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Все больше игровых студий проводят презентации своих новинок в онлайн-формате, что не удивительно – ведь в этом году практически все игровые выставки были отменены из-за эпидемии коронавируса. Некоторые надежды оставались на отечественный ИгроМир , который обычно проходит в начале октября, но буквально пару дней назад стало известно, что и ИгроМир в этом году пройдет в онлайн-формате .

А теперь ближе к делу – уже совсем скоро, буквально через три дня, разработчик и издатель видеоигр Ubisoft проведет крупную онлайн-презентацию своих проектов. Мероприятие получило название Ubisoft Forward и состоится 12 июля в 21:00 по Москве . Программа начнется с рассказа об уже вышедших играх и планах по выпуску дополнительного контента для них, а основная часть презентации стартует в 22:00, в ходе неё будут продемонстрированы разрабатываемые студией в данный момент игры Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и Hyper Scape.

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Согласно многочисленным утечкам и слухам, помимо заявленных проектов разработчики могут если не продемонстрировать, то анонсировать очередную часть серии Far Cry (назовём её условно Far Cry 6). Впрочем, слухи и утечки иногда имеют под собой определенную почву: так, про создание «Ассассинс Крид про викингов» я где-то слышал примерно за год, а то и больше до её официального анонса. При том, на фоне последующего практически полного информационного штиля за это время, я стал сильно сомневаться в том, что данные слухи хоть чем-то подкреплены. Ну да ладно. Поживём-увидим. Благо ждать до 12 июля осталось всего ничего.

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Ещё одним приятным сюрпризом для игроков будет бесплатная раздача игры Watch_Dogs 2 всем, кто во время трансляции войдет под своей учетной записью Ubisoft. Подробные условия расписаны здесь https://support.ubisoft.com/ru-RU/faqs/55660 .

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