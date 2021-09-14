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Сегодня днём стало известно, что самой крупной российской выставки видеоигр «ИгроМир» и проводимого параллельно с ним в «Крокусе» фестиваля Comic Con Russia в этом году не будет. До этого организаторы планировали провести оба мероприятия 7-10 октября 2021, активно велась предварительная продажа билетов. Об отмене уже успели написать многие российские издания игровой и околоигровой тематики, но лично я решил дополнительно изучить мнения аудитории фестиваля и некоторых источников из близких сфер, на основе чего сделал несколько выводов, которые приведу в данном материале. Так или иначе, проблема с отменой «ИгроМира» в этом году, уже второй раз подряд (с учетом несостоявшегося прошлогоднего фестиваля), несколько глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Начать с того, что многие из числа взявших билеты заранее, хотят вернуть их и получить обратно деньги. Особенно недовольны VIPы, купившие пропуск на все дни, включая первый день работы выставки для представителей индустрии и СМИ, по цене в 7000 рублей. У кого-то из них этот пропуск остался ещё с прошлого года. А всё дело в хитром позиционировании фактической отмены «ИгроМира-2021» в этом году: официально, организаторы не отменяют, а переносят выставку на следующий год. Впрочем, так же дела обстояли и в 2020, только тогда ещё дополнительно организовали бесплатный онлайн-формат в виде ряда интервью и анонсов.

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Помимо невозможности получить обратно деньги за билеты, многие посетители и косплееры также жалуются на понесенные дополнительные траты: многие из них не только приобрели билеты на сам фестиваль, но и забронировали гостиничные номера и купили билеты на поезда/самолеты до Москвы на эти числа. Некоторым даже пришлось заранее брать отпуск.

Из этого всего возникает ещё одна проблема: просто гигантский первый павильон «Крокус Экспо» и в предыдущие годы с трудом вмещал всех желающих посетить мероприятие, а на гипотетическом «ИгроМире-2022», который может состояться в следующем году, и так уже должно собраться очень много народа из числа купивших билеты в этом и прошлом годах. Плюс, так или иначе, будет и новая волна желающих, да и организаторам, скорее всего, потребуются дополнительные средства с продажи билетов.

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Так или иначе, сами организаторы мотивируют своё решение об отмене фестиваля в этом году вероятным усилением антикоронавирусных ограничений уже в ближайшее время. Дело не столько в ситуации с коронавирусом как таковым, сколько с тем, что к нему традиционно добавятся ещё и множество случаев заболеваний от других сезонных ОРВИ, что, в целом, осложнит общую обстановку и сулит очередную фазу ужесточения ограничений на проведение публичных мероприятий.

Также, один из источников выделил следующую проблему, которая не позволила бы провести «ИгроМир-2021» в этом году в формате COVID-Free, то есть, с пропуском посетителей и участников на площадку по QR-кодам, подтверждающим полностью проведенную вакцинацию. Всё дело в том, что вакцинируют в России людей от 18 лет и старше, в то время как значительная часть целевой аудитории выставки – моложе этого возраста. Да, можно было бы провести фестиваль в этом году в формате «18+» (и с соблюдением регламента COVID-Free, само собой) и не продавать билеты тем, кто не достиг этого возраста, но этому мешает то, что в этом году также должны были быть действительны билеты, купленные ещё в 2020.

Так или иначе, один из источников, близко знакомых с ситуацией, сообщает, что организаторы ещё сильнее рисковали бы, если бы не заявили о фактической отмене фестиваля сейчас: на более поздних этапах пришлось понести более значительные расходы и убытки, в том числе, и арендаторам, которые успели бы подготовить стенды и доставить оборудование. И все эти риски неизбежно пришлось учитывать организаторам выставки, принимая решение об её отмене в этом году. А решение о запрете на проведение со стороны органов власти могло прийти в любое время - это могло случиться уже в ближайшие дни, это могло случиться и за пару дней до начала фестиваля. В последнем случае, естественно, всё пришлось бы однозначно отменять, неся огромные убытки.

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Источники из числа арендаторов стендов отмечают, что если ситуация с коронавирусом в следующем году будет примерно такой же, как в этом и прошлом году, то им придется с крайней осторожностью принимать решение о своём участии, пытаясь свести к минимуму предварительные расходы. Один из них отметил, что и в этом году оценивали риски отмены фестиваля как 50/50, тем не менее, приняв решение об участии в нём.

В любом случае, «ИгроМир» остаётся самым ярким фестивалем игровой индустрии России и ближайшего зарубежья и весьма значительным даже в мировом масштабе, пусть и несколько уступая основным ежегодным мероприятиям индустрии по части анонсов новых проектов и демонстрации эксклюзивного контента. Поэтому, не хочется оставлять надежду на то, что в следующем году «ИгроМир-2022» всё-таки состоится.

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В статье использованы фотографии автора с предыдущих выставок