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Я уже писал о том, что российское отделение торговой площадки AliExpress начало принимать предварительные заказы на новейшие игровые приставки Microsoft Xbox Series X и Xbox Series S . Оформить предзаказ можно через официальный магазин Microsoft на данной платформе, а отгрузки товара потребителям начнутся с 10 ноября этого года.

А пока я бы хотел поделиться с Вами крайне интересным экспертным мнением по поводу ожидаемых перспектив консоли нового поколения от Microsoft. Своими мыслями на этот счёт поделился Антон Шокуров - человек, занимающий должность руководителя направления пользовательской электроники AliExpress Россия (прим. - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "МегаФона" и РФПИ). Шокуров склонен ожидать, что продажи новых Xbox покажут очень высокий уровень спроса в самое ближайшее время после старта предзаказа и начала продаж, особенно в силу ограниченного количества приставок в первых партиях и еще не окончившейся пандемии COVID-19. Последняя, в целом, очень сильно повлияла на рост продаж всего спектра "геймерских" товаров, будь то игровые ноутбуки и периферия, приставки и игры к ним. Он отметил, что в Великобритании и Австралии доступные предложения флагманских Xbox Series X закончились уже буквально через несколько минут после старта предзаказа. Эксперт даже склонен полагать, что в России новые Xbox будет проблематично купить в январе 2021 года.

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Антон Шокуров также отметил усиление позиции новой Xbox по отношению к её главному конкуренту в лице Sony PlayStation 5 в результате покупки Microsoft за $7.500.000.000 крупнейшего издателя игр Bethesda Softworks. В портфеле Bethesda на данный момент находятся такие известный игровые тайтлы, как Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, Wolfenstein, Dishonored и другие. То есть, грубо говоря, если Microsoft захочет и посчитает необходимым, то адаптации актуальных игр из данных серий, а также будущие проекты могут выйти эксклюзивно для платформы Xbox Series X/S, обойдя PlayStation 5 стороной. Уже от себя я добавлю, что такая практика была бы не совсем приятной для игроков, так как вместо того, чтобы обеспечивать создание действительно эксклюзивных проектов под свою игровую систему, Microsoft сможет просто не выпускать ряд игр на конкурирующей приставке от Sony, тем самым, обеспечивая новую Xbox эксклюзивами без лишних хлопот, но таковы реалии конкурентной борьбы и данный вариант не стоит сбрасывать со счетов.

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А ваше мнение по данной теме и прогнозы было бы интересно почитать в комментариях под данной публикацией!