарин и серый металлик.

Пробежимся по основным характеристикам смартфона ZTE Blade A71.

Дисплей диагональю 6,52” имеет разрешение 1600x720, что соответствует HD+. Да, есть дисплеи с большим разрешением при данной диагонали, но и тут картинка выглядит весьма чёткой. Соотношение сторон 20:9. За счёт применённого фильтра излучения синего цвета снижается нагрузка на зрение.

Используется восьмиядерный процессор Unisoc SC9863A, имеющий в своём составе четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1600 МГц и ещё четыре на 1200 МГц, графический ускоритель IMG GE8322 550M, 3 Гб оперативной памяти LPDDR4. Объём встроенной памяти - 64 Гб, поддерживаются карты памяти microSD объёмом до 512 Гб включительно, устанавливаемые в гибридный слот вместо второй SIM-карты.

Также в смартфоне имеются модуль Bluetooth 4.2, встроенное FM радио (работает при подключении наушников, чей провод используется в качестве антенны), поддержка связи 4G LTE, навигации A-GPS, Glonass, GPS, модуль NFC и встроенные датчики освещения, приближения, отпечатков пальцев (встроен в кнопку включения).

Смартфон работает на операционной системе Android 11 с фирменным графическим интерфейсом под названием MiFavor UI версии 10.5. В целом, местная ОС близка к чистому гугловскому оригиналу, что понравится тем, кому не нравятся сомнительные дизайнерские изыски непосредственно от производителей смартфонов.

Возможности съёмки фото и видео

В целом, тут всё довольно скромно и отвечает самым базовым требованиям, предъявляемым к камерам современных смартфонов.

Блок основной камеры состоит из трёх модулей – широкоугольного с объективом с углом обзора 120 градусов с разрешением сенсора 8 Мп (самый верхний), основного модуля с параметром диафрагмы f/1.8 и разрешением 16 Мп (средний) и дополнительного модуля для определения глубины кадра разрешением 2 Мп, выполняющего сугубо вспомогательную функцию (нижний). Имеется вспышка.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и использует алгоритмы улучшения конечного результата съёмки, а также благодаря ей поддерживается функция распознавания лица.

Я протестировал камеру в съёмке разных сюжетов, используя соответствующее системное приложение и расскажу подробно о каждом доступном режиме, его функциональных возможностях и качестве конечного результата.

Панорама – съёмка панорамного кадра перемещая смартфон слева направо. Качество сильно зависит от твёрдости руки, так как стабилизации практически нет никакой. В итоге удовлетворительный результат получить теоретически можно, но на практике – очень сложно.

Фокусировка – позволяет вручную задать параметр диафрагмы в диапазоне от F 0.95 до F 16.0, фактически, задавая степень размытия заднего фона за снимаемым объектом. На деле, размытие происходит не за счёт оптики, а за счёт алгоритмов, которые тут работают не идеально, то размывая не то, то и вовсе отказываясь размывать. Впрочем, для получения стабильного и хорошего результата советую немного подержать смартфон перед тем как сделать кадр, предварительно при помощи нажатия на экран сфокусировавшись на выбранном объекте. Чаще всего это помогает достичь желаемого результата.

Портрет – стандартный режим портретной съёмки, имеется возможность распознавания лица, различные возможности улучшения, можно включить автоматическое размытие заднего фона. Режим поддерживается основной и фронтальной камерой, между которыми можно переключаться. При этом, кадры сохраняются в разрешении 12 Мп для основной и 5 Мп для фронтальной камеры. Стоит отметить, что селфи получаются неплохо, задний фон размывается красиво, при этом, грамотно выделяя лицо пользователя, остающееся в фокусе. Не забываем, что это также по большей части достигается за счёт программных алгоритмов, поэтому результат во многом зависит от них. В данном случае, результат на удивление не плохой.



Авто – автоматический режим съёмки, выставлен по умолчанию при запуске приложения камеры. В этом режиме можно переключаться между основной камерой, широкоугольным модулем и фронтальной камерой. Опционально доступна вспышка для основной и фронтальной камер, притом, в последнем случае в роли вспышки выступает сам дисплей, загорающийся на короткое время ярким белым светом. Можно активировать режим HDR. Также есть одна интересная фишка, активирующаяся из меню настроек, при включенном режиме автоматической съёмки – распознавание сцен. Данная функция позволяет автоматически определять наиболее популярные сюжеты и корректировать параметры съёмки под них, даже автоматически переключать камеру в другие режимы, к примеру, в портретный режим или режим ночной съёмки.

Для сравнения приведу примеры съёмки в автоматическом режиме, с использованием широкоугольного модуля и максимального цифрового зума:



Видео – название режима говорит само за себя, доступен базовый функционал для записи видеороликов в разрешении до FullHD на основную камеру и в HD на фронтальную.

PRO – профессиональный режим фотосъёмки. Имеется возможность выставить практически все параметры вручную, включая светочувствительность, баланс белого, выдержку и так далее. Крайне приветствуется знание соответствующей теории и понимание возможностей матчасти, от этого практически напрямую будет зависеть конечный результат, но можно и экспериментировать самому.

Серийная съёмка – данный режим стоит включать, когда необходимо поймать момент в кадре. Зажав кнопку съёмки, можно сделать серию до 30 фотографий с минимальным интервалом времени между ними.

Интервал – позволяет снимать селфи-камерой с задержкой до 5 секунд, расположив смартфон, к примеру, на штативе.

Таймлапс – позволяет записывать видеоролики с сильно ускоренным временем в кадре на основную камеру путём увеличения интервала между кадрами, настроить который, тем самым задав степень ускорения видео, можно через меню настроек в данном режиме. Предупреждаю – для записи даже очень короткого ролика придётся достаточно долго стоять со смартфоном неподвижно, поэтому снимать лучше со штатива.

Фильтры – набор фильтров как в Instagram, но доступных в режиме реального времени непосредственно во время съёмки на основную и селфи-камеру.

QR-код – полезная функция, встроенный в приложение камеры сканер QR-кодов без необходимости установки сторонних приложений.

Ночная съёмка – незаменима при попытках снимать что-либо в условиях плохого освещения или сумерек. Необходимо подержать смартфон неподвижно при съёмке чуть больше, чем обычно. Функция может активироваться автоматически во время съёмки в автоматическом режиме, если включить функцию распознавания сцен. Результат несколько нестабилен от случая к случаю, но иногда получается весьма неплохим для аппарата за данную цену.

Отмечу также, что отдельной камеры с макро объективом у смартфона нет, но и на основную удаётся делать удачные фото мелких объектов с расстояния 6-6,5 см.

Тестирование производительности в бенчмарках

Традиционно, я прогнал наиболее популярные тестовые приложения - AnTuTu, AITuTu и Geekbench.

В AnTuTu версии 9.2.9 смартфон ZTE Blade A71, носящий заводской индекс ZTEA7030RU, набрал 118235 баллов суммарно, из них 31 785 за работу CPU, 14 092 за GPU, 42 830 за работу памяти и 29 528 в ряде дисциплин, относящихся к общему пользовательскому опыту (UX). Более подробно с результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.

Идущий в комплекте с AnTuTu тест встроенного накопителя выдал 21 502 балла, из которых 3539 баллов за скорость последовательного чтения в 231,4 Мб/с, 2078 баллов за последовательную запись на скорости 135,9 Мб/с, и 15 885 за произвольное чтение на скорости 3232,4 Мб/с и произвольную запись при 12,7 Мб/с.

Представленный отдельным приложением тест функций искусственного интеллекта AITuTu выдал в общей сумме 61 795 баллов, из которых 26 909 за классификацию изображений, 32 749 за распознавание объектов и 2137 за улучшение качества изображений с использованием функций искусственного интеллекта.

Тест в Geekbench 5.4.4 принёс смартфону 143 балла за производительность на одно ядро и 749 баллов в мультиядерном режиме. А вот протестировать работу API на ZTE Blade A71 не получилось: из доступного оказался один только Vulcan, да и его тестирование безнадежно зависло в итоге. Ну да ладно, намного интереснее посмотреть, как там ситуация непосредственно с играми.

Тестирование смартфона в играх

Asphalt 9 Legends – доступны высокие настройки графики, но игра идёт в невысоком разрешении и подтормаживает.

Call of Duty: Mobile – в игре доступны только низкие настройки графики, разрешение достаточно зернистое, текстуры заметно размыты, но идёт игра в таком виде относительно шустро.

Infinity Ops – весьма бодрый многопользовательский шутер на стыке киберпанка и научной фантастики показал хорошую производительность даже на высоких настройках графики, особенно, если не включать некоторые настройки на «ультра», за что можно похвалить его хорошую оптимизацию.

Modern Strike Online – данная игра является чем-то близким к CS:GO на мобильной платформе и разработана той же конторой Azur Interactive Games, что и предыдущая, но при этом предъявляет чуть более высокие требования к «железу» и на высоких настройках графики ощутимо тормозит, более-менее адекватно работая на средних.

Standoff 2 – альтернатива предыдущей игре в близком к CS духе, но с более щадящими системными требованиями, благодаря которым отлично идёт на максимальных настройках графики чуть ли не на чём угодно с «Андроидом» на борту. Порадовал тем, что хорошо шёл при высоких настройках графики со включенным 8x сглаживанием и 16x анизотропной фильтрацией.

World War Heroes – ещё один мультиплеерный шутер, охватывающий исторический период Второй Мировой войны. Помимо кучи оружия и разнообразных карт, на некоторых из них игрокам доступны даже по паре управляемых танков. Мобильный Battlefield V на минималках. Кстати, игра разработана также Azur Interactive Games. В плане производительности данной игры на данном смартфоне можно сказать то же самое, что и про Infinity Ops – идёт сравнительно бодро, но от ульра-настроек лучше отказаться сразу.

ShadowFight 3 – великолепная смесь файтинга и RPG отличается ещё и хорошей оптимизацией, позволяющей запускать данную игру на высоких настройках даже на очень бюджетных аппаратах, включая наш ZTE Blade A71.

Cyberika – экшн-RPG в модной стилистике киберпанка, отличающаяся достаточно приятной графикой и невысокими требованиями. С запуском данной игры на данном смартфоне также проблем не возникло.

Автономность

С автономностью у ZTE Blade A71 проблем нет. Достаточно слабое железо не отличается прожорливостью, а несъёмный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 4000 мАч со своими задачами справляется хорошо. От комплектного адаптера смартфон заряжается не слишком долго, укладываясь в стандартное для большинства смартфонов время.

Вердикт

Подводя общий итог, скажу, что смартфон ZTE Blade A71, относящийся к ценовой категории 10 000 рублей, показал себя весьма хорошо для своей цены, оставив в целом достаточно приятные впечатления от использования. Напомню, что мне удалось найти его за 8 500 рублей при рекомендованной производителем цене в 9990 рублей. Да, аппараты из ценового диапазона 14 000 - 18 000 рублей выглядят уже заметно интереснее и, как минимум, имеют больше преимуществ в плане производительности железа и возможностей фото и видеосъёмки. Но за свою цену и ZTE Blade A71 выглядит молодцом, предлагая приятный дизайн и достаточно высокое качество изготовления самого смартфона, а также актуальную версию Android 11 практически без лишних доработок и «украшательств», которая работает весьма шустро. Смартфон, даже будучи бюджетным, в остальном также идёт в ногу со временем: тут и USBType-C, и NFC в наличии. Немного обескураживает только слишком простая упаковка и бедненькая комплектация, в которой явно не хватает штатного силиконового чехла. Впрочем, надеюсь, что это позволило максимально снизить конечную цену самого смартфона, а докупить чехол по отдельности не составит проблем и не ударит по карману.