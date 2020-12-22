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Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов

В рамках этого небольшого обзора я расскажу вам о большом 55-дюймовом умном телевизоре с разрешением 4K под названием KIVI 55U710KB. Материал основан личном опыте!
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С выходом нового поколения игровых консолей PlayStation и Xbox, поддерживающих вывод картинки в разрешении 4K, у многих геймеров, желающих играть в самые новые проекты и эксклюзивы, остро встал вопрос о выборе и приобретении соответствующего телевизора. Так как бюджеты у многих весьма ограничены (тем более, сейчас), то выбор этот не прост. В рамках данного небольшого и не скучного обзора я расскажу о телевизоре KIVI 55U710KB, который сочетает в себе большую диагональ - 55 дюймов (140 см!), разрешение 4K UHD и продвинутые функции умного телевизора за счет использования операционной системы Google Android TV 9. Данный телевизор произведен на калининградском заводе "ТЕЛЕБАЛТ", где по контракту также производятся телевизоры других весьма известных марок.

Скажу сразу, что это первый мой обзор на телевизоры вообще и я могу на что-то не обратить должного внимания или упустить из виду, так что конструктивные замечания приветствуются - не забываем про возможность оставлять комменты под данным постом, я их все стараюсь читать и не оставлять без внимания!

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Дисплей

Сразу начнем с самого главного - с дисплея. Используется IPS матрица диагональю 55" с разрешением 3840x2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K UHD. Соотношение сторон - 16:9, используется технологии HDR10, технологии улучшения работы подсветки Direct LED и Uniformity+ и автоматический 4K Upscaling. Субъективно ощущения от матрицы несколько двойственные, но, в целом, весьма положительные. Объясняю подробно. С одной стороны - высокое разрешение картинки при просмотре видеоконтента высокой четкости и яркие сочные цвета вызывают у меня исключительно положительные субъективные ощущения при просмотре видео на данном ТВ. С другой стороны - всё таки, выдает себя подсветка матрицы, она, как водится, не совсем равномерна, есть засветы по краям экрана. Но это заметно только при показе стартового логотипа и в меню - они выполнены на тёмном фоне, который выглядит скорее неравномерным серым, чем чёрным. Или он и не должен быть чёрным? Но опять таки, это всё дает о себе знать только в меню, а когда я включаю видео в высоком качестве на YouTube, все эти недостатки тут же бесследно исчезают и взор радует сочная яркая картинка, которая круто смотрится на дисплее большого размера, а за счет разрешения 4K не теряет в детализации при просмотре с расстояния в полтора метра, что важно, так как комнаты у большинства из нас не особо большие по площади.

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Аудиосистема

Аудиосистема представлена двумя встроенными и хорошо спрятанными где-то в недрах пластикового корпуса динамиками мощностью по 12 Вт каждый. Поддерживается технология объёмного звучания Dolby Digital. Аудиопроцессор SRC, улучшает общее качество звучания всего этого хозяйства. Со своей основной задачей аудиосистема справляется, а больше о ней сказать и нечего.

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Эргономика и дизайн

Говорить про дизайн, я думаю не имеет смысла - он тут без изысков, чистый функционал, ничего лишнего: перед вами лишь большая глянцевая плоскость дисплея и обрамляющая его тонкая лаконичная чёрная рамка шириной чуть более 1 см. На нижней поверхности есть небольшой выступающий элемент, подсвечиваемый светодиодом, который говорит о том, что телевизор находится в режиме ожидания (проще говоря - подключен к сети и готов к работе, но выключен в данный момент). Рядом с ним расположилась кнопка включения, по совместительству являющаяся джойстиком управления, при помощи которого можно выполнять некоторые базовые функции до того, как вы подключите пульт. Тут важный момент - при монтаже не забывать о том, что, фактически, телевизор нельзя ставить на нижнюю поверхность, чтобы не повредить эти элементы.

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Вид спереди



Вид сбоку

Вид сзади

Монтаж

Существует два способа монтажа телевизора - на горизонтальную поверхность с помощью двух идущих в комплекте крепящихся на винты литых металлических ножек и посредством настенного крепления или кронштейна стандарта VESA 400x200 мм с резьбой под винты M6 - их в комплекте поставки нет. Винты для ножек в комплекте есть, их четыре штуки, каждый снабжен контровочным приспособлением, препятствующим разбалтыванию и самооткручиванию, к ним прилагается небольшая простейшая шестигранная отвёртка. При установке на ножки следует учитывать то, что они расположены по периметру, а не в виде одной большой "ноги" по центру, соответственно подставка под телевизором тоже должна быть достаточно большой. Габариты "по ножкам" - 116 x 26,5 см, итого, минимальный размер тумбочки должен быть примерно 130 x 40 см или больше. Высота телевизора от поверхности, на которой он стоит составит 78 см.

При монтаже на стену, само собой, придется учитывать несущую способность стены, на которую Вы будете крепить такую большую панель - вес у ней не сказать что огромный, но и не маленький - 13,2 кг. При креплении на стену будут полезными следующие точные габариты самой панели - 1238 x 714 x 61 мм. Эти данные я взял из технического паспорта KIVI 55U710KB.

Вообще, при распаковке первым делом из коробки стоит извлечь ножки и всю прочую комплектацию, чтобы не мешала и не могла повредить экран или поцарапать заднюю панель корпуса телевизора. В самую первую очередь, прежде чем извлекать саму ТВ-панель, стоит обратить внимание на большую листовку, в которой описывается процесс распаковки и монтажа - позволит проделать эти операции без лишних движений и избежать ошибок.

Система управления и умный функционал

Основным органом управления телевизором KIVI 55U710KB является, как ни странно, пульт дистанционного управления. На первый взгляд - пульт как пульт, ничего особенного. Разве что батарейки менять сложно, так как отказались от небольшого лючка и вместо этого приходится снимать всю заднюю панель, которая сидит очень плотно. На втором приближении бросаются в глаза большие кнопки, позволяющие запустить сразу один из онлайн-ресурсов с видеоконтентом - YouTube, Netflix, Okko. И третья, самая крутая фишка этого пульта: он может выступать в роли микрофона для активации и управления голосовым помощником. Нажав специальную кнопку в виде микрофона, можно произносить слова, которые станут поисковыми запросами в том же YouTube. Очень удобно.

Из альтернатив - долго и нудно набирать текст используя экранную клавиатуру, стрелки направления и кнопку ОК, образующие что-то вроде джойстика на пульте. Или... использовать настоящую клавиатуру! Да, к телевизору можно подключить как обычную проводную клавиатуру от ПК через один из портов USB, которых тут целых три штуки, либо компактную беспроводную Bluetooth модель. То же самое касается и мышек, на экране появится курсор, которым можно выбирать нужные пункты меню или видеоролики и кликать по ним. 

Ещё есть такая интересная фишка, как возможность более гибкого управления телевизором со смартфона через приложение KIVI Remote, но у меня она не заработала как надо. Есть сведения, что эта проблема свойственна только для новых телевизоров KIVI, на прошлогодних моделях функция уже работает как надо и на новых моделях 2020 года тоже обещают устранить проблемы с приложением свежими обновлениями.

Возможности подключения

Сильно ощущается, что телевизор сделан с явным упором в просмотр видео через Интернет, в то время как функции обычного телеприемника, подключаемого к антенне или кабелю, скромно приютились как бы сбоку, будучи доступными через меню выбора входов сигнала, наряду с целыми четырьмя портами HDMI и компонентным входом. Да, по HDMI при желании можно будет подключить сразу и ПК, и новенькие Xbox с PlayStation 5, и какую-нибудь ТВ-приставку одновременно. С компонентным входом дела обстоят интересно: в нише в нижней части корпуса рядом с антенным входом приютился почти незаметный 3,5-мм mini AV, через который, используя идущий в комплекте кабель-переходник, можно подключить с помощью старых-добрых "тюльпанов" ту же SEGA Genesis (чем я и воспользовался).

Подключение к Интернету, само собой, предполагается через Wi-Fi или по проводу через имеющийся разъём Ethernet. Для удобства быстрого подключения устройств один из HDMI и USB, а также разъём под наушники и CAM-модуль вынесены в нишу сбоку.

Отдельный абзац, посвященный воспроизведению видеоконтента с USB флешки

А вот с воспроизведением мультимедиа контента с USB - носителей возникли некоторые заминки. Во первых, я не сразу понял, где вообще искать подключенную флешку и как воспроизводить с неё видеофайлы. Среди входов в соответствующем меню USB порт не значится. При подключении флешки всплывает оповещение, после чего через меню уведомлений можно понять, что система съёмный накопитель распознала, оттуда же его можно форматировать или безопасно извлечь. При этом, выбирая пункт "Открыть" мы получаем доступ к статистике занятого и свободного объёма на накопителе и всё тем же предложениям форматировать или извлечь его... Но как запустить пару записанных на флешку фильмов, я не понимал. Тогда я полез в бумажный комплектный мануал, и только оттуда узнал, что в главном меню в ленте приложений есть скрытое по умолчанию приложение MMP (MultiMediaPlayer), которое можно вытащить на главный экран и уже через него получать доступ к фото, видео, аудио и текстовым файлам на USB накопителе. Сам бы и не догадался! Сделано немного не логично, могли бы и попроще реализовать это.

Второй трудностью на пути к получению истинного удовольствия от просмотра избранных шедевров моей электронной видеотеки через флешку на большом дисплее стало то, что телевизор не умеет работать с флешками, расформатированными под exFAT. Я этого не ожидал, так как наша SONY Bravia 2014 года с данным форматом работает без проблем. Тут же я это понял не сразу, а методом тыка, подключая почти два десятка имеющихся в моем домашнем хозяйстве накопителей и пытаясь понять и проанализировать, что же является причиной ошибки доступа к памяти с предложением форматнуть "сбойный" накопитель. Грешил на большой объём, на USB 3.0. В итоге гипотеза подтвердилась: телевизор без проблем работал с любыми флешками любого объёма, из имеющихся у меня, но только если они были отформатированы в NTFS или FAT32 - и точка. Странно конечно, тем более - телевизор 2020 года выпуска. Надеюсь, что это досадное недоразумение исправят очередным обновлением, кои разработчики обещали выпускать часто, чуть ли не еженедельно. Благо, вопросы работы с файловыми системами обычно решаются на софтварном уровне. А вот внешний жесткий диск WD на 750 Гб обнаруживался и работал "как флешка" без проблем, будучи подключенным своим коротким комплектным кабелем.

Итог

По хорошей традиции (и по заветам постоянных читателей), завершаю обзор неким кратким резюме, подводя итог всему написанному выше. В целом, телевизор KIVI 55U710KB мне понравился, может быть, как человеку не столь искушенному в телевизорах, но всё же. 4K и яркие сочные цвета делают свое дело, отдельно хочется отметить удобство функции голосового поиска и возможность подключения сразу четырех девайсов по HDMI. Пара нареканий, о которых я упомянул в тексте, а именно - сбои в работе приложения для смартфона KIVI Remote и невозможность чтения флеш-накопителей с файловой системой exFAT, являются, скорее всего, чисто софтовыми и могут быть вылечены патчами в составе ближайших обновлений ПО. В остальном же телевизор смотрится весьма неплохо за свою цену, которая составляет около 32 000 рублей.

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