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ZTE LiveBuds - компактные беспроводные наушники с глубоким басом и низкой ценой

Продолжая цикл обзоров недорогих, но интересных мобильных гаджетов, расскажу про очень неплохие TWS наушники, производимые брендом 1More для фирменной экосистемы аксессуаров ZTE.
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Беспроводные наушники, подключающиеся к смартфону через Bluetooth, стали по-настоящему популярным аксессуаром среди любителей музыки. Однако, одним из их существенных недостатков всё ещё является достаточно высокая цена по сравнению с обычными проводными моделями. Либо - плохое качество изготовления в целом и звука в частности у дешевых моделей, произведенных неизвестными конторами. Поэтому, если уж решили сэкономить (что оправдано с учетом нынешних цен), то при выборе стоит отдавать предпочтение более-менее известным брендам. Они хотя бы обеспечивают определенное качество изготовления самого девайса и воспроизводимого им звука, а срок гарантийного обслуживания минимум на год убережет от проблем из серии «купил на «Алиэкспрессе», перестали работать через полтора месяца».

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ZTE LiveBuds, они же - 1More PistonBuds (без зарядного футляра)

При выборе недорогой модели, с учетом вышеописанных соображений, весьма интересным вариантом будут ZTE LiveBuds, о которых и пойдет речь в данном обзоре. Они являются так называемыми TWS-наушниками, что переводится как True Wireless и буквально означает, что данные наушники полностью лишены проводов, в том числе соединяющих левый и правый наушник. При этом, что характерно для данного типа устройств, наушники убираются в зарядный футляр, когда ими не пользуются. Сам футляр служит неотъемлемым компонентом системы, обеспечивая взаимосвязь всех элементов, поэтому его всегда придется носить с собой. Хотя, например, во время активных тренировок его можно оставить в спортивной сумке вместе со смартфоном, продолжая слушать музыку через наушники и принимать входящие звонки – гарантирован сигнал в радиусе десяти метров.

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Следует отметить один интересный момент: данные наушники являются не собственным продуктом ZTE, а брендированной данной компанией моделью PistonBuds от производителя наушников 1More (модель носит заводской индекс ECS3001T). Видимо, в ZTE просто решили добавить качественный аксессуар для смартфонов в свою «экосистему» и выбрали для этого готовый продукт от профессионалов своего дела, вместо того, чтобы делать свой с нуля. В любом случае, обставлено это всё честно: на зарядном футляре и на самих наушниках присутствуют логотипы обоих брендов сразу. А на упаковке, выполненной в виде простой картонной коробочки, так и вовсе не совсем понятно, как называется модель, так как непосредственно название «ZTE LiveBuds» нигде не фигурирует. Большая надпись ZTE X 1More, которую я сначала принял за название модели, просто обозначает коллаборацию двух брендов, а ниже мелким шрифтом указано непосредственное наименование оригинальной модели 1More PistonBuds. Как таковое название ZTE LiveBuds встречается лишь на официальном сайте ZTE, в мануалах, а также под таким именем устройство самоопределяется по Bluetooth при подключении к смартфону.

Первый взгляд на устройство после распаковки. Футляр сделан из качественного матового пластика, аналогично - и сами наушники. Пластик приятный на ощупь, не выскальзывает из рук и не собирает отпечатки пальцев пользователя. В данном случае наушники и футляр белого цвета, но в продаже также есть и чёрный вариант исполнения. На нижней поверхности футляра нанесена маркировка с названием модели и техническими данными. Спереди – краской нанесен логотип ZTE, сверху на открывающейся крышке выгравирована надпись 1MORE. Размеры футляра небольшие - 26x37x70 мм, он не занимает много места и его удобно носить с собой. Под крышкой расположились два наушника, каждый из них промаркирован буквами L и R, соответствующая буква расположена и рядом с каждым гнездом, чтобы не перепутать. Также на наушниках присутствует маркировка ZTE и фирменный логотип бренда  1More. Наушники, как и крышка, фиксируются на магнитах в футляре, что обеспечивает плотное прилегание контактных групп к зарядным контактам футляра, которые подпружинены. Все контакты покрыты качественным гальваническим покрытием, которое предотвратит их окисление, что особенно важно, учитывая постоянный контакт с кожей пользователя.

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Расположение контактных групп и маркировка "R", указывающая на то, что данный наушник - для правого уха

Контакты внутри футляра в гнезде под левый наушник и заряжающийся правый (индикатор горит красным цветом)

Существует вариант наушников в чёрном исполнении (фото с сайта ZTE)

Автономность при использовании. Время непрерывной работы наушников составляет примерно три с половиной часа, а с учетом периодических подзарядок от футляра суммарное время автономной работы составит около 20 часов. Футляр способен обеспечить как минимум пять циклов полной зарядки наушников за счет встроенного в него аккумулятора ёмкостью 550 мАч (по другим данным - 535 мАч). Сам футляр заряжается от порта USB при параметрах тока 5 В/1 А, для чего на нём есть разъём USB Type C, а в комплекте идёт достаточно короткий кабель длиной около 30 см и служащий только для зарядки, без возможности передачи данных, например, со смартфона на ПК. Кому интересно – для подзарядки самих наушников от футляра подается ток с параметрами 5 В/150 мА. Для полной зарядки футляра при номинальных параметрах требуется 2 часа, а наушники внутри него полностью заряжаются за полтора часа. Так как ZTE LiveBuds не имеют своего мобильного приложения, уровень их заряда в процентах отображается в меню сопряжения устройства по Bluetooth на смартфоне. Следует иметь в виду, что указываемый там уровень заряда является уровнем заряда наименее заряженного наушника. К сожалению, без более продвинутого инструментария, который даёт обычно фирменное мобильное приложение, не удастся узнать данные по степени заряда футляра и каждого наушника по отдельности, чтобы определить, не разряжается ли один из них ощутимо быстрее другого. Зато можно понять, что наушники заряжаются – во время зарядки на них горят красные светодиоды, которые гаснут, когда заряд достигает максимального уровня.

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Наушники заряжаются в футляре, индикаторы горят красным цветом

Закрытый футляр. Обратите внимание на маркировку 1More на крышке и ZTE - сбоку

Разъём USB Type C

Помимо самих наушников с футляром в комплекте поставки идёт набор сменных вкладышей большего и меньшего размера, а также кабель USB Type C для зарядки от USB порта

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На футляре отсутствуют какие-либо кнопки, для первого сопряжения со смартфоном надо вынуть из него наушники, индикаторы на них будут мигать красным и синим цветом, положить всё это рядом со смартфоном и найти в списке доступных Bluetooth-устройств ZTE LiveBuds. Далее сопряжение будет происходить автоматически при извлечении наушников из футляра. Лично у меня почему-то смартфон увидел наушники только с третьей попытки при первом сопряжении, но потом проблем не возникало.

У ZTE LiveBuds имеется сертификат, подтверждающий степень защиты от влаги по стандарту IPX4. Это означает, что наушники выдерживают прямые водные брызги, то есть, не боятся попасть под дождь, а также внутрь их корпуса не попадет пот пользователя при активных тренировках. Кстати, данные наушники очень хорошо подходят для занятий спортом благодаря легкому весу и надежной фиксации в ухе. Вес одного наушника составляет всего 4,2 грамма (оба наушника в футляре весят всего 43 грамма, поэтому их очень удобно носить с собой в кармане, в отличие от более крупных и увесистых моделей), а надежная фиксация в ухе достигается за счет сочетания низкого веса, эргономичной формы и плотной посадки в ушном канале. Корпус наушников повторяет внутреннюю поверхность ушной раковины и имеет достаточно длинный звуковыводящий канал с плотно прилегающим силиконовым вкладышем (в комплекте идут несколько пар разных размеров), благодаря чему наушник буквально присасывается к ушному каналу, входя в него. Что, правда, создает не совсем приятные ощущения при его извлечении из уха. Также благодаря этой конструкции достигается и весьма хорошая степень звукоизоляции. Однако нельзя полностью исключить и вероятность того, что кому-то ZTE LiveBuds не подойдут по причине физической несовместимости формы и размера наушников с «конфигурацией» уха пользователя.

Посадка наушника в ухе пользователя (иллюстрация с сайта ZTE)

Наушники имеют сенсорные поверхности, имитирующие своим видом металлические элементы корпуса и служащие для управления некоторыми функциями, распознавая двойные нажатия. Так двойным нажатием по любому наушнику можно принять входящий вызов, а в остальное время – по левому – запуск голосового помощника, по правому – поставить на паузу или продолжить воспроизведение музыкального трека. На сенсорных поверхностях нанесен логотип производителя 1 More, а ниже на «ножке» – ZTE. Кстати, «ножка», традиционно служившая в качестве элемента сопряжения корпуса драйвера с проводом и уже утратившая свое первоначальное предназначение, тут совсем небольшая и служит для размещения одного из двух микрофонов, позволяющих осуществлять сеансы голосовой связи, используя наушники в качестве беспроводной гарнитуры. В каждом наушнике по два микрофона, входное отверстие второго расположено на поверхности сенсорного управления, будучи совмещенным со светодиодами индикации. Такая система двойных микрофонов служит для того, чтобы лучше отсекать посторонние шумы во время разговора, вкупе с использованием «умных» алгоритмов.

Расположение микросхем, прочих элементов и двух микрофонов на печатной плате (иллюстрация с сайта ZTE)

Само собой, пару слов стоит сказать про звук, ведь это – самое главное. Но данная тема во многом субъективна, и я не буду строить из себя какого-то аудио-гурмана, которым не являюсь. Говоря простым языком, местный звук, по-моему, более чем оправдывает цену данного девайса. Это как минимум. Если Вы не являетесь особо тонким знатоком и ценителем в этой области, то, скорее всего, останетесь им весьма довольны. Отдельно стоит отметить очень глубокие низкие частоты, пускай и слегка в ущерб средним и высоким, на что я обратил внимание изначально, но уже через час-два прослушивания это стало совсем не так заметно. Но тут опять же, все субъективно и зависит от жанровых предпочтений: какую музыку вы слушаете, что для вас важнее – лучше детализированные средне-высокие частоты или глубокий приятный бас, который начинает натурально качать даже в тех композициях, в которых он не доминировал так явно при прослушивании на других моделях наушников. Лично я остался полностью удовлетворен всем.

Если кому-то интересна чисто техническая сторона вопроса, то известно, что в наушниках установлены драйверы диаметром 7 мм. Импеданс (говоря по-русски, сопротивление) - 16 Ом. Поддерживается технология воспроизведения звука DTS и аудиокодек AAC/SBC. Для подключения наушники используют встроенный модуль Bluetooth версии 5.0.

В конце обзора обычно положено делать какой-то вывод из всего написанного в нём. Наушники ZTE LiveBuds (они же 1More PistonBuds) мне однозначно понравились своим интересным, не стандартным и в меру «молодёжным» дизайном, хорошей эргономикой в целом, весьма неплохим звуком с очень глубокими басами и низкой ценой, составляющей около 3500 рублей в российской рознице. Отдельно хочется отметить их надежную фиксацию в ухе и легкий вес, благодаря чему их будет сложно потерять даже во время интенсивного движения при физической активности, поэтому их можно рекомендовать в качестве наушников для занятий спортом, к тому же, у них имеется неплохая степень защиты от воды и влаги. К несущественным недостаткам я мог бы отнести отсутствие мобильного приложения для более точного мониторинга уровня заряда, а также невозможность изменить под себя функции управления при помощи сенсорных поверхностей.

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