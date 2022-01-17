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Новогодние праздники подошли к концу, и я возвращаюсь к работе над новыми материалами в привычном режиме. Первый мой обзор в Новом 2022 году будет весьма лайтовым и небольшим - сегодня я решил рассказать об одной из своих новогодних обновок в виде саундбара от известной фирмы Genius - Genius USB SoundBar 100. Устройство оказалось интереснее, чем я предполагал изначально, тем более, за свою очень небольшую цену. Но тут, естественно, тоже не обошлось без некоторых нюансов, которые я и попытаюсь объективно раскрыть в данном материале. И даже небольшой тест проведу с объективными методами исследования, что вообще делаю впервые применительно к аудиоустройствам.

Что такое саундбар и зачем он нужен

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Для тех, кто не в курсе саундбар – это определённый форм-фактор аудиосистемы, что-то близкое к колонкам, но при этом выполненное в виде единого корпуса, расположенного горизонтально. Как правило, это обусловлено тем, что саундбары располагаются под экраном телевизора или монитора, и они не должны быть выше нижней кромки дисплея. Некоторые мониторы снабжаются подобными аксессуарами, прикрепляемыми к ним снизу, а нередко и встроенную аудиосистему телевизоров выполняют в виде интегрированного в корпус саундбара. Впрочем, последнее уже – чисто дизайнерские изыски.

ПК для меня – универсальное место и для работы, и для различных интерактивных развлечений, включая музыку, игры, фильмы, YouTube и прочее. Обычно я играю, слушаю музыку и смотрю видеоконтент на ПК в наушниках. Как-то у меня уже привычка такая, так и мне удобней, и соседям комфортней, тем более, если занимаюсь я этим всем поздно ночью (а так обычно и происходит). Но, тем не менее, иногда хочется посмотреть какой-нибудь видеосюжет с YouTube под чаёк с печеньем, как советуют мои любимые блогеры, включая того же Бригмана, любящего изощрённо издеваться над незадачливыми компьютерными мастерами-домушниками, желающими иметь много легких денег. Естественно, пить чай и, тем более, есть печенье, не так удобно, когда на голове наушники, тем более, проводные. А у моего далеко не самого дешёвого игрового монитора встроенная аудиосистема представлена чисто символическими динамиками, спрятанными где-то сзади, которых почти не слышно даже на максимальной громкости. Ровно та же ситуация практически на каждом мониторе со встроенным аудио, а тем более – в бюджетных моделях. Но под установку полноценных колонок на моём рабочем месте практически нет свободного места, к тому же, использовать их я буду не очень часто, а лишь эпизодически. Поэтому я решил думать в сторону приобретения саундбара, который будет звучать лучше и громче встроенных в монитор «пищалок», но при этом будет компактней стерео колонок. И, желательно, недорогим, ведь пользоваться я им буду лишь время от времени, а музыку всё равно слушал, слушаю и буду слушать в наушниках. Насчёт фильмов и игр – тут уж как получится.

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В итоге мой выбор пал на Genius USB SoundBar 100 – потому что это одна из самых доступных моделей на рынке, её стоимость составляет не более 1500 рублей в российских розничных сетях, притом, что Genius - достаточно старый и уважаемый бренд, пусть и несколько затерявшийся в наше время на фоне многочисленного «молодняка».

Дизайн, характеристики и особенности монтажа

Саундбар поставляется в вытянутой картонной коробке, практически повторяющей его форму и размеры, имеет лаконичный вид чёрного пластикового прямоугольника размерами 320х65х70 мм при весе около 0,5 кг. Переднюю часть с динамиками закрывает аккуратная сеточка из перфорированного листового металла с небольшим логотипом бренда, размещенным на ней. За сеткой расположились несколько динамиков, судя по всему, два основных диаметром два дюйма по 3 Ватта каждый и пара небольших дополнительных для высоких частот. Заявленный производителем воспроизводимый частотный диапазон составляет от 110 Гц до 20 000 Гц. Передняя часть корпуса приподнята под некоторым углом за счёт пары ножек из мягкой вспененной резины, идущих от передней к задней части корпуса, благодаря чему устройство достаточно устойчиво стоит как на гладкой и ровной, так и на не совсем идеально ровной поверхности (например, на столешнице из натурального грубо обработанного массива дерева), а также, гасятся возможные резонансы. В случае размещения перед монитором, саундбар можно поставить непосредственно на подставку монитора, только в таком случае, ширина основания подставки должна быть не менее 23 см, чтобы на ней уместились его опоры.

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Дизайн саундбара весьма удачный – стильный и в меру лаконичный, благодаря чему девайс смотрится удачно рядом практически с любыми телевизорами и мониторами. Корпус крепкий, пластик качественный, шнур в меру толстый, изготовление отдельных элементов также не вызывает противоречивых чувств.

Название модели Genius USB SoundBar 100 говорит само за себя: саундбар получает дополнительное питание 5В по USB от стандартного порта. То есть, в идеальном случае, его можно запитать непосредственно от самого устройства и аккуратно спрятать все провода. Такое решение очень удобно, так как позволяет избавиться от лишних проводов, идущих до розетки 220 В и всяких дополнительных «тройников». Соответственно, от аудиосистемы идёт кабель длиной 190 см с двумя разъёмами на конце: стандартным аудио штекером 3,5 мм и коннектором USB для получения питания. В случае подключения к ТВ можно подключить непосредственно к расположенному на нём порту USB, благо, на современных моделях таких портов обычно не менее двух. Но, на крайний случай, можно воспользоваться и стандартным пятивольтовым зарядным устройством, чтобы через него запитать саундбар от сети 220 В. Подобный адаптер придётся использовать и для подключения саундбара к смартфонам, планшетам и т.п.

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Кабель достаточно толстый, состоит из двух жил диаметром 3 мм, непосредственно на нём расположен крупных размеров блок с колёсиком для регулировки громкости. Впрочем, удобство или неудобство такого решения будет непосредственно зависеть от особенностей расположения данного устройства и простоты доступа к этому самому колёсику. Регулятор громкости расположен в 50 см от корпуса саундбара, имеет длину порядка 10 см, далее из него выходят кабель с 3,5 мм штекером и кабель питания по USB, их длина составляет примерно 130 мм от регулятора громкости и они слеплены между собой практически на всей протяжённости. При необходимости, их можно отлепить друг от друга, если этого требуют особенности монтажа аудиосистемы на месте. К примеру, если на самом устройстве имеется только аудиовыход, а питание получать придётся через адаптер от розетки. Путём очень несложных арифметических подсчётов, мы имеем максимально возможное расстояние между подключаемыми разъёмами 3,5 мм и портом USB для дополнительного питания в 260 см, что весьма не мало. Это в том случае, если мы разделим кабели до самого регулятора громкости.

Опыт реального использования

Я установил Genius USB SoundBar 100 под монитор, чтобы оценить его работу в сценарии использования в качестве компьютерных колонок. Подключил при этом непосредственно к системному блоку, благо, длина кабеля как раз позволила. Были ещё варианты подключить через соответствующие удлинители USB и аудиокабеля, если бы длины штатного не хватило, либо третий вариант - подключить саундбар к монитору, через встроенный USB-хаб и гнездо аудиовыхода под наушники. Регулятор звука на проводе был выкручен в максимальное положение, дальнейшая регулировка звука осуществлялась при помощи настройки общей громкости Windows. В целом, мне хватило примерно 20-30% от максимальной громкости, в зависимости от времени суток и наличия посторонних шумов вокруг, чтобы играть с комфортом и не испытывать излишнего звукового давления на уши. Да, максимальная громкость у данной аудиосистемы весьма высокая, но не стоит забывать, что саундбар также может использоваться в паре с телевизором в большом помещении или вообще во время пикника на природе, будучи подключенной к смартфону и запитанным от портативного пауэрбанка, к примеру. И вот тогда-то и пригодится приличный запас по громкости, более чем избыточный при моём сценарии использования. С другой стороны, выше тех же 30%, а особенно 50%, динамики уже откровенно начинают фальшивить и хрипеть. Но иногда источник сигнала весьма тихий, и просто нужно сделать погромче, чтобы было слышно на большом расстоянии и в шумной большой аудитории, например. В любом случае, больше - не меньше, и весьма приличный запас по громкости можно просто оставить на такой крайний случай, не включая колонку на полную мощность без необходимости, притом, что и значительно меньших значений будет вполне достаточно для повседневного использования.

А чтобы как-то объективно продемонстрировать прирост по сравнению со штатной аудиосистемой монитора, как по громкости, так и по диапазону в целом, я решил провести такой эксперимент: взял микрофон, разместил его примерно в метре от монитора с установленным под ним саундбаром. Выкрутил настройки громкости звука на мониторе и на самом саундбаре на максимум, через Windows установил уровни звука в 100% для встроенной аудиосистемы монитора и всего 30% - для саундбара. Затем запустил бесплатный аудиоредактор Audacity, запустил на компьютере музыкальный трек с достаточно интенсивным и разноплановым звучанием и включил запись звука с микрофона. Сначала трек проигрывался через динамики монитора, работающие на полную мощность, а затем – через саундбар, работающий всего на 30% от максимума. Результат в виде графика звуковой волны вышел весьма наглядным. Данный уровень в 30% кажется мне вполне достаточным для прослушивания видео со звуком или игры в дневное время.

Затем я провёл тот же опыт, но уже убавив звук, идущий через саундбар, до 20% от максимального значения. Результат тоже получился весьма хорошим – по графику видно, что и диапазон лучше, и общая громкость выше, чем у встроенной в монитор системы. Вполне комфортно для игры или просмотра фильмов вечером, располагаясь примерно в метре от монитора.

Вердикт

Саундбар Genius USB SoundBar 100 - устройство определённо не для аудиофилов и не для ценителей глубокого баса с чистыми высокими партиями при прослушивании музыки, поэтому музыку лучше слушать через более-менее качественные наушники или более подходящую для этого акустику, раз уж на то пошло. Однако, для всего остального саундбар подходит весьма неплохо. По громкости и качеству звучания он примерно соответствует стандартным аудиосистемам, встроенным в телевизоры, при этом абсолютно уверенно выигрывая по громкости, объёмности звучания и диапазону частот, практически у всех решений, встроенных в мониторы, а также у многих встроенных систем наиболее недорогих моделей телевизоров. Тем более, если они расположены в корпусе устройства как придётся. То же самое справедливо и для ноутбуков, но тут применение практически любой внешней аудиосистемы будет ограничено только стационарным использованием.

Смысл в покупке данного устройства определенно есть, если оно будет использоваться в сценариях, близких к описываемым в данном обзоре. Из плюсов непосредственно данной модели также можно отметить хорошее качество изготовления, во всяком случае, корпус устройства выглядит аккуратно, пластик качественный, приятный на вид и на ощупь, крепкий и не скрипучий, провод толстый и эластичный, коннекторы на его конце качественные, пусть и без гальванического покрытия. В целом, саундбар выглядит стильно, но, в то же время, лаконично: дизайн получился очень универсальным и смотрится хорошо практически везде, в том числе, и рядом с достаточно дорогой техникой, так как само устройство тоже не выглядит особо дешёвым. Даже при весьма доступной цене в 1200-1500 рублей в российских розничных магазинах.