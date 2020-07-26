Мобильный аналог CS:GO стал доступен пользователям смартфонов Huawei и Honor
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На этой неделе популярный многопользовательский мобильный шутер Standoff 2 стал доступен в магазине приложений AppGallery, который, в свою очередь, является единственным каналом цифровой дистрибуции на новейших "санкционных" моделях смартфонов и планшетов компании Huawei и её суббренда Honor. К слову, многие приложения уже доступны на данной площадке, однако, с играми там до сих пор пока что напряженно. Фактически, выход многих проектов уже анонсирован и созданы их страницы, но вот скачивание всё ещё не доступно.
Что касается Standoff 2, то это очередной мобильный клон CS:GO, очень аккуратно копирующий механики идейного вдохновителя - незатейливое противостояние террористов и бойцов спецподразделений с закладкой и разминированием бомб или бои до полного поражения одной из команд, практически идентичный набор доступных стволов и цветастые "скины" к ним, даже местный аналог карты Dust - в наличии. А чего ещё ждать, если на дворе 2020 год, а франшиза Counter-Strike до сих пор официально не добралась до мобильных платформ, оставаясь привилегией гордых ПК-бояр? Правильно - ждать появления многочисленных клонов, созданных другими разработчиками. Благо, Standoff 2 получился весьма качественным и приятным как в геймплейном, так и в визуальном плане, а ребята из студии Axlebolt вовремя подсуетились с его выпуском в AppGallery - пока на смартфонах Huawei и Honor нет их главного конкурента в лице Call of Duty: Mobile, выход которой там уже не за горами. К слову, в магазине Google Play Standoff 2 на момент написания этой заметки скачали более 50 млн раз, а средний рейтинг игры - 4,7 из 5 возможных баллов по итогам голосования 2 млн пользователей.
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