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Выросший из сугубо профессионального мероприятия для разработчиков игр под незамысловатым, но хорошо передающим всю суть, названием Конференция Разработчиков Игр (КРИ), ИгроМир стал самым значимым ежегодным игровым событием стран постсоветского пространства. Да и в мировом масштабе тематические игровые выставки и фестивали такого масштаба можно пересчитать, буквально, по пальцам. Однако, так уж исторически сложилось, что ИгроМир, в некотором смысле, плетется где-то в кильватере за аналогичными зарубежными выставками, такими, как Electronic Entertainment Expo (более известная как E3), которая проходит в начале лета в Лос-Анджелесе, Gamescom, проходящей обычно в августе в немецком Кёльне и являющейся самым известным подобным мероприятием по эту сторону Атлантики. А ещё ведь есть японская Tokyo Games Show, проходящая в сентябре и являющаяся крупнейшей азиатской выставкой игровой индустрии.

Традиционное место проведения E3 - Los Angeles Convention Center. Интересно, в какую сумму обходится размещение баннера на этом рекламном месте?

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Даже Gamescom порой не хватает громких анонсов и эксклюзивов. Так, многие помнят историю с "фейковым" анонсом Half-Life 3. Интересно, как они в итоге выкрутились из этой сомнительной истории

Людское море на Tokyo Games Show. Там к играм отношение какое-то особое

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Из года в год ИгроМир, проходящий в самом конце сентября - начале октября (а ещё раньше он проходил и вовсе в ноябре), подобно младшему брату вышеназванных мероприятий, был вынужден «донашивать» за ними уже показанные ранее геймплейные ролики и бета-версии предстоящих игр, да и большинство громких анонсов, за редкими исключениями, также происходили ранее на них же. Таким образом, ИгроМиру не доставалось практически ничего по-настоящему эксклюзивного. Оставалось только яркое игровое шоу, с которым у ИгроМира проблем уже давно нет.

Кстати, а Вы что-нибудь когда-нибудь слышали про Brasil Game Show? Это такая выставка, которая ежегодно идёт в бразильском Сан-Паулу и является самым крупным игровым мероприятием во всей Южной Америке. А до этого она же проходила в Рио-де-Жанейро и называлась Rio Game Show. По масштабам она не уступает нашему ИгроМиру, а по количеству посетителей, страшно представить, последние годы даже превосходит его в полтора-два раза! Это примерно 320 000 человек против 170 000 - 180 000 у нас на ИгроМире последние годы за все дни его проведения. Но, несмотря на то, что крупные фирмы-производители, а также издатели и разработчики игр не обходят стороной бразильскую выставку, из средств массовой информации на этой половине земного шара вы о ней практически ничего не узнаете. Значимых анонсов там нет, не о чем говорить, не зачем снаряжать экспедиции из операторов, репортеров и прочих журналистов за тридевять земель. Brasil Game Show, кстати, последнее время проходит в середине октября, сразу после ИгроМира.

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Brasil Game Show. Попробуйте найти хотя бы два отличия от российского ИгроМира

Однако, в 2020 году устоявшийся ход вещей очень сильно подкорректировал распространившийся по планете коронавирус. Крупнейшие и самые известные игровые выставки отменялись одна за другой, заменяясь невнятными мероприятиями в онлайн-форматах в виде презентаций на Ютубе. Скорее всего, и очередной осенний Brasil Game Show тоже будет ждать печальная участь, судя по положению дел с COVID-19 в этой стране.

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А что с ИгроМиром 2020? До ИгроМира, который традиционно проходит в самом конце сентября – начале октября, есть вероятность, что напряженная эпидемиологическая обстановка успокоится. И, если ИгроМир 2020 состоится в этом году, он автоматически рискует стать главным игровым оффлайновым мероприятием мирового масштаба.

Несколько обнадеживает то, что в официальной группе мероприятия ВКонтакте ( https://vk.com/igromir ) в начале июня появилось сообщение, что организационный комитет очень надеется на такой позитивный сценарий развития событий и продолжает вести работу по подготовке выставки. Организаторы отмечают, что предварительная продажа билетов ведется и сейчас это является неплохим подспорьем. Но, в то же время, тем, кто не хочет рисковать, предлагают отложить решение о покупке до лучших времён. Де-факто, окончательное решение о судьбе игровой выставки в этом году остается за государственными органами, точнее говоря, принятым ими перечнем ограничений, которые будут действовать на момент предполагаемого времени проведения. Провести выставку планируют в октябре, на официальном сайте обозначены числа с 1 по 4 октября 2020. Место проведения - всё то же: Крокус экспо, павильон номер 1.

Скептики скажут мне что-нибудь из цикла: кому нужен этот «оффлайновый масштаб», когда все просто полностью перешли на онлайн-форматы? Вот крупные издатели свои игры анонсируют на Ютубе, вот научно-популярные фестивали проходят там же в виде курса видеолекций и онлайн-интервью со спикерами. Но тут тоже всё относительно, несмотря на то, что продвижение тех же игр и игровой продукции в онлайне позволяет значительно проще и дешевле получить выход на еще большую аудиторию. Тем не менее, некоторые вещи просто не возможно в полной мере реализовать в онлайне или это будет уже что-то совсем не то. Например, тестирование играбельных бета-версий, что позволяет предположить, что именно на ИгроМире в этом году геймеры смогут впервые лично опробовать некоторые проекты.

Стоит отметить, что параллельно с ИгроМиром уже который год проводится и российская версия американского фестиваля Comic Con. Для тех, кто не в курсе – это отдельная история для любителей комиксов о супергероях, популярных молодежных сериалов и так далее. Однако, за последние годы в Москве, Питере и других городах у него появилось достаточно много альтернатив, зачастую – с упором на какую-то свою конкретную специфику: настольные игры, аниме, косплей и т.п.

P.S. В настоящее время в павильоне «Крокус Экспо», где с 2011 года проводится ИгроМир, развернут временный коронавирусный госпиталь.