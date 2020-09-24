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AliExpress Россия (прим. - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "МегаФон" и РФПИ) сообщает о старте предзаказов на новейшие игровые консоли Microsoft Xbox Series X и Microsoft Xbox Series S. Предзаказы стали доступны в официальном магазине Microsoft на данной онлайн-площадке.

Стоит напомнить о том, что Xbox Series S является более доступной альтернативой флагманской Xbox Series X, две версии приставки отличаются наличием или отсутствием дисковода для оптических дисков, а также разными GPU и объемом оперативной памяти. Производительность Xbox Series X составляет более 12 терафлопсов, а более доступной Xbox Series S - 4 терафлопса. Особо заострять внимание на конкретных характеристиках "железа" нет желания, так как многолетний опыт показывает, что в случае с консолями успех той или иной модели зависит от многих факторов, ключевым из которых является библиотека игр. Во всяком случае, Microsoft недавно приобрела крупнейшего игрового издателя в лице небезызвестной Bethesda, что даже при не очень хороших раскладах с эксклюзивными проектами позволит при желании "прижать" основного конкурента в лице Sony PlayStation 5.

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Стоить Xbox Series X будет 45 590 рублей, Series S обойдется значительно дешевле - 26 990 рублей, продажи начнутся 10 ноября 2020 года. Новенькие консоли обещают без дополнительных плат доставлять счастливым владельцам по программе ускоренной доставки AliExpress Plus.