Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки

Всё хорошо, что хорошо кончается, ну или, хотя бы, малыми потерями. Но ещё лучше - избегать подобных ошибок. Поучительная история о том, как я получил некоторые весьма неприятные проблемы, рискуя получить ещё большие, а всё - из-за простейшей ошибки при подключении компонентов ПК.
[ ] для раздела Блоги
+
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Внимание! Данный пост не рекомендован для ознакомления тем, кто всё знает, всё умеет, всегда имеет трезвую голову на плечах, никогда не делает что-либо второпях, всегда предельно внимателен, обдумывает каждое действие, просчитывая все возможные риски и считает, что в принципе не может случайно накосячить и что либо-испортить по своей вине. Остальные – читают, вникают, учатся на чужом опыте.

реклама

Также, чтобы меня не обвиняли в желании зарабатывать деньги на постах с разными глупыми историями из жизни (в чём у нас любят обвинять некоторых наиболее популярных авторов ресурса), я оставляю привилегию выбора за редакцией Сайта, опубликовать данную заметку в разделе «Статьи» или только в персональном Блоге.

Итак, 1 января нового 2022 года. В целом, весьма хорошо проводив старый год и встретив новый, устав гулять по Москве всю ночь и придя домой под утро, днём 1 января я решил заняться чем-нибудь полезным, а именно – привести в порядок разную технику по мелочи: где-то что-то смазать, подпаять, перебрать, почистить контакты и так далее. Между делом, смазал все кулеры в новом ПК, заодно переставив в него с предыдущей сборки плату расширения Orico на 4 дополнительных порта USB 3.0 (артикул Orico PVU3-4P), которая вставляется в слот PCIe и получает дополнительное питание от коннектора Molex.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Фактически, в новой конфигурации она мне не особо нужна, но я хотел провести ряд некоторых тестов с данной платой при подключении к ней различных скоростных накопителей, будь то флешки, внешние жесткие диски и SSD. Эта деталь сыграет важную роль в данной истории, а пока прошу просто запомнить её.

реклама

Далее, приведя в порядок с полдюжины геймпадов от SEGA MegaDrive, мне попалась моя старая мышка A4Tech WOP-35, которой я пользовался наверно лет 8, пока был бедным школьником и безработным студентом. Кстати, предназначение второго колеса для меня так и осталось загадкой.

Данной мышкой я время от времени пользовался и потом, то на работе, то подключая её к ноутбуку, но она стала плохо работать – то и дело «отваливалась». Я к ней настолько привык, что выкидывать её не хотелось, так и валялась по дальним ящикам. А тут решил и её проверить заодно. Подключаю к переднему порту на ПК – она снова то работает, то нет, светодиоды то горят, то гаснут, при этом, на экране я вижу диагностическое сообщение о том, что не хватает питания для устройства. ОК, думаю я, подключу-ка я её к одному из портов USB 3.0 на той самой плате расширения Orico - как раз там питание всегда было хорошее за счет «Молекса». Подключаю – примерно то же самое, мышь то и дело отваливается, но вдруг начинает дымиться провод в том месте, где он входит в мышку, оплетка вздувается, лопается и плавится, а сам кабель прям горячий стал. Выдергиваю кабель из порта, начинаю разбираться. Да, как и думал: у входа в корпус мышки кабель перетерся внутри, изоляция между жилами вся в труху, больше половины волосков медных жил уже порваны. Замыкание одних линий на другие, вот и результат. И причина, почему до этого мышка то работала, то отваливалась. Просто мощности у слабеньких USB портов не хватало на то, чтобы всё это «со спецэффектами» так вот окончательно вышло из строя.

реклама

Ок, теперь надо бы проверить порты, к которым я подключал эту мышь, не повредились ли они тоже в процессе тестов. Не долго думая, решил подключить флешку к ним, но, перестраховавшись на всякий случай, достал дешёвую не особо нужную, почти «нонейм», Oltramax на 8 Гб из «Ашана», которых однажды много взял по дешёвке чисто в качестве расходников, которые не жалко давать людям без возврата.

Подключаю к переднему порту – флешка работает, мигает огонёк, директория открывается в Windows. Подключаю к порту на плате Orico, к которому мышь подключал до этого – флешка не работает и не светится. Потом снова к переднему – тоже самое. Флешка сдохла. К слову, данные флешки и сами по себе дохнут иногда без причины.

Беру тайм-аут на обдумывание проблемы. Да, скрытый дефект мышки наконец-таки обнаружил себя, но тут уже и с портом USB явно что-то не ладно. Или же с портом изначально было что-то не так, и это лишь помогло обнаружить дефект в мышке? Повышенное напряжение на линии питания?

реклама

Достал свой тестер-мультиметр (кому интересна модель - Bort BMM-600N, стоит копейки), взял горелый кабель от мышки, оставил на одном конце коннектор USB, другой отрезал, зачистил провода, подключил красный и черный в соответствующие гнёзда мультиметра, выставил значение измерения напряжения до 20В постоянного тока (надеясь, что там окажется не больше), вставляю коннектор USB в гнездо на передней панели ПК – мультиметр показывает 5,12В. Вставляю в злополучный порт на плате Orico – напряжения нет вообще (порт, видимо, окончательно вышел из строя при подключении к нему флешки). Вставляю в остальные порты на той же плате – прибор показывает без малого 12В! В портах на материнке – чуть более 5В, как и положено.

Мультиметр во время тестов линии +12 В одного из блоков питания (привожу просто для наглядности)

Догадываюсь, откуда могло взяться 12В на разъёме USB на плате расширения. Разъём дополнительного питания, с подключенным к нему «Молексом» другой стороной! Но разве такое возможно? Там же механический ключ, который, по идее, не позволит вставить его неправильно. Залезаю внутрь ПК, вижу подтверждение догадки. Разъём на плате выполнен не очень хорошо, коннектор в него входит слишком свободно. Механические ключи на ответной части номинально есть, но, по факту, практически не предотвращают возможность неправильного подключения коннектора другой стороной. По центру остаются две «земли», но вместо 5В оказывается линия 12В и это напряжение непосредственно передаётся далее на порты USB! Так то!

Хорошо, что плата не подпалила ничего на материнке, что "гавкнувшая" мышь не успела подпалить коврик или бумаги на столе. И отдельно стоит порадоваться за то, что я не решился проверять работоспособность порта после инцидента с мышкой одной из хороших мышек или флешек. Также, очень повезло, что эпизод с мышью позволил выявить данную проблему, так как я вообще-то эту плату с портами подключил ради проведения некоторых тестов, в ходе которых предполагалось, что через неё будут подключены разные скоростные накопители, любой из которых стоит очень не мало денег и имел все шансы повторить судьбу дешёвой флешки из «Ашана».

Данная история может быть не только занятной, смешной и даже кринжовой (как сейчас любят говорить в таких случаях), но и полезной, если из неё сделать правильные выводы. Что я из неё извлёк:

  1. Не хочу говорить банальных вещей из цикла того, что при работе с ПК не надо торопиться, надо быть аккуратным, внимательным, проверять всё лишний раз и так далее – это всё мы и так хорошо знаем. К слову говоря, я, перед тем как закрыть крышку корпуса несколько раз проверил, все ли кабели на место подключил и насколько надёжно, нигде ли они не болтаются и не рискуют попасть в крыльчатку кулера или случайно замкнуть разъёмом на какой-нибудь компонент системы. Но недоглядел в итоге. Поэтому, скажу более конкретно – надо проверять то, как подключены разъёмы, до конца ли плата или штекер вошли в разъём, быть внимательным, когда что-то куда-то входит туго и с усилием. И не надо надеяться, что механические ключи на разъёмах полностью исключат вероятность неверного подключения, если подключать коннекторы не глядя, методом тыка. Особенно внимательным надо быть с Molex, подключением кулеров и так далее. Те же USB флешки при подключении вслепую в порты на задней панели системника есть риск воткнуть, например, в DisplayPort, что тоже крайне не желательно.
  2. Да, на плате расширения Orico PVU3-4P достаточно плохо сделан разъём для дополнительного питания от Molex, так как он слишком свободный и в него примерно с одинаковым усилием можно воткнуть коннектор как правильно, так и не правильно, а механические ключи на ответной части практически не выполняют свою функцию. Тем не менее, проблем бы удалось избежать, если бы я визуально определил, какой стороной надо втыкать штекер, а не делал это чисто тактильно по принципу «Этой стороной вставлять? Нет, кажется, другой!».
  3. В случае, если подключаемое по USB устройство, будь то мышка, флешка, или чего-либо ещё, неожиданно накрылось, стоит проверить первым делом сам порт на выдаваемое напряжение и его стабильность. В каждом домашнем хозяйстве необходимо иметь мультиметр (благо, простые модели стоят реально дёшево – вопрос нескольких сотен рублей) и уметь им пользоваться, хотя бы в самых простых случаях (если до сих пор ничем подобным не занимались, то хороший повод восполнить пробел). Изучаем распиновку разъёма, измеряем напряжение на красном проводе и сравниваем полученный результат с тем, который должен быть. Или, вариант более простой - в продаже имеются специальные тестеры на все случаи жизни, в том числе - для измерения параметров тока на портах USB.
  4. Помним, что неисправные провода и аккумуляторы могут быть причиной проблем с техникой и возгораний, даже если напряжение на них совсем не высокое. Отказываемся от использования всякого явно некачественного барахла, к коему можно и нужно отнести большинство китайских новогодних гирлянд с проводом сверхмалого сечения, плохо заряжающие и греющиеся зарядные устройства, купленные в том же "Ашане" за 100 рублей, кабели с поврежденной изоляцией и коннекторами и так далее, даже если это ещё кое-как работает. Либо ремонтируем качественно, если ремонтопригодное и мы можем это починить и довести до ума, либо выкидываем и покупаем новое и качественное, будь то гирлянда на ёлку, шнур USB, адаптер для ноута и так далее. И не надо говорить про бездуховное потребительское отношение вместо умения мастерить из грязи и веток и «ещё побегает». Либо мы выращиваем хотя бы одну пару рук из плеч, изучаем матчасть, учимся паять, покупаем всё необходимое - припои, канифоль, флюс, термоусадки разного диаметра и делаем всё, как надо, а не как придётся и из того, что есть под рукой, либо учимся покупать новое и качественное вместо не очень хорошего и пришедшего в негодность, выкидывая последнее на свалку и сдавая на утилизацию. Так, мне как-то принесли адаптер для ноутбука, который был чинен-перечинен, там провод у основания блока питания перетерся, его кое-как подрезали, подкрутили-подпаяли, кое-как заизолировали синей изолентой от соседних жил, залили клеем-герметиком, как смогли, чтобы хоть как то восстановить контакт, заизолировать и зафиксировать. И там реально расклад был такой, что качественно сделать это было не просто. И хорошо, что там по итогу одна из жил просто при дальнейшей эксплуатации оторвалась раньше, чем успела замкнуть на другую, а это могло произойти с очень большой вероятностью.
  5. Не забываем делать копии критически важных данных на разных накопителях, в том числе, не подключенных к ПК. Есть риск воткнуть флешку или внешний жесткий диск в проблемный разъём, после чего они перестанут работать. И хорошо, если это будет копеечная поделка с небольшим объёмом и без важных данных в единственном экземпляре. Плюс ещё одна фобия в копилку фобий.

Ну и, если у Вас есть что добавить помимо этого, не забываем про возможность делиться своими мыслями в комментариях под постом!

Я же поздравляю всех с Новым Годом, желаю, чтобы руки всегда росли из плеч, голова на плечах была, преимущественно, трезвой, важные нюансы не упускались из виду, а техника не подводила без причины!

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сборка пк orico блоги 12 в на usb oltramax orico pvu3-4p загорелся провод у мышки неправильно подключил molex спалил флешку флешка oltramax
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
11
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
14
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
36
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
16
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
26
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
24
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
30

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
27 декабря 2021 24
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
27 декабря 2021 26
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
28 декабря 2021 26
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
21 декабря 2021 71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
20 декабря 2021 31
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
30 декабря 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вблизи ядра Земли обнаружены породы, оставшиеся со времен формирования Солнечной системы
17
Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
61
Rockstar очень быстро завершила рождественское событие в GTA Online — игроки недовольны и требуют его вернуть
13
Удовольствие за 27 рублей: в Steam вышла Clownfield 2042 — игра-пародия на Battlefield 2042
11
В 2022 году наступит криптозима, а Биткоин опустится до 20 000 долларов – эксперты РБК
49
Новое вредоносное ПО использует избыточное выделение ресурсов SSD для обхода мер безопасности
5
Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
15
На Aliexpress продают ещё не вышедший процессор AMD, о разработке которого ранее не было известно
54
Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
16
Арнольд Шварценеггер поздравил фанатов World of Tanks с наступающим новым годом
31
Гиперкар Volar eVTOL будет летать на скорости 220км/ч на высоте до 1000м и поступит в продажу в 2028
10
Новые подробности о Haunted Chocolatier — новом проекте от разработчика инди-бестселлера Stardew Valley
+
Детали отменённого экшена Bully 2 от Rockstar: масштабный игровой мир с мелкими деталями, реалистичная физика и многое другое
+
В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
32
В Японии представлен первый в мире концепт гибрида автобуса и поезда
12
«Онлайн» The Witcher 3 Wild Hunt в Steam демонстрирует рост после выхода второго сезона сериала «Ведьмак»
2
Наиболее полная информация о процессорах Intel за 4 дня до анонса – тактовые частоты, TPD и цены
15
Intel Core i5-12400F в комбинации со штатным охладителем нагрелся в закрытом корпусе до 81 градуса Цельсия
14
AMD представит на CES 2022 новые APU Ryzen 6000 с частотой до 5 ГГц и новую видеокарту для ноутбуков
100
Учёные Института Вейцмана вплотную приблизились к выращиванию человеческих органов в лаборатории
7

Популярные статьи

Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
256
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
104
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
14
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
11
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
20
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
1
Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)
27
Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
+

Сейчас обсуждают

omoikane
04:07
нужно сказать например что на 6700xt у асус топовый охлад, как на старших моделях например(не на всех 6800xt такой). Причем и на тафе, и на стриксе, они ток кожухами отличаются(а не как на 3070).
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
omoikane
04:06
спорно, если не без оглядки на биос за ту же цену по начинке гиги лучше выглядят.
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
Арсений Иголкин
04:05
"А по факту это не более 38 мегахешей." - 48-50, а так конечно лучше взять ноут за 110к с 3070 и 64мхш
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Леонид Мокривский
03:55
Ахахах, это те самые процы которые Интел только спустя 2 поколения смогли догнать и то в играх и некоторых рабочих задачах, с тем же 5950x до сих пор паритет. Маня, шлепай отсюда, у тебя рот в процесс...
Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
Pavel Patron
03:54
2060 s 1.82 $ на minerstats. (Курс 3770) В месяц 430 $. 32 тысячи рублей с 8х карт. 700/ 32 к ру Окупаемость 22 месяца. Автор ты ебл@н)
Выясняем, за сколько месяцев можно вернуть вложения в ферму по добыче Эфира на GeForce RTX 2060S
Арсений Иголкин
03:36
запилите опрос "в чем надежнее хранить деньги" 1) бтк 2) рубль
В 2022 году наступит криптозима, а Биткоин опустится до 20 000 долларов – эксперты РБК
Арсений Иголкин
03:34
"Чтобы можно было придти в обменник и поменять на валюту местной страны." - вы слишком плаваете в теме, чтобы о чем-тот тут рассуждать
В 2022 году наступит криптозима, а Биткоин опустится до 20 000 долларов – эксперты РБК
Sergey_Vas
03:28
Если страна производства не Вьетнам, то дальше можно ничего не смотреть.)
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
sop18
03:15
В полночь ваш процессор превратится в тыкву.))) Нет повести печальнее на свете, чем отыквление божественного интеля)))
Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
sop18
03:14
В полночь ваш процессор превратится в тыкву.))) Нет повести печальнее на свете, чем отыквление божественного интеля)))
Новые BIOS могут окончательно лишить процессоры Intel Alder Lake возможности работы с AVX-512
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем