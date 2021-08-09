Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Очередной несколько спонтанный пост в формате очередной нелепой истории из моей околокомпьютерной жизни, возникновения неожиданной проблемы на ровном месте и её решения подручными способами. Прошу не расценивать это как полноценную статью с экспертными советами, а скорее как опыт в меру уверенного пользователя ПК с поиском решения проблемы частично через Google, частично "методом научного тыка".

реклама

В общем, лежит у меня на несистемном локальном жёстком диске в корневой директории папочка с названием, условно говоря, "Работа", а там уже ветвистое многоуровневое древо директорий - папки с названиями проектов, внутри которых папки с конкретными работами по ним и т.п. Для удобства кидаю на рабочий стол ярлыки от папок с конкретными работами, которые актуальны на данный момент. И тут вот нажимаю на один из ярлыков, а Windows 10 Pro, вместо того, чтобы открыть нужную мне папочку, озадачивает меня сообщением, что местоположение недоступно, ярлык никуда не ведёт и предлагает мне его удалить. Несколько оторопев, машинально соглашаюсь на удаление. Иду на диск, нажимаю на папку "Работа", а самая лучшая, быстрая и стабильная операционная система в истории человечества (прим. - по мнению её создателей) ещё сильнее радует меня окошком с сообщением «Нет доступа. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно» и единственно возможным ответом в виде ОК. Свойства папки показали, что в ней нет файлов и её объём равен нулю.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде Дешевая 3060 Gigabyte Aorus с допскидкой 5000р -22000р на 3060 Gigabyte = топ цена Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

(фото из Интернета примерно того же содержания, но тут нет доступа к самому диску, а не отдельной папке)

Отдельно отмечу то, что, как ни странно, остальные папки, лежащие в корне диска, открывались без проблем как обычно.

реклама

Не будучи специалистом в восстановлении поврежденных данных и накопителей, выбираю для начала самый простой вариант: проверить хард штатными средствами Windows 10. Кликаю по значку жёсткого диска правой кнопкой мышки, далее Свойства-Сервис-Проверка на наличие ошибок. Через некоторое время утилита ставит меня перед фактом наличия этих самых ошибок на диске и предлагает их исправить. Соглашаюсь. Процесс долгий, сколько занял по времени не скажу, так как сам лег спать, а комп продолжил работать.

С утра я сначала был обрадован сообщением, что ошибки были успешно устранены, но затем ещё больше огорчен тем, что папка с работой просто бесследно исчезла с диска. Замечательно – подумал я про себя: нет сбойной папки – нет проблем. Я всегда пытаюсь делать резервные копии всего важного и ценного на независимые физические накопители, и тут был аналогичный случай: хоть бекап и был не совсем свежим, чего то могло не хватать, но недостающие файлы легко можно было восстановить с многочисленных рабочих флешек и переписок с партнерами. Однако, интересно было найти хотя бы частичное решение проблемы.

Погуглив на тему сложившейся проблемы и возможных методов её решения, я узнал про папку found.000, куда Check disk скидывает всё, что нашёл в битых секторах, но там оно может быть свалено без разбора, без правильного расширения файла и так далее, а копать эту кучу мусора предстоит при помощи разных сторонних утилит – то ещё удовольствие для искушенных. А для неискушенных – просто адок. Естественно, тратить время и силы на это всё очень не хотелось.

реклама

Впрочем, я так и не нашел у себя папки found.000, однако, от нечего делать решил покликать по оставшимся на рабочем столе ярлыкам от рабочих папок и, о чудо, – "метод тыка" сработал на все сто и я "попал пальцем в небо", так сказать! Пара папок открылись, правда в пути к ним вместо директории "Работа", значилась вышеназванная папка found.000, которую я не смог обнаружить, а в остальном же пути были идентичны. На память и сверяясь с резервной копией, я сумел открыть ещё несколько папок, вводя в ручную путь к ним, но вот сама папка found.000 не отображалась на диске и открываться не хотела – всплывало окно с сообщением о том, что в доступе отказано.

Смекнув, зашёл под созданной ранее учёткой Администратора – в Windows 10 Pro стандартная учётка единственного пользователя ПК с правами админа является "недоадминской": некоторых прав на совершение тех или иных действий ей иногда не хватает. Многие из читателей это и так хорошо знают, но не будет лишним упомянуть для тех, кто не сталкивался. И я бы тоже не столкнулся, если бы однажды не было необходимости установить вручную одни кастомизированные не от хорошей жизни драйверы, не имеющие правильной цифровой подписи вследствие редактирования некоторых атрибутов вручную для корректной работы определенного девайса, который работал как швейцарские часы под Windows 7, но не захотел работать под Windows 10 после очередного обновления, улучшающего пользовательский опыт и добавляющего стабильности всему, чему только можно.

Под "Админом" я наконец-то получил доступ непосредственно к папке found.000, а не только к вложенным в неё файлам и папкам по отдельности. При этом сама папка также не отображалась визуально на жестком диске, не смотря на то, что в "Параметрах Проводника" во вкладке "Вид" стояла галочка напротив пункта "Показывать скрытые файлы, папки и диски". Для её отображения пришлось ещё убрать галочку напротив пункта "Скрывать защищенные системные файлы".

реклама

После этого я просто перенёс все файлы из found.000 в другую папку и, вроде бы, решил проблему. Но остался некоторый осадок в виде невыясненных причин её возникновения. Начинает сыпаться жесткий диск на Western Digital WD Caviar Green 3.5" 4TB (WD40EZRX), которому всего то около пары лет? Демонстрируя при этом 100% здоровье в тестовых утилитах, но на моей памяти были "харды", которые, будучи практически дохлыми, скрипя всем, чем только можно и отказываясь хоть как-то адекватно функционировать, продолжали демонстрировать на зависть хорошие показатели, также, как и наоборот. Вирусы? Целенаправленная хакерская атака? Вроде антивирусы ничего серьёзного так и не нашли. Очередное кривое обновление для самой стабильной десятой "Винды", вобравшей в себя весь лучший опыт всех предыдущих операционных систем семейства Windows? Вроде за последние дни обновлений не было. Поэтому, очень интересно было бы почитать в комментариях, что Вы думаете по этому поводу с учётом всего перечисленного? Особенно интересует адекватное мнение знающих людей, имевших подобный опыт и достаточно глубоко разбирающихся в данной проблематике.