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Бренд Vivo представил на российском рынке новые смартфоны Vivo V20 и Vivo V 20 SE. Характерной особенностью Vivo V20 является наличие фронтальной камеры с сенсором разрешением 44 Мп, что является рекордным среди смартфонов на данный момент времени. Селфи камера снабжена продвинутой системой фокусировки, позволяющей фокусироваться на объекте, расположенном на расстоянии 15 см от камеры. Имеется возможность быстрой фокусировки по глазам и съемки видео в разрешении 4К. Смартфон может похвастаться и разрешением основной камеры, которое составляет внушительные 64 Мп. Основную камеру дополняет многофункциональный модуль на 8 МП, выполняющий функции макросъемки, широкоугольного объектива и улучшающий эффект художественного размытия заднего плана. Помимо этого имеется двухмегапиксельный монохромный модуль. Обещан ряд функций, улучшающих съемку в ночное время. По "железу" заявлены восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 720G, выполненный по 8-нм техпроцессу, 8 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти. И всё это упаковано в тонкий и легкий корпус - толщина менее 7,5 мм, вес - 170 г, а работает смартфон на Android 11 версии. Точнее говоря, не на "чистом Андроиде", а на его сборке с интегрированной фирменной оболочкой под названием Funtouch OS 11.

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Модель Vivo V20 SE, судя по всему, будет более бюджетной версией относительно базовой модели. У неё основной фотомодуль на 48 Мп с системой электронной стабилизации, а разрешение фронталки составляет 16 Мп. Процессор тоже установлен попроще - это восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 665, выполненный по 11-нм техпроцессу. Объем оперативной и встроенной памяти будет таким же, как и у Vivo V20 - 8/128 ГБ. Корпус чуть потолще, но не значительно - около 8 мм. Заявлено, что при его изготовлении был использован некий высокомолекулярный полимерный материал, благодаря чему удалось достичь особых тактильных свойств в виде "приятной бархатистости" (прим. - цитирую слова из официального пресс-релиза). Оба смартфона поддерживают технологию NFC.

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Начало продаж новинок намечено на 23 октября. Vivo V20 будет доступен в цветах "Таинственная полночь" и "Красочный закат", а Vivo V20 SE - "Графитовый чёрный" и "Ясное небо". А вот о цене пока достоверных данных нет.