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Топ-5 самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников с начала 2020 года по версии Яндекса

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Яндекс.Маркет провел очередное исследование рынка с целью составления актуального рейтинга самых популярных среди пользователей моделей смартфонов, ноутбуков и наушников на начало сентября 2020 года. Данное исследование аналитики сервиса приурочили к выставке пользовательской электроники IFA 2020, которая проходила с 3 по 5 сентября в Берлине. 

Чтобы расставить все точки над "i", заранее стоит рассказать, по каким критериям определялась популярность того или иного устройства в рамках данного рейтинга. Традиционно, специалисты Яндекс.Маркета отталкивались от того, насколько часто пользователи переходят со страниц товара на сайте сервиса на сайты магазинов, при этом, учитывались данные за период с начала 2020 года по конец августа. 

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В категории смартфонов на данный момент лидируют аппараты брендов Xiaomi, Samsung и Apple, занявшие первое, второе и третье место по популярности соответственно. При этом, на долю смартфонов Xiaomi приходится 28% переходов, в то время, как разрыв между Samsung и Apple не такой существенный - всего 21% и 18% соответственно.

А вот если говорить о конкретных моделях смартфонов, то самой популярной за этот период стала Samsung Galaxy A51 (средняя цена - около 18 000 рублей), второе и третье места заняли продукты Xiaomi, а именно - Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro, четвертое и пятое Apple iPhone 11 с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти (традиционно, Яндекс.Маркет считает различные аппаратные модификации одного и того же устройства как разные модели).

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Топ-5 самых популярных смартфонов с начала 2020 года по конец лета 2020 года по версии Яндекс.Маркет:

1. Samsung Galaxy A512. Xiaomi Redmi Note 8T

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3. Xiaomi Redmi Note 8 Pro

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4. Apple iPhone 11 (64 ГБ)

5. Apple iPhone 11 (128 ГБ)


В целом, результаты исследований показали, что большинство российских пользователей покупают смартфоны в ценовом сегменте до 20 000 рублей, при этом, 75% покупателей ищут модели, снабженные модулем NFC для осуществления бесконтактных платежей.

В категории ноутбуков наибольшей популярностью в целом пользовалась продукция фирмы ASUS, которая стала таким же лидером ноутбучного рынка, как Xiaomi - рынка смартфонов, в общей сумме набрав 28% переходов пользователей сервиса Яндекс.Маркет на сайты магазинов. Следом идут Lenovo и HP с 17% и 13% соответственно. Однако, если смотреть статистику по конкретным моделям, то наибольшим интересом пользователей Яндекс.Маркета за этот период пользовались две модели Apple MacBook - Apple MacBook Air 13 Mid 2017 (цена - около 70 000 рублей) и Apple MacBook Pro 16 (около 170 000 рублей), однако, тут стоит понимать, что большинство интересующихся могли искать данные модели по более дешевым ценам, что удобнее всего делать через Яндекс.Маркет. Остальные три места по популярности в виде переходов пользователей на страницы магазинов заняли ASUS VivoBook 15 X512, Apple MacBook Pro 13 и ASUS TUF Gaming FX505 соответственно.

Топ-5 самых популярных ноутбуков с начала 2020 года по конец лета 2020 года по версии Яндекс.Маркет:

1. Apple MacBook Air 13 Mid 2017

2. Apple MacBook Pro 16

3. ASUS VivoBook 15 X512

4. Apple MacBook Pro 13

5. ASUS TUF Gaming FX505

В среднем, российские потребители выбирают модели ноутбуков в ценовом сегменте примерно 56 000 рублей, наибольшей популярностью пользуются модели классического форм-фактора с диагональю дисплея 15 дюймов и объёмом оперативной памяти 8 ГБ. Стоит отметить и то, что длительный период самоизоляции подстегнул спрос на компьютерную технику в целом - в этом году в апреле и мае он был почти на 40% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В категории наушников лидируют бренды Xiaomi (суммарно 21% переходов на сайты магазинов), Apple (19%) и JBL (10%). Говоря про конкретные модели, топ-5 самых популярных наушников за данный период выглядит следующим образом:

1. Xiaomi Redmi AirDots

2. Apple AirPods 2 (с зарядным футляром)

3. Apple AirPods Pro

4. Xiaomi AirDots Pro 2

5. Samsung Galaxy Buds+

Специалисты Яндекс.Маркета отмечают то, что спрос на данную товарную категорию традиционно растёт перед 23 февраля и 8 марта, так как многие выбирают наушники в качестве подарков. При этом, почти 80% пользователей ищут беспроводные модели.


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