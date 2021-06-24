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В этом обзоре речь пойдет сразу о двух устройствах ввода, а именно – о беспроводных мышке и клавиатуре. Дело в том, что они являются единым комплектом под названием Genius Smart KM-8200, поставляются в одной коробке и используют один беспроводной адаптер на двоих. Как уже стало понятно, это продукция известной компании Genius, которая производит разную компьютерную периферию, включая устройства ввода, достаточно давно, во всяком случае, насколько помню лично я по своей памяти, то и в самом начале 2000-х годов это была одна из самых популярных компаний в данном сегменте рынка.

Упаковка

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Упаковано всё в максимально компактную коробку из картона, внутри которой находятся сама клавиатура с мышкой, а также небольшая инструкция по их подключению к ПК и пара стандартных батареек Kodak XTRALIFE Alkaline типоразмеров AA (пальчиковая) и AAA (мизинчиковая) – для мышки и клавиатуры соответственно. Кстати, на нижней части коробки расписаны основные особенности устройств и адрес для скачивания специального фирменного ПО Smart Genius, о чём ещё поговорим отдельно. Советую ознакомиться с этой информацией, ведь в инструкции её нет.

Упаковка. В белой маленькой коробочке рядом с мышкой - две батарейки, АА и ААА. Клавиатура и мышь были в полиэтиленовых пакетах, но для наглядности их снял

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Мышь

Мышка произвела в целом положительное ощущение: достаточно качественный, пусть и простой, черный пластик, ничего особо не люфтит и не скрипит, благо толщина корпусных элементов достаточная, да и спроектированы они грамотно, судя по всему. Колёсико пусть и целиком пластиковое, без резиновой «шины», но прокручивается уверенно за счет фактурного «протектора» и небольшого шага, ощутимого при прокрутке. Дизайн мышки полностью симметричен, что подойдет для левшей, они этот факт могут записать однозначно в плюс. Правда, у мышки отсутствуют боковые кнопки вперед-назад, из-за чего придется отказывать себе в некотором комфорте при работе с браузером, если вы к этому уже привыкли по опыту использования других мышей. В целом, эргономика удобная. Спинка, клавиши и боковины имеют матовую фактуру поверхности, препятствующую скольжению в руке, клавиши на конце слегка выгибаются так, что боковой профиль мышки напоминает форму спортивного автомобиля, чем и вдохновлялись дизайнеры.

Тем не менее, мышь маловата для большой руки, её придется удерживать в основном пальцами, на ней поместится только передняя часть большой ладони. Длина составляет примерно 10 см, но ширина весьма удобная для хвата пальцами – 5,5 см. На нижней стороне мышки имеется отсек для установки батарейки типа АА (пальчиковая), переключатель ON/OFF, чтобы выключать мышь, расположенный рядом с ним миниатюрный беспроводной USB-ресивер, работающий на частоте 2,4 ГГц, вставляемый в отведенное для него гнездо для удобства хранения и оптический датчик с подсветкой синего цвета.

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Нижняя часть мышки - лючок батарейного отсека и беспроводной USB-адаптер рядом

Оптика работает относительно неплохо даже на поверхности из оргстекла – специально проверил. В целом, скажу так – мышка по эргономике и размеру идеальна для использования с ноутбуком, с настольным ПК – под вопросом, тут уже всё будет зависеть от параметров руки пользователя и его личных предпочтений в плане эргономики. Мышь, кстати, имеет собственное наименование NX-7020. Надеюсь, что будет возможность приобретения её и по отдельности от комплекта, мышка неплохая весьма. Забегая несколько вперед, скажу, что данная мышь поддерживает фирменное программное обеспечение Smart Genius, о котором речь пойдет несколько позже.

Клавиатура

Клавиатура имеет стандартные размеры и раскладку, ничего особо нового, также как и ничего лишнего. Даже Enter тут «полноразмерный», а не узкий, в одну линию, как сейчас часто делают. Полноценный цифровой блок имеется, стрелки на своем законном месте, а не ютятся, где попало. Классика, в общем. Слегка, правда, осовремененная. Есть тут мультимедийные клавиши, совмещенные с функциональным блоком F1-F12, активируемые при зажатой кнопке Fn.

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Мультимедийные клавиши совмещены с функциональными F1-F12, чтобы их задействовать, необходимо зажать кнопку Fn

Не смотря на то, что это классическая полноходовая «мембранка», все клавиши выполнены относительно низкопрофильными, а также у них достаточно большая по площади верхняя поверхность, благодаря чему они выглядят более крупными, чем обычно, не смотря на свой стандартный размер. Клик достаточно приятный, мягкий, но в меру четкий. На нижней поверхности клавиатуры расположились пара складывающихся ножек, позволяющий приподнять её под определенным углом для удобства печати, у передней грани есть пара продолговатых накладок из достаточно жёсткой резины, которые не очень хорошо выполняют свою функцию – клавиатура относительно легко скользит по гладкому столу. Тут же снизу расположился и отсек под одну батарейку типа ААА (мизинчиковая). Тумблера как у мышки, позволяющего отключать клавиатуру, когда она не используется, тут нет, надеюсь, что она сама как то отключается при бездействии, чтобы не расходовать батарейку почем зря. В пользу этой теории говорит и то, что сигнал с клавиатуры как-то не сразу доходит до ПК после некоторого простоя. Также про спящий режим и выход из него по нажатию на «пробел» говорится в одном из меню фирменного ПО. Кстати, рядом с двумя светодиодами, Num Lock и Caps Lock, расположился ещё и третий, сигнализирующий о низкой степени заряда батарейки. Клавиатура работает от того же беспроводного USB-адаптера, что и мышка.

Нижняя часть клавиатуры - открытый отсек с мизинчиковой батарейкой, откидывающаяся ножка, резиновая накладка в передней части, также видны дренажные отверстия на случай залития клавиатуры жидкостью

Но самой интересной особенностью данной, простенькой на вид, клавиатуры является поддержка умных функций. Доступ к ним открывается путем нажатия на специальную клавишу с эмблемой Genius, которая расположена между F12 и Print Screen, над кнопкой Backspace. Для этого, правда придется предварительно установить фирменное программное обеспечение Smart Genius, о котором я расскажу буквально через пару абзацев более подробно.

Дополнительная кнопка Genius позволяет получить доступ к расширенному функционалу клавиш F1-F12, настраиваемому через ПО Smart Genius

В целом же, качество изготовление клавиатуры весьма средненькое. Пластик самый простой, корпусные детали достаточно тонкие и в них не достаточно продуманы ребра жёсткости, благодаря чему клавиатура слегка изгибается и скрипит при небольшом усилии, на передней панели можно разглядеть небольшие характерные дефекты, обусловленные технологией литья пластика в форму. Зато стоит отметить то, что производитель предусмотрел систему дренажных отверстий, благодаря чему стало возможным если не полностью исключить, то хотя бы минимизировать вероятность появления серьезных проблем в результате пролития на клавиатуру жидкости. Это, однозначно, запишем в плюс.

Клавиши имеют весьма невысокий профиль и большую верхнюю поверхность

ПО Smart Genius

Программное обеспечение под данный конкретный набор можно скачать с официального сайта компании по адресу https://ru.geniusnet.com/supports/smart-km-8200 . Советую это сделать, ведь данное ПО, обладающее достаточно приятным функционалом, способно значительно расширить и дополнить возможности мышки и клавиатуры, адаптировав их под потребности конкретного пользователя. Программное обеспечение поддерживает работу в операционных системах семейства Windows начиная с Vista и заканчивая Windows 10, также есть и отдельная версия программы для компьютеров Apple с Mac OS X версий 10.8 и более новых.

Скачав дистрибутив, установив драйвер и обнаружив подключенные устройства, открывается окошко с несколькими вкладками. Если устройства не были найдены, нажимаем на верхнюю иконку «обновить» в столбце слева. Первым делом разберемся по дополнительному функционалу для мышки, нажав на соответствующую пиктограмму слева. Тут можно «поменять местами» правую и левую кнопки, что будет удобно для левшей. Можно включить режим зума – появится возможность увеличивать и уменьшать изображение при просмотре картинок, в окне браузеров, текстовых и графических редакторов и так далее, путем вращения колесика при его нажатии. Очень удобная фишка. Можно выбрать разрешение сенсора, доступны три значения DPI – 800, 1200 и 1600. Обычно это делается циклическим нажатием специальной кнопочки на корпусе мышки, но тут её нет, поэтому выбирать значение будем через ПО. Тремя ползунками чуть ниже можно в гибком диапазоне задать скорость перемещения курсора, скроллинга и двойного нажатия соответственно. В общем, данное ПО позволяет настроить максимально под себя и без того весьма аскетичную по своему функционалу мышку.

Меню позволяет гибко настроить работу мышки максимально удобно для себя

Функционал настроек клавиатуры сводится к возможности повесить определенные функции на функциональные клавиши F1-F12 на своё усмотрение. Звучит не очень впечатляюще, но на практике открывается очень много вариантов использования. Это могут быть как уже привычные мультимедийные кнопки управления проигрывателем, так и сочетания горячих клавиш, запуск определенных программ, открытие определенных сайтов в браузере, те или иные математические функции при работе с калькулятором, популярные команды при работе с офисными программами и так далее. Есть возможность быстро переключаться между наборами функций для тех или иных задач, а также сохранять настройки в виде профилей, в том числе осуществлять их импорт/экспорт. По нажатию на кнопку с эмблемой Genius на клавиатуре, на рабочем столе появляется дополнительное окошко с обозначением функций, привязанных к функциональным клавишам в данный момент времени. Его можно переместить в более удобное место, уменьшить в размерах, скрыть, задать степень его прозрачности. Одним словом, сделать так, чтобы было и удобно в плане информативности, и не сильно загромождало рабочую область на мониторе.

Большие возможности по гибкой настройке функций, повешенных на клавиши F1-F12 открываются через меню фирменного ПО Smart Genius

Настраиваем горячие клавиши для работы с калькулятором

На экран выводится панель с подсказками, к какой функциональной клавише привязана какая функция

Привыкнув к данному функционалу, можно минимизировать панель, чтобы она не занимала много места на экране

Пример использование данного функционала для интернет-серфинга. По нажатию клавиши можно запустить определенный сайт или даже открыть конкретную страницу, если назначить ввод определенного адреса

Вердикт

Ощущения данный комплект оставил несколько смешанные, поэтому просто подведу итог по фактам. Мышь Genius NX-7020, входящая в данный комплект, простая, но достаточно приятная, качество материалов и сборки неплохое. Она имеет полностью симметричный дизайн, что понравится левшам. Скромный функционал самого базового уровня, но есть возможность его тонкой настройки через фирменное ПО. Относительно небольшие размеры идеально подходят для использования с ноутбуком, надеюсь, что в будущем появится возможность купить её в том числе и отдельно от комплекта. Клавиатура имеет весьма средненькое качество изготовления в целом, в основном это касается легко гнущихся и скрипучих корпусных деталей из самого обычного пластика. Из плюсов – удобные кнопки с большой поверхностью, относительно небольшим ходом и мягким кликом, классическая раскладка с блоком цифровых клавиш. Богатые возможности гибкой настройки под свои конкретные задачи через фирменное ПО.

Если говорить как о комплекте в целом, то тут будут свои плюсы и минусы, характерные для таких беспроводных комплектов в целом. С одной стороны, комплект удобно использовать с умными телевизорами, позволяющими подключать клавиатуру с мышкой для удобства использования онлайн-сервисов, ТВ приставками, ПК, подключенными к телевизорам и так далее. Тут имеется даже некая функция, позволяющая легко нажатием на пару кнопок переключаться между тремя разными взаимосвязанными девайсами, но как она работает – не указано. Да и у меня не было возможности проверить такой сценарий использования. В любом случае, это удобно – без проводов, один очень компактный адаптер, занимающий всего один слот USB, работает сразу на оба девайса. Но и недостатки такого подхода тоже очевидны – при утере или поломке этого самого адаптера найти ему замену, скорее всего, не получится. Следовательно – клавиатура вместе с мышкой станут бесполезны. Также как и не получится использовать их одновременно по отдельности на двух разных ПК.

Но окончательный вердикт в вопросе о том, стоит ли брать набор из беспроводной клавиатуры и мышки Genius Smart KM-8200, пусть поставит его цена, составляющая в настоящий момент времени немногим более 2000 рублей в розничных сетях.