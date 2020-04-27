Компания HP выпустила рекомендации по дезинфекции ноутбуков и принтеров
Компания HP рассказала о том, чем и как лучше всего обрабатывать поверхности оргтехники в целях дезинфекции. Отмечается, что различные бактерии и вирусы скапливаются на клавиатурах и других элементах ноутбуков, клавиатурах и принтерах, будучи переносимыми туда с рук, прикасающихся к разным поверхностям в течение дня. В материале отмечается, что, согласно исследованию, проведенному CBT Nuggets, на оргтехнике часто можно встретить виды бактерий, являющихся возбудителями пневмонии.
Согласно рекомендациям HP, необходимо сначала очистить поверхность от видимых загрязнений, а затем продезинфицировать её, для чего компания рекомендует использовать растворы на основе изопропилового спирта, например, разведенного с водой в пропорции 70% (изопропиловый спирт) к 30% (вода). А вот пользоваться средствами на основе ацетона, аммиака, этилового спирта, метиленхлорида, отбеливателя, любых пероксидов, включая перекись водорода и любых средств, получаемых из нефти (прим. - керосин, бензин и т.п.) производитель не рекомендует, так как они могут нанести вред технике. В опубликованном наглядном пособии показывается порядок действий. Ключевые моменты:
- Перед чисткой и обработкой поверхностей следует выключить технику и отсоединить все подключенные к ней устройства, у ноутбуков также необходимо отсоединить аккумулятор. После обработки не включать устройство, пока его поверхности полностью не высохнут.
- Раствор наносить на тряпку из микрофибры путем смачивания или распыления, но не распылять непосредственно на технику, работать в резиновых перчатках.
- Порядок обработки - дисплей, затем клавиатура или блок управления принтера, а затем – остальной корпус, в последнюю очередь – кабели. После этого - финишная очистка дисплея.
рекламаА вот совет «финишной» обработки дисплея при помощи обычного средства для мытья стекол я бы подверг критике: данный состав может не подходить для этих целей, а его применение способно принести вред, который будет особенно заметен в прямом смысле слова. Считается, что подобными средствами нельзя обрабатывать не только матрицы мониторов и ноутбуков, но и защищенные стеклом дисплеи смартфонов – оно может растворить олеофобное и антибликовое покрытие (если таковые имеются и ещё не стерлись естественным путём). А некоторые средства – даже оставить множество мелких царапин, которые не заметны на больших и не идеальных оконных стеклах, но будут заметны на столь миниатюрных гаджетах.
С другой стороны, я уже давно и часто применяю для чистки подобной техники обычный медицинский спирт в 96% концентрации и опыт пока положительный. И любую грязь удается в один-два прохода слегка смоченной салфеткой из марли очистить, и засохшую старую термопасту (но не всю) размягчить и снять, и контакты в целях профилактики «освежить». Делаю я это в случае с текстолитом, металлом, достаточно грубым пластиком без дополнительного покрытия. Но вот матрицы дисплеев я им, естественно, чистить не рискую - я их просто пытаюсь не пачкать. Клавиатуры же просто стараюсь периодически разбирать и мыть кнопки в теплой мыльной воде, для этих целей хорошо подходит «Фейри» и подобные средства для посуды или даже обычный шампунь. Единственный мой явно негативный опыт с чисткой электроники при помощи бытовой химии имел место быть более 10 лет назад, когда я решил очистить снятый с мобильного телефона корпус при помощи уайт-спирита. Зато узнал, как в домашних условиях получить идеально матовое оргстекло из обычного прозрачного!
В любом случае, все нужно делать с умом и осторожно. В борьбе за чистоту и против разных микроскопических форм жизни, боюсь, что падёт не один десяток недешевых ноутбуков и мониторов. Лично я пытаюсь просто всегда придерживаться ряда правил: мыть руки после улицы, стараться не трогать технику грязными руками, мыть руки перед едой после того, как работал за клавиатурой и т.п. А саму технику чистить самыми «мягкими» и безобидными средствами.
А как вы чистите свои электронные девайсы? Было бы интересно обсудить это в комментариях, также, как и послушать обоснованную критику методов, предложенных HP и практикуемых мной.
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