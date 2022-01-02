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Итак, 1 января нового 2022 года. В целом, весьма хорошо проводив старый год и встретив новый, устав гулять по Москве всю ночь и придя домой под утро, днём 1 января я решил заняться чем-нибудь полезным, а именно – привести в порядок разную технику по мелочи: где-то что-то смазать, подпаять, перебрать, почистить контакты и так далее. Между делом, смазал все кулеры в новом ПК, заодно переставив в него с предыдущей сборки плату расширения Orico на 4 дополнительных порта USB 3.0 (артикул Orico PVU3-4P), которая вставляется в слот PCIe и получает дополнительное питание от коннектора Molex.

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Фактически, в новой конфигурации она мне не особо нужна, но я хотел провести ряд некоторых тестов с данной платой при подключении к ней различных скоростных накопителей, будь то флешки, внешние жесткие диски и SSD. Эта деталь сыграет важную роль в данной истории, а пока прошу просто запомнить её.

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Далее, приведя в порядок с полдюжины геймпадов от SEGA MegaDrive, мне попалась моя старая мышка A4Tech WOP-35, которой я пользовался наверно лет 8, пока был бедным школьником и безработным студентом. Кстати, предназначение второго колеса для меня так и осталось загадкой.

Данной мышкой я время от времени пользовался и потом, то на работе, то подключая её к ноутбуку, но она стала плохо работать – то и дело «отваливалась». Я к ней настолько привык, что выкидывать её не хотелось, так и валялась по дальним ящикам. А тут решил и её проверить заодно. Подключаю к переднему порту на ПК – она снова то работает, то нет, светодиоды то горят, то гаснут, при этом, на экране я вижу диагностическое сообщение о том, что не хватает питания для устройства. ОК, думаю я, подключу-ка я её к одному из портов USB 3.0 на той самой плате расширения Orico - как раз там питание всегда было хорошее за счет «Молекса». Подключаю – примерно то же самое, мышь то и дело отваливается, но вдруг начинает дымиться провод в том месте, где он входит в мышку, оплетка вздувается, лопается и плавится, а сам кабель прям горячий стал. Выдергиваю кабель из порта, начинаю разбираться. Да, как и думал: у входа в корпус мышки кабель перетерся внутри, изоляция между жилами вся в труху, больше половины волосков медных жил уже порваны. Замыкание одних линий на другие, вот и результат. И причина, почему до этого мышка то работала, то отваливалась. Просто мощности у слабеньких USB портов не хватало на то, чтобы всё это «со спецэффектами» так вот окончательно вышло из строя.

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Ок, теперь надо бы проверить порты, к которым я подключал эту мышь, не повредились ли они тоже в процессе тестов. Не долго думая, решил подключить флешку к ним, но, перестраховавшись на всякий случай, достал дешёвую не особо нужную, почти «нонейм», Oltramax на 8 Гб из «Ашана», которых однажды много взял по дешёвке чисто в качестве расходников, которые не жалко давать людям без возврата.

Подключаю к переднему порту – флешка работает, мигает огонёк, директория открывается в Windows. Подключаю к порту на плате Orico, к которому мышь подключал до этого – флешка не работает и не светится. Потом снова к переднему – тоже самое. Флешка сдохла. К слову, данные флешки и сами по себе дохнут иногда без причины.

Беру тайм-аут на обдумывание проблемы. Да, скрытый дефект мышки наконец-таки обнаружил себя, но тут уже и с портом USB явно что-то не ладно. Или же с портом изначально было что-то не так, и это лишь помогло обнаружить дефект в мышке? Повышенное напряжение на линии питания?

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Достал свой тестер-мультиметр (кому интересна модель - Bort BMM-600N, стоит копейки), взял горелый кабель от мышки, оставил на одном конце коннектор USB, другой отрезал, зачистил провода, подключил красный и черный в соответствующие гнёзда мультиметра, выставил значение измерения напряжения до 20В постоянного тока (надеясь, что там окажется не больше), вставляю коннектор USB в гнездо на передней панели ПК – мультиметр показывает 5,12В. Вставляю в злополучный порт на плате Orico – напряжения нет вообще (порт, видимо, окончательно вышел из строя при подключении к нему флешки). Вставляю в остальные порты на той же плате – прибор показывает без малого 12В! В портах на материнке – чуть более 5В, как и положено.

Мультиметр во время тестов линии +12 В одного из блоков питания (привожу просто для наглядности)

Догадываюсь, откуда могло взяться 12В на разъёме USB на плате расширения. Разъём дополнительного питания, с подключенным к нему «Молексом» другой стороной! Но разве такое возможно? Там же механический ключ, который, по идее, не позволит вставить его неправильно. Залезаю внутрь ПК, вижу подтверждение догадки. Разъём на плате выполнен не очень хорошо, коннектор в него входит слишком свободно. Механические ключи на ответной части номинально есть, но, по факту, практически не предотвращают возможность неправильного подключения коннектора другой стороной. По центру остаются две «земли», но вместо 5В оказывается линия 12В и это напряжение непосредственно передаётся далее на порты USB! Так то!

Хорошо, что плата не подпалила ничего на материнке, что "гавкнувшая" мышь не успела подпалить коврик или бумаги на столе. И отдельно стоит порадоваться за то, что я не решился проверять работоспособность порта после инцидента с мышкой одной из хороших мышек или флешек. Также, очень повезло, что эпизод с мышью позволил выявить данную проблему, так как я вообще-то эту плату с портами подключил ради проведения некоторых тестов, в ходе которых предполагалось, что через неё будут подключены разные скоростные накопители, любой из которых стоит очень не мало денег и имел все шансы повторить судьбу дешёвой флешки из «Ашана».

Данная история может быть не только занятной, смешной и даже кринжовой (как сейчас любят говорить в таких случаях), но и полезной, если из неё сделать правильные выводы. Что я из неё извлёк:

Не хочу говорить банальных вещей из цикла того, что при работе с ПК не надо торопиться, надо быть аккуратным, внимательным, проверять всё лишний раз и так далее – это всё мы и так хорошо знаем. К слову говоря, я, перед тем как закрыть крышку корпуса несколько раз проверил, все ли кабели на место подключил и насколько надёжно, нигде ли они не болтаются и не рискуют попасть в крыльчатку кулера или случайно замкнуть разъёмом на какой-нибудь компонент системы. Но недоглядел в итоге. Поэтому, скажу более конкретно – надо проверять то, как подключены разъёмы, до конца ли плата или штекер вошли в разъём, быть внимательным, когда что-то куда-то входит туго и с усилием. И не надо надеяться, что механические ключи на разъёмах полностью исключат вероятность неверного подключения, если подключать коннекторы не глядя, методом тыка. Особенно внимательным надо быть с Molex, подключением кулеров и так далее. Те же USB флешки при подключении вслепую в порты на задней панели системника есть риск воткнуть, например, в DisplayPort, что тоже крайне не желательно. Да, на плате расширения Orico PVU3-4P достаточно плохо сделан разъём для дополнительного питания от Molex, так как он слишком свободный и в него примерно с одинаковым усилием можно воткнуть коннектор как правильно, так и не правильно, а механические ключи на ответной части практически не выполняют свою функцию. Тем не менее, проблем бы удалось избежать, если бы я визуально определил, какой стороной надо втыкать штекер, а не делал это чисто тактильно по принципу «Этой стороной вставлять? Нет, кажется, другой!». В случае, если подключаемое по USB устройство, будь то мышка, флешка, или чего-либо ещё, неожиданно накрылось, стоит проверить первым делом сам порт на выдаваемое напряжение и его стабильность. В каждом домашнем хозяйстве необходимо иметь мультиметр (благо, простые модели стоят реально дёшево – вопрос нескольких сотен рублей) и уметь им пользоваться, хотя бы в самых простых случаях (если до сих пор ничем подобным не занимались, то хороший повод восполнить пробел). Изучаем распиновку разъёма, измеряем напряжение на красном проводе и сравниваем полученный результат с тем, который должен быть. Или, вариант более простой - в продаже имеются специальные тестеры на все случаи жизни, в том числе - для измерения параметров тока на портах USB. Помним, что неисправные провода и аккумуляторы могут быть причиной проблем с техникой и возгораний, даже если напряжение на них совсем не высокое. Отказываемся от использования всякого явно некачественного барахла, к коему можно и нужно отнести большинство китайских новогодних гирлянд с проводом сверхмалого сечения, плохо заряжающие и греющиеся зарядные устройства, купленные в том же "Ашане" за 100 рублей, кабели с поврежденной изоляцией и коннекторами и так далее, даже если это ещё кое-как работает. Либо ремонтируем качественно, если ремонтопригодное и мы можем это починить и довести до ума, либо выкидываем и покупаем новое и качественное, будь то гирлянда на ёлку, шнур USB, адаптер для ноута и так далее. И не надо говорить про бездуховное потребительское отношение вместо умения мастерить из грязи и веток и «ещё побегает». Либо мы выращиваем хотя бы одну пару рук из плеч, изучаем матчасть, учимся паять, покупаем всё необходимое - припои, канифоль, флюс, термоусадки разного диаметра и делаем всё, как надо, а не как придётся и из того, что есть под рукой, либо учимся покупать новое и качественное вместо не очень хорошего и пришедшего в негодность, выкидывая последнее на свалку и сдавая на утилизацию. Так, мне как-то принесли адаптер для ноутбука, который был чинен-перечинен, там провод у основания блока питания перетерся, его кое-как подрезали, подкрутили-подпаяли, кое-как заизолировали синей изолентой от соседних жил, залили клеем-герметиком, как смогли, чтобы хоть как то восстановить контакт, заизолировать и зафиксировать. И там реально расклад был такой, что качественно сделать это было не просто. И хорошо, что там по итогу одна из жил просто при дальнейшей эксплуатации оторвалась раньше, чем успела замкнуть на другую, а это могло произойти с очень большой вероятностью. Не забываем делать копии критически важных данных на разных накопителях, в том числе, не подключенных к ПК. Есть риск воткнуть флешку или внешний жесткий диск в проблемный разъём, после чего они перестанут работать. И хорошо, если это будет копеечная поделка с небольшим объёмом и без важных данных в единственном экземпляре. Плюс ещё одна фобия в копилку фобий.

Ну и, если у Вас есть что добавить помимо этого, не забываем про возможность делиться своими мыслями в комментариях под постом!

Я же поздравляю всех с Новым Годом, желаю, чтобы руки всегда росли из плеч, голова на плечах была, преимущественно, трезвой, важные нюансы не упускались из виду, а техника не подводила без причины!