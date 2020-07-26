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На этой неделе популярный многопользовательский мобильный шутер Standoff 2 стал доступен в магазине приложений AppGallery, который, в свою очередь, является единственным каналом цифровой дистрибуции на новейших "санкционных" моделях смартфонов и планшетов компании Huawei и её суббренда Honor. К слову, многие приложения уже доступны на данной площадке, однако, с играми там до сих пор пока что напряженно. Фактически, выход многих проектов уже анонсирован и созданы их страницы, но вот скачивание всё ещё не доступно.