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Постоянные читатели моего блога наверно заметили особую любовь с моей стороны к различной компьютерной игровой периферии. В то же время, помимо самых разнообразных мышек, клавиатур и игровых гарнитур, существуют и более экзотичные гаджеты, включая различные подставки и держатели, призванные повысить эргономику игрового пространства, зачастую являясь и своеобразным украшением компьютерного стола. И сегодня я расскажу как раз о таком незатейливом гаджете - держателе для кабеля игровой мышки, который, по задумке инженеров, позволяет снизить сопротивление от трения этого самого кабеля при его скольжении по столу, что сделает прицеливание с помощью мышки в игре еще более плавным и точным.

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Мне в руки попал девайс от относительно молодого игрового бренда Canyon Gaming, модель WH100 (данная модель имеет заводской индекс CND-GWH100). Кстати, официально подобные незатейливые устройства именуется "банджи" - я даже не знал, в единственном числе это слово или во множественном, но потом понял, что это прямая калька с английского "bungee". В любом случае, понятнее называть его держателем для провода мышки, а для краткости - просто держателем, как и буду называть далее по тексту. Данное устройство является устройством "2 в 1", совмещая в себе функционал держателя "мышиного" кабеля и USB - хаба с возможностью подключения к нему нескольких устройств.

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Конструктивно держатель Canyon WH100 состоит из утяжеленной пластиковой основы в виде треноги со встроенным в нее хабом на четыре порта USB 2.0 и неподвижно закрепленного на ней гибкого кронштейна из силикона средней твердости, к которому крепится кабель от мышки путем продевания через две проушины с вырезом в верхней части. Я попробовал данный кронштейн с разными игровыми мышками из моего арсенала, в целом, диаметр отверстий на его креплениях идеально подходит как под провода в тканевой оплетке, так и под стандартные кабели диаметром 3 мм. Провод слегка зажат в фиксаторах, что исключает его свободное продольное скольжение, но длину его свободного участка можно легко отрегулировать вручную, придерживая держатель.

В комплекте с держателем идет фирменный кабель USB (A) - Micro USB (B) в тканевой оплетке длиной около полутора метров. Подключение девайса посредством него к ПК или ноутбуку нужно для работы встроенного USB-хаба и светодиодной подсветки красного цвета.

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Комплект поставки и упаковка Canyon WH100 . Стоит отметить качественный USB-кабель в тканевой оплетке

Благодаря подсветке, устройство выполняет ещё и декоративную функцию, добавляя геймерской эстетики компьютерному столу. Имеются два светящихся элемента в верхней части подставки, которые, помимо декоративной функции, выполняют ещё и практичную, показывая положение мышки относительно держателя в темноте. Ещё один элемент подсветки спрятан на нижней части основания, он проецирует на поверхность стола под держателем восклицательный знак в треугольнике. К сожалению, при эксплуатации устройства в обычном положении, его практически не видно. Многие не понимают, при чем тут этот знак и почему его еще иногда помещают на игровые мышки Canyon. Всё просто - это символ данного игрового бренда, и не более того. Так же как у Bloody - "кровавый" отпечаток руки.

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Идея с проецируемым на поверхность под держателем логотипом интересная, но реализация малость подкачала - под таким углом его практически не видно во время использования

Стоит отметить, что у большинства "пассивных" USB хабов одна проблема: делают их, как правило, на четыре порта, но вот стабильной работы при подключении флешек удаётся достичь только при не боле чем трех одновременно подключенных флешках. Ради эксперимента, я подключил к встроенному в держатель хабу сразу четыре флешки во все имеющиеся гнезда и все четыре, вроде, нормально заработали, позволяя получить доступ к файлам на них. Однако, это было только когда я подключал кабель от хаба к встроенному непосредственно в материнскую плату порту USB. При попытке подключения к порту на передней панели уже начались "отвалы". В любом случае, даже при подключении к материнке или непосредственно к ноутбуку без переходников, работать сразу с четырьмя флешками я бы не советовал, сделал это скорее ради эксперимента. Не стоит забывать универсальное правило: чем меньше одновременно подключенных к хабу девайсов - тем лучше. Не случайно на более "профессиональных" моделях USB-хабов делают возможность подключения дополнительного питания, а иногда и выключатели, позволяющие физически отключать порты с не используемыми в данный момент устройствами. В целом же, всё выполнено весьма качественно: порты весьма тугие, USB коннекторы в них сидят плотно и без люфтов, комплектный кабель также надежно подключается к устройству, на позолоте его контактов экономить не стали.

Через встроенный хаб можно подключить одновременно четыре флешки, но всё же лучше этого не делать...

По опыту эксплуатации с разными мышками на разных столах стоит отметить, что всё оказалось не столь однозначно, как я ожидал. С одной стороны, держатель Canyon WH100 выполнен неплохо: несмотря на относительную легкость, его не так легко случайно сместить, а тем более опрокинуть. Это достигается благодаря утяжеленному основанию, достаточно большой базе между ножками и резиновым накладкам на них, препятствующим скольжению даже по столу с гладкой или полированной поверхностью. В определенной мере, относительно сильные смещения мышки, приводящие к натягу провода, компенсируются изгибом силиконового кронштейна, который дает некоторое дополнительное сопротивление, но за счет грамотного проектирования, оно примерно одинаково по обоим осям, не зависимо от того, смещается мышка вправо/влево или вперед/назад. С другой стороны, использование данного аксессуара в некоторых конкретных случаях способно дать и противоположный результат. Например, если у вас гладкий стол, достаточно много свободного пространства для скольжения провода мышки, а сам провод в тканевой оплетке. Тогда такой провод дает меньшее сопротивление, свободно скользя по поверхности стола, а вот будучи зажатым в держатель способен дать весьма ощутимое и сопротивление на коротком участке, который зафиксирован с одной стороны, тем более, если провод достаточно жесткий. При этом, провода без тканевой оплетки проявили себя значительно лучше в тех же условиях: они более гибки и эластичны, сопротивление изгиба на коротком заневоленном участке у них более равномерное, а вот по гладкой поверхности стола они свободно скользят с большей силой трения, чем провода в тканевой оплетке. Также стоит отметить и то, что применение подобных держателей как класса игровых аксессуаров в целом имеет смысл только в том случае, если при игре Вы перемещаете мышь по относительно небольшой площади.

Подводя краткий итог всему написанному выше, я бы рекомендовал держатель кабеля Canyon WH100 к приобретению, если ваш сценарий использования, особенности и конфигурация игрового или рабочего компьютерного места подходит для использования подобных аксессуаров. Данный девайс выполнен достаточно качественно, а брутальный дизайн в виде кибернетического скорпиона с красной подсветкой сделает его украшением игрового сетапа, выполненного в традиционном агрессивно-геймерском стиле с обилием брутальных форм и черного цвета с красной подсветкой.