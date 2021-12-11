WD My Passport SSD - обзор и тест скоростного внешнего SSD на 2 Тб
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Давно я не тестировал различные мобильные накопители, но сегодня удастся с лихвой компенсировать этот пробел. Мне в руки попало крайне интересное устройство - съёмный внешний SSD накопитель в компактном форм факторе WD My Passport SSD. Данный девайс можно смело отнести к премиальному сегменту: его объём равен 2 Тб при очень компактных физических размерах, имеется поддержка скоростного интерфейса USB 3.2 Gen 2 и разъём USB Type-C. Реальную скорость работы данного накопителя мы узнаем в ходе тестов, а пока начнём наш обзор по порядку.
Упаковка и комплектация
Накопитель упакован в стандартную для большинства съёмных дисков и SSD картонную коробочку относительно небольших размеров, внутри которой находится пластиковая проставка, в которую вложен сам внешний SSD, а также небольшая инструкция и кабель USB Type-C с дополнительным переходником на стандартный порт USB 3.2.
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C двух сторон комплектного кабеля расположены коннекторы USB Type-C, при помощи которых можно подключить SSD диск к ноутбукам, у которых такой разъём есть на корпусе. При этом, в комплекте идёт переходник с USB Type-C на стандартный прямоугольный коннектор USB 3.2 Gen 2 типа A, при помощи которого можно подключить накопитель к любому USB-порту на ПК или ноутбуке. Да, хоть к старому USB 2.0, при необходимости. Переходник может присоединяться к кабелю как с одного конца, так и с другого, но только одной определенной стороной, для чего на корпусах штекеров USB Type-C были выполнены дополнительные элементы в виде механических выступов и изображения стрелок, которые должны совпадать на штекере кабеля и переходнике при правильном подключении. Сам кабель очень короткий – его длина составляет всего 10 см без учета штекеров. Коннекторы достаточно плотно сидят в разъёме на SSD, благодаря этому, а ещё – малому весу самого SSD, во время тестов он висел у меня буквально на проводе сзади ПК, а расположить его более удобно не позволяла слишком малая длина кабеля.
Дизайн и эргономика
Сам накопитель достаточно небольшой, особенно, если сравнивать его со съёмными жёсткими дисками. Габариты корпуса составляют всего 100x55x9 мм при весе устройства всего в 46 г, благодаря чему его можно носить в любом кармане. Компактность внешних SSD по сравнению с внешними жёсткими дисками легко объяснима и понятна всем, кто хотя бы более-менее представляет внутреннее устройство накопителей этих двух типов. Внешний жёсткий диск обычно унифицирован с ноутбучными HDD на 2,5 дюйма, плюс добавьте сюда ещё внешний пластиковый корпус. А теперь возьмем стандартный «внутренний» SSD с интерфейсом SATA, по габаритам схожий с «внутренним» 2,5” HDD, и разберём его корпус. Мы увидим, что расположенная внутри него печатная плата, с установленными на ней чипами памяти, контроллером и прочими элементами, практически всегда будет заметно меньше габаритов корпуса такого SSD. Но там корпус таких размеров обусловлен вопросами унификации со стандартными посадочными местами в отсеках ноутбуков под установку HDD, а вот во внешних SSD-накопителях всю электронику можно заключить в ещё более компактную внешнюю оболочку.
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Корпус накопителя выполнен в виде двух половинок, верхней и нижней. Верхняя панель из алюминиевого сплава с приятной матовой поверхностью, нижняя – пластик. На корпусе имеется небольшой объёмный логотип WD и волнистая фактурная поверхность, являющаяся не только декоративным элементом, но и повышающая удобство использования: накопитель лучше лежит в руке и не выскальзывает.
WD My Passport SSD доступен в пяти цветах корпуса – тёмно синем, золотистом, красном, сером и серебристом. Доступны модели на 500 Гб, 1 Тб, 2 Тб и 4 Тб. Ко мне на тест попал вариант на 2 Тб благородного золотистого цвета.
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Технические характеристики
Данный внешний SSD основан на компонентной базе скоростных твердотельных накопителей с интерфейсом NVMe, работающих напрямую через PCIe, поддерживает аппаратное шифрование данных при помощи алгоритма AES с 256-битным ключом и защиту информации паролем. Производитель заявляет, что SSD не боится вибраций, ударов и даже способен без последствий пережить падение с высоты до 2 м. По умолчанию используется файловая система exFAT, накопитель официально поддерживает работу в операционных системах Windows 10/8.1 и macOS Catalina, Mojave и High Sierra. В случае использования более ранних версий данных систем или каких-либо других, возможно, придётся провести переформатирование накопителя перед использованием.
Тестирование
Тестирование я решил традиционно провести в паре самых популярных тестовых утилит – актуальных версиях AS SSD и Crystal Disk Mark. Я не адепт какой-либо одной из них, утверждающий, что она даёт истинно верные результаты в отличие от других, и я прекрасно понимаю, что единственно объективного варианта тестирования быть не может. Поэтому просто прогоняю подобные девайсы через пару наиболее популярных тестовых программ, которыми пользуются как профильные ресурсы, так и обычные пользователи. Такой подход позволяет не только получить какие-то определённые цифры по скорости работы и условных «попугаев» в виде рейтинговых баллов, но и сравнить тестируемое устройство с многими другими моделями, также прошедшими через подобное тестирование.
Тестовый стенд
В качестве тестового стенда выступил мой основной рабочий ПК со следующими характеристиками (некоторые из которых я опущу в силу того, что они не влияют на данные тесты): процессор Intel Core i5-9600 KF на 3,7 ГГц, 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR4-2666 двумя планками по 8 Гб в двухканальном режиме, материнская плата ASUS PRIME Z390-P, SSD NVMe Seagate FireCuda 510 SSD форм-фактора M.2 на 1 Тб, подключенный по интерфейсу PCI-E 3.0 x4 с установленной на него операционной системой Windows 10 с последними на данный момент обновлениями и тестовыми утилитами. Материнская плата ASUS PRIME Z390-P имеет как стандартные разъёмы USB 3.1 Gen 1, ранее именовавшиеся просто и понятно как USB 3.0, а теперь (во многом, во имя маркетинга) носящие сложное обозначение USB 3.2 Gen 1 x1, так и более высокоскоростные USB 3.1 Gen 2 с максимальной скоростью работы до 10 Gbps против 5 Gbps у предыдущего интерфейса, которые сейчас принято обозначать как USB 3.2 Gen 2 x1. Накопитель WD My Passport SSD поддерживает работу по интерфейсу USB 3.2 Gen 2 со скоростью чтения до 1050 Мб/с и записи – 1000 Мб/с, данные характеристики были официально заявлены производителем, чего мы и проверим в ходе последующего тестирования при подключении по USB 3.2 Gen 2, надеюсь, что остальные компоненты системы не станут «бутылочным горлышком».
Тестирование внешнего SSD я провёл в наиболее популярных тестовых утилитах AS SSD актуальной версии и Crystal Disk Mark 8.0.4 при подключении накопителя как к скоростному порту 3.2 Gen 2, так и к обычному USB 3.2 Gen 1 (он же USB 3.0).
Результаты тестирования при подключении по USB 3.2 Gen 2:
При подключении по USB 3.2 второго поколения WD My Passport SSD показал результаты, примерно соответствующие заявленным производителем в районе 1050 Мб/с на последовательное чтение и не менее 1000 Мб/с на последовательную запись и даже немного превосходил их. Естественно, эти значения были получены в самом идеальном из всех возможных сценариев тестирования при последовательных записи и чтении большими блоками. В реальности цифры могут существенно отличаться в меньшую сторону, что будет зависеть от конкретного случая. Но и производитель не случайно упоминает слово «до» перед заявленными характеристиками, не говоря о том, что такая скорость будет всегда. Впрочем, всем, кто уже более-менее хорошо знакомым с теорией и практикой работы накопителей любого типа, будь то USB-флешка, классический жёсткий диск или SSD, это и так хорошо понятно.
Результаты тестирования при подключении по USB 3.2 Gen 1:
Как видим, скорость чтения и записи при подключении по USB 3.2 первого поколения (ранее известному просто как USB 3.0) оставляет желать лучшего по сравнению с более новой спецификацией USB 3.2 Gen 2, заметно уступая в скорости последовательного чтения и записи, ограниченной значением примерно 465 Мб/с, но при этом незначительно уступая в произвольном чтении и записи тестовых файлов небольшими фрагментами, что ближе к большинству повседневных сценариев использования.
Отдельно обращаю внимание на то, что я производил тестирование утилитой Crystal Disk Mark во всём диапазоне объёмов тестовых файлов от 16 Мб до 64 Гб включительно (потратив на это почти весь вечер). При этом, скорости чтения и записи на различных режимах практически не зависели от объёма тестового файла, изменяясь от одного теста к другому лишь в пределах статистической погрешности. Что говорит о некоторой стабильности работы (на моей богатой практике тестирования накопителей подобное можно было наблюдать не всегда). Естественно, что в процессе обычной эксплуатации накопителя реальные показатели скорости его работы будут слишком сильно зависеть от кучи косвенных факторов: степени заполненности самого накопителя, типов, размера и количества копируемых файлов, быстродействия ПК и так далее. Даже формат копируемых видеофайлов способен сильно влиять на скорость их записи при примерно аналогичном размере.
Проводить дополнительные тесты при подключении по USB 2.0 я уже не счёл интересным, потому что там скорость передачи данных явно упрется в пропускную способность данного устаревшего интерфейса. В общем, давно пора переходить на более скоростные интерфейсы.
Фирменный софт
WD My Passport SSD поддерживает работу с целым рядом фирменных утилит от WD, включая WD Discovery, WD Backup, WD Security, а также лицензированный Acronis True Image WD. Средство резервного копирования WD Discovery позволяет делать автоматический бекап как на сам физический накопитель, так и в облако. Для установки данного ПО мне пришлось согласиться с отправкой на сервера компании некоторых диагностических данных. Формально во время установки можно и отказаться от этого, но тогда установка прервётся ошибкой. WD Discovery предоставляет единый интерфейс для доступа к внутреннему объёму накопителя, облачному хранилищу My Cloud (необходима регистрация учётной записи), а также к дополнительным утилитам WD Security, WD Drive Utilities и WD Backup, назначение которых хорошо понятно из их названий и которые можно установить тут же, либо скачать их с официального сайта по отдельности, выбрав данную модель накопителя на странице технической поддержки. Приложение умеет выводить уведомления и через него можно загрузить мануалы к продуктам компании, также перейдя на web-страницу технической поддержки.
Также работу с накопителем поддерживает фирменная утилита WD DashBoard, позволяющая получать информацию о использовании всех накопителей WD актуальных моделей, доступных в системе, скорости копирования и считывания файлов, стирать все данные с них, обновлять прошивку и многое другое. Для данной модели SSD там были недоступны некоторые функции, возможно это связано с новизной модели, либо они не поддерживаются в принципе.
Итоги
Да, внешний накопитель WD My Passport SSD на 2 Тб, представленный в данной статье, стоит недёшево – отдать придётся около 23 000 рублей. Но не всем нужен такой объём. Лично мне бы для обычных сценариев личного использования и резервного хранения самых важных файлов хватило бы и 1 Тб, а такая версия обойдется уже ощутимо дешевле, более чем в два раза – в 11 000 рублей, что можно считать весьма рациональной покупкой. Да, классический внешний жесткий диск такого объёма будет стоить ещё раза в два дешевле, но он более подвержен механическим повреждениям и имеет сравнительно большие габариты. Существует и версия SSD на 500 Гб, но она уже не выглядит столь привлекательной из-за того, что её цена меньше цены терабайтной версии примерно на треть и составляет около 7000 рублей. А вот о том, столько будет стоить представленная на официальном сайте, но ещё не доступная в продаже версия на 4 Тб, я даже боюсь и представить. Она, кстати, будет доступна только в единственном цвете – сером.
Накопители WD My Passport SSD позволяют копировать данные с хорошей скоростью, практически недоступной внешним жёстким дискам, при этом, старшие модели обладают весьма приличным объёмом по меркам SSD. Остальное тоже на уровне: компактный размер и лёгкость, возможность подключения к ноутбукам непосредственно через USB Type-C, опять же, использование простого, надёжного и удобного разъёма USB Type-C вместо комбинированных решений типа Micro USB 3.0 типа B, премиальный вид и качественные материалы корпуса. Продукт получился на стыке самых передовых технологий и, в некотором плане, является имиджевым аксессуаром. Да, его цена высоковата и «кусается». Но стильные и технологичные аксессуары никогда не будут стоить дёшево по определению. Кстати, на все накопители данной линейки распространяется пятилетняя гарантия от производителя, что может служить гарантией их надёжности.
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