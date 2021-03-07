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Обзор беспроводной клавиатуры Canyon HKB-W20, выполненной по технологии Velvet Tread

В данном обзоре я расскажу о беспроводной клавиатуре Canyon HKB-W20, основным преимуществом которой перед аналогами являются клавиши, которые нажимаются мягко и бесшумно.
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Как ПК-геймер со стажем, я привык пользоваться проводной периферией, тем более, даже современные игровые клавиатуры и мышки, в большинстве своём, выпускают с проводом. Однако, абстрагируясь от личных приоритетов скажу, что отказа от провода во многих случаях более чем оправдан, особенно, если конфигурация рабочего места к этому располагает. Не придется вести кабель, соединяющий клавиатуру с заветным портом USB на задней стенке системника, находящегося в дальнем углу под столом, по каким то сложным траекториям, кабель не будет маячить на столе, нарушая эстетику и скрадывая лишнее место. Одним словом - благодать!

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Поэтому, сегодня у меня на обзоре одна из качественных и недорогих беспроводных клавиатур от бренда Canyon, представляющего продукцию, преимущественно, бюджетного сегмента - Canyon HKB-W20.

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На первый взгляд, клавиатура ничем не выделяется. Классический дизайн, классическая раскладка, 104 кнопки с цифровым блоком и стандартным расположением стрелок. Черный, весьма качественный, пластик. Да и качество изготовления в целом уровня неплохих фирменных клавиатур, идущих в комплекте с какими-нибудь рабочими станциями или моноблоками от HP и DELL. Вся маркировка, в том числе, латинских и кириллических букв, выполнена белым цветом. Имеются и дополнительные функции, "повешенные" на функциональные клавиши F1-F12, для задействования которых следует зажать кнопку Fn, занявшую законное место правого дублера кнопки Windows. При помощи Fn+F11 можно вызвать калькулятор, а Fn+F12 ведет прямиком в "Мой компьютер" - удобно. В целом, всё стандартно. Однако, стоит только прикоснуться к любой из клавиш и нажать её, так сразу становится заметна главная особенность данной клавиатуры - очень необычный мягкий и бесшумный ход клавиш, почти лишенный характерного клика, однако, весьма чёткий и срабатывающий без "осечек", чем грешат некоторые клавиатуры с мелким ходом. Данная технология получила название Velvet Tread ("Бархатный клик"). В продуктовой линейке Canyon представлено несколько моделей клавиатур, выполненных по данной технологии, например, проводная HKB-20 (прим. автора - прошу заметить разницу в названии - перед числом 20 отсутствует буква "W"). Производителем заявлен ресурс работы клавиш в 10 миллионов нажатий. Стоит отметить и то, что гарантийный срок составляет два года.

Общий вид клавиатуры. Классическая раскладка, 104 клавиши

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Ещё стоит учесть такой момент, который многих напрягает в некоторых клавиатурах - излишне яркие, бьющие в темноте по глазам, светодиоды индикаторов Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Тут они выполнены в виде едва заметных синих светящихся точек, расположенных под узким продолговатым "экраном". Может быть, кому-то они покажутся не достаточно заметными, но уж раздражать зрение точно не будут.

Светодиодные индикаторы выполнены очень не навязчиво, хотя и несколько слабо различимы, особенно днём

Перевернём клавиатуру и увидим на нижней стороне следующее. Ближе к передней кромке расположились несколько продолговатых отверстий, служащих дренажной системой на случай случайного прилития жидкости на клавиатуру. К сожалению, данной системой оснащен только основной и цифровой блок клавиш. Чтобы клавиатура не скользила по столу, предусмотрены качественные накладки из мягкой резины, в том числе, резиновые "копытца" на складных ножках, позволяющих регулировать угол наклона клавиатуры. Если не пользоваться этими ножками, то задняя часть клавиатуры будет опираться на две больших пятки из мягкого силикона, которые, в том числе, обладают небольшим пружинящим эффектом при активной печати, что придает дополнительный комфорт и приятные тактильные ощущения.

Силиконовая задняя опора и складывающаяся ножка с резиновым противоскользящим наконечником

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На нижней поверхности клавиатуры имеются хорошо выраженные ребра жесткости, а две половинки её корпуса соединены между собой 16 винтами, благодаря чему конструкция получилась тонкой и легкой, но не гнется и не скрипит. По наклейке на нижней стороне можно узнать и заводской индекс модели: CNS-HKBW02-RU. Ближе к задней кромке с нижней стороны расположился небольшой лючок, за которым спрятан батарейный отсек на две "мизинчиковые" батарейки типа ААА, которые, кстати, уже идут в комплекте. При том, фирменные, с логотипом бренда Canyon.

Общий вид клавиатуры снизу. Комплектные батарейки лежат рядом с лючком батарейного отсека. Обратите внимание на сильно выраженные ребра жесткости, придающие достаточно тонкой клавиатуре необходимую прочность и сопротивляемость изгибам

USB-ресивер просто положен в полиэтиленовый пакетик и приклеен на липучку к нижней поверхности клавиатуры. На мой взгляд, это единственная существенная недоработка HKB-W20

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Резиновые накладки с передней стороны и отверстие дренажной системы от случайного пролива жидкости на клавиши

Так как клавиатура беспроводная и передает сигнал по 2,4 ГГц - технологии, в комплекте с ней идёт USB-ресивер для подключения к порту USB компьютера, выполненный в нано-форм факторе, то есть, его корпус лишь немного выпирает из разъёма USB при вставленном в него USB-штекере ресивера. А вот тут то, неожиданно, нашелся небольшой повод для критики. Этот самый USB-ресивер просто запакован в небольшой полиэтиленовый пакетик, который, чтобы не потеряться при транспортировке, приклеен наклейкой к нижней части клавиатуры. Какого-либо специального гнезда в корпусе клавиатуры, куда можно было бы убирать этот "свисток" в то время, как клавиатура не используется, не предусмотрено, из-за чего его в таких условиях становится очень легко потерять, что сделает клавиатуру полностью бесполезной. Возможно удаление клавиатуры от приёмника сигнала на расстояние до 10 м, однако, данный параметр будет сильно зависеть от окружающей среды, а данная дистанция гарантирована при отсутствии явных преград для сигнала.

Подводя итог сегодняшнему обзору, могу сказать, что клавиатура Canyon HKB-W20 мне понравилась. Удачно выверенное и реализованное мягкое и бесшумное нажатие клавиш, но при этом четкое и без пропущенных срабатываний. Работа без проводов (прим. автора - кому нужно с проводами, тому советую посмотреть модель HKB-20) даёт легкость подключения и лишнее свободное место на рабочем месте, гибкость взаимного размещения компонентов "сетапа". В остальном же - чистая, выверенная десятилетиями классика, к которой сложно придраться.

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Теги

обзор клавиатура canyon беспроводная клавиатура hkb-20 hkb-w20 velvet tread
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