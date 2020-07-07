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Сегодня с утра на популярном ресурсе overclockers.ru была опубликована моя статья на тему предстоящего ИгроМира 2020 , а уже ближе к полудню стало известно, что ИгроМир 2020 не состоится в полной мере, а пройдет в формате онлайн-трансляций, зато был анонсирован ИгроМир 2021 и озвучены его даты проведения. Но обо всём по порядку.

От организаторов выставки в официальном сообществе ВКонтакте пришла весть, что ИгроМир 2020 был официально отменен, точнее говоря, выставка «пройдет» в онлайн-формате. Данное решение было принято организаторами по соображениям безопасности в силу ситуации с коронавирусом. Точнее говоря, полноценная выставка переносится на следующий год – попасть на ИгроМир 2021, который состоится 7-10 октября 2021 года в Крокус Экспо, можно будет по купленным билетам на ИгроМир 2020. При этом, обладателям билетов на ИгроМир этого года обещают некие подарки от организаторов. Что именно это будет – пока не уточняется. Но, при желании, билеты можно сдать и получить денежную компенсацию. Подробная информация будет на сайте igromir-expo.ru .

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«Онлайновый» ИгроМир 2020 состоится в виде прямых трансляций из студии, который пройдут 3 и 4 октября. Организаторы обещают некие эксклюзивные анонсы и розыгрыши с призами, а также показы от косплееров.