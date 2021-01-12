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Рецензия на Azure Sheep: Part One Extended - хорошо незабытое старое

Данный обзор посвящен расширенной версии первого эпизода масштабного дополнения к Black Mesa, созданного по мотивам модификации Azure Sheep, которая вышла для первой Half-Life в начале 2000-х годов.
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Как кратко и ёмко выразился какой-то человек из Интернета - будущее серии Half-Life теперь в прошлом. За последнее время мы увидели сразу несколько интересных релизов, события которых в хронологической последовательности происходят значительно раньше прибытия Гордона Фримана в Сити-17 и его последующих приключений в нём самом и его окрестностях. Начиная от выхода в Steam финальной полной версии великолепного Black Mesa, созданного сторонними разработчиками ремейка первой Half-Life, и заканчивая ещё более неожиданным анонсом и выходом в скором времени Half-Life: Alyx от самой Valve, события которой разворачиваются также до событий второй части серии. А пока фанаты годами ждут неофициального ремейка HL: Opposing Force под названием Operation Black Mesa, разработка которого явно затянулась и как бы не вышло как с Duke Nukem Forever, состоялся один крайне интересный релиз, который определенно заслуживает внимания всех фанатов серии.

Уже в самом начале разработчики показывают любовь к деталям интерьеровМежду прочим, нам никто не мешает просто взять и свалить из комплекса сразу после того, как ситуация стала явно не штатной, досрочно закончив игру...

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Для начала немного истории. Олды может быть вспомнят, что в самом начале нулевых годов, на прилавках некоторых пиратских развалов можно было встретить любопытный диск с дополнением Azure Sheep, требующим для запуска оригинальную Half-Life. Аддон, в отличие от уже вышедшего тогда Opposing Force, был неофициальным, но достаточно масштабным, в результате чего стал, наверное, первым фанатским модом, удостоенным выпуска пиратами в качестве полноценной игры на отдельном диске. И было ведь за что: мододелы из команды DAV пошли по пути Gearbox, создателя официальных аддонов к Half-Life, и тоже стали вводить в игру такие элементы, как пересечение со знакомыми местами и событиями из оригинального HL и HL:OF. Но было и много отсебятины, не вписывающейся в официальный канон, а рядом с красивыми и интересными локациями соседствовали нелепые пустые длинные коридоры, вызывающие недоумение.

Стоит поджечь вырывающийся из трубы газ и пара неуклюжих зомби превращаются в барбекю!Наша задача - добраться до будки управления и скинуть контейнер. Заметили затаившегося противника?

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В ремейке Azure Sheep с длинным названием Azure Sheep: Part One разработчики из HECU Collective - команды энтузиастов, преимущественно из России, провели колоссальную работу, создав с нуля дополнение к Black Mesa, основанное сюжете того самого мода, из которого убрали лишние нестыковки, а также воссоздали лучшие старые локации на технически новом уровне и добавили много всего нового и интересного. Чтобы разработка не превратилась в производственный ад, дополнение решили выпускать по эпизодической модели. Так вышел первый эпизод - весьма масштабный кусок игры, в котором, однако, удалось реализовать не всё из задуманного, а что то просто не удалось реализовать на должном уровне. Поэтому, недавно вышел радикально обновленный, расширенный и улучшенный первый эпизод аддона с подзаголовком Azure Sheep: Part One Extended. И именно ему я и посвящая данную рецензию.

Тут как на дуэли - кто успеет выстрелить первым с десяти шагов!

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Для начала немного сюжета - нам предстоит играть за охранника той самой "Чёрной Мезы", 27-летнего Джастина Барнса, который в день рокового эксперимента на антимасс-спектрометре с участием Гордона Фримана заступил на смену на пост охраны, расположенный на въезде в центр. После вышедшего из под контроля эксперимента, приведшего к открытию порталов в другое измерение и появлению повсюду неземных существ, нам, как ни странно, предстоит долгая дорога вглубь комплекса, так как мы идём искать и спасать свою подругу с позывным Лазурная Овца. А заодно встретим самого Фримана и некоторых других дружественных нам персонажей.

Даже зажженная спичка в этой комнате способна вызвать мощнейший взрыв!

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В той самой лаборатории нам придется сразиться с одним из боссов

В расширенной версии первого эпизода радикально обновленной "Лазурной овцы" изменений куда больше, чем можно было ожидать. Тотальной переработке по сравнению с изначальным релизом подверглись целые локации, было добавлено много новых, включая паркинг, наводненный зомби, огромную складскую зону, где развернется самый эпичный и многоэтапный бой с огромным пришельцем-боссом, который стал намного более живуч и умен, чем раньше, даже предстоит посетить и исследовать полуразрушенный сектор "С", заросший бурной инопланетной флорой, чтобы проникнуть в ту самую тестовую лабораторию. В итоге прохождение эпизода занимает несколько увлекательных вечеров. Увлекательных благодаря бодрому игровому процессу, подсовывающему что-то новое на каждом шагу, от зубодробительных перестрелок, порой на три стороны - когда в бой с пришельцами вмешивается враждебно настроенный и к ним, и к нам спецназ, до решения различных головоломок с  поиском нужных предметов, чтобы открыть путь дальше. Авторам определенно удался дизайн локаций, начиная от хорошей архитектуры и заканчивая любовью к различным мелким деталям, добавляющим реализма интерьерам, что создает очень плотную и достоверную атмосферу той самой "Чёрной Мезы". В расширенной версии, помимо новых и сильно переработанных старых локаций, добавили ещё больше зрелищных моментов: мы постоянно попадаем в засады и различные неожиданные ситуации, порой всё вокруг рушится и взрывается ко всем чертям, а обилие интерактивных скриптовых сценок от первого лица, нетипичных для серии Half-Life в целом, даст фору какому-нибудь Call of Duty. Да, расширенная версия Azure Sheep: Part One буквально обросла скриптовыми сценками, стала более динамичной и кинематографичной. А ещё нас ждут несколько битв с боссами и полубоссами, которых не было раньше. 

Местный гарг научился летать, используя реактивную тягу своих рук-сопел...

Стал очень живуч...

Поумнел и преследует нас повсюду, где бы мы не прятались...

Но и мы тоже не лыком шиты...

На смену боям будут приходить разные неожиданные ситуации. Например, придется преодолеть локацию, заполненную горючим газом, при том, что локация сильно заминирована и мало того - любой выстрел или даже зажженная осветительная шашка приведёт к взрыву и неотвратимому гейм-оверу. А на выходе придется подгадать удобный момент, чтобы проскочить мимо неисправной мины, лазер которой иногда выключается с определенной периодичностью. А вот в начале игры мы и сами будем нередко использовать то же свойство газа, вырывающегося из поврежденной трубы, когда на нас будут идти несколько зомби, из вооружения - только табельный пистолет, а патронов к нему - кот наплакал. Игра вообще часто награждает внимательного игрока, любящего исследовать локации, различными возможностями решить ту или иную проблему и нычками с оружием и аптечками, которые никогда не будут лишними. Мы можем расстрелять из гранатомёта стоящий на платформе монорельса броневик или скинуть на него контейнер со взрывчатыми грузами, добравшись до будки управления, например. И таких примеров тут достаточно. 

Использовать против враждебных войск их же перепрограммированную турель - милое дело! Главное не забывать, что даже будучи перепрограммированной против своих, она не стала дружественной к главному героюВоенные научились делать пометки светящейся краской. Если научиться разгадывать эти знаки, то можно заранее понять, чего ожидать. За этой дверью, например, можно ожидать толпу зомби, которые проснутся, как только включится свет

Зря вортигонт нажал кнопку активации турели на потолке, ох, зря!

Телепортнуться в Зен вместе с куском лаборатории было неожиданно!

В качестве отдельного бонуса, расширенное издание первого эпизода Azure Sheep получило новый ствол - это крупнокалиберная снайперская винтовка, которая наносит огромный урон, но имеет очень низкий темп стрельбы. К слову, большинство стволов в дополнении не перекочевали из Black Mesa, а были сделаны заново, включая бильярдный кий, которым удобно сбивать барнаклов с потолка, не тратя на них патроны, а также табельный пистолет Beretta с логотипом "Чёрной Мезы" на рукоятке и M4 с подствольником, знакомую по HD Pack для оригинальной Half-Life. 

На просторах Зена не помешала бы оптика новой снайперской винтовки, да вот противников достойных там нам не встретится - одна мелочь

Некоторые противники обзавелись слепящими ЛЦУ и тактическими фонарямиКто-то научился спускаться по веревке как снег на голову

Под стать геймплею получился и саундтрек - очень драйвовая музыка, идеально подходящая под динамичные перестрелки, также как и всё остальное, она не нарушает привычную атмосферу приключений в "Чёрной Мезе". Главный герой же умеет разговаривать, чем активно пользуется для того, чтобы давать меткие комментарии к происходящему вокруг.

В этом зале ремонтируют вагончики монорельса. Все очень правдоподобно: вместо пустых длинных коридоров - функциональные помещения комплексаЗнакомый холл?

Что до наличия багов - да, некоторые недоработки встречаются, порой весьма неприятные, так что лишних патчей много не бывает. Но и то, что есть, определенно заслуживает внимания и уважения к создателям. Тем более, не часто творение энтузиастов может похвастаться такой продолжительностью и степенью проработки.

Не обошлось и без забавных пасхалок от разработчиков

Вердикт: расширенная версия первого эпизода неофициального аддона к неофициальному ремейку первой части Half-Life, являющаяся по совместительству расширенной версией первого эпизода ремейка модификации для первой Half-Life, определенно удалась. Результат, хоть и требует патчей, но уже великолепен, так как на все 100% передает дух приключений в том самом подземном научном комплексе и на голову выше оригинального мода Azure Sheep, взятого за сюжетную основу. Фанатам "халфы" - скачивать, устанавливать на Black Mesa, проходить и ждать выхода второго эпизода скрестив пальцы. А остальные могут проходить мимо. 

Скачать модификацию можно на официальной страничке на сайте Mod DB https://www.moddb.com/mods/black-mesa-azure-sheep/downloads, кстати, за то время, пока я писал данный материал, вышел свежий патч, который, как говорят, решает большинство проблем. Для игры потребуется установить мод на Steam-версию Black Mesa согласно инструкции.

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valve игры black mesa gearbox half life half life alyx black mesa xen half life opposing force azure sheep hecu
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