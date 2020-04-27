Компания HP рассказала о том, чем и как лучше всего обрабатывать поверхности оргтехники в целях дезинфекции. Отмечается, что различные бактерии и вирусы скапливаются на клавиатурах и других элементах ноутбуков, клавиатурах и принтерах, будучи переносимыми туда с рук, прикасающихся к разным поверхностям в течение дня. В материале отмечается, что, согласно исследованию, проведенному CBT Nuggets, на оргтехнике часто можно встретить виды бактерий, являющихся возбудителями пневмонии.

Согласно рекомендациям HP, необходимо сначала очистить поверхность от видимых загрязнений, а затем продезинфицировать её, для чего компания рекомендует использовать растворы на основе изопропилового спирта, например, разведенного с водой в пропорции 70% (изопропиловый спирт) к 30% (вода). А вот пользоваться средствами на основе ацетона, аммиака, этилового спирта, метиленхлорида, отбеливателя, любых пероксидов, включая перекись водорода и любых средств, получаемых из нефти (прим. - керосин, бензин и т.п.) производитель не рекомендует, так как они могут нанести вред технике. В опубликованном наглядном пособии показывается порядок действий. Ключевые моменты:

Перед чисткой и обработкой поверхностей следует выключить технику и отсоединить все подключенные к ней устройства, у ноутбуков также необходимо отсоединить аккумулятор. После обработки не включать устройство, пока его поверхности полностью не высохнут. Раствор наносить на тряпку из микрофибры путем смачивания или распыления, но не распылять непосредственно на технику, работать в резиновых перчатках. Порядок обработки - дисплей, затем клавиатура или блок управления принтера, а затем – остальной корпус, в последнюю очередь – кабели. После этого - финишная очистка дисплея.

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А вот совет «финишной» обработки дисплея при помощи обычного средства для мытья стекол я бы подверг критике: данный состав может не подходить для этих целей, а его применение способно принести вред, который будет особенно заметен в прямом смысле слова. Считается, что подобными средствами нельзя обрабатывать не только матрицы мониторов и ноутбуков, но и защищенные стеклом дисплеи смартфонов – оно может растворить олеофобное и антибликовое покрытие (если таковые имеются и ещё не стерлись естественным путём). А некоторые средства – даже оставить множество мелких царапин, которые не заметны на больших и не идеальных оконных стеклах, но будут заметны на столь миниатюрных гаджетах.

С другой стороны, я уже давно и часто применяю для чистки подобной техники обычный медицинский спирт в 96% концентрации и опыт пока положительный. И любую грязь удается в один-два прохода слегка смоченной салфеткой из марли очистить, и засохшую старую термопасту (но не всю) размягчить и снять, и контакты в целях профилактики «освежить». Делаю я это в случае с текстолитом, металлом, достаточно грубым пластиком без дополнительного покрытия. Но вот матрицы дисплеев я им, естественно, чистить не рискую - я их просто пытаюсь не пачкать. Клавиатуры же просто стараюсь периодически разбирать и мыть кнопки в теплой мыльной воде, для этих целей хорошо подходит «Фейри» и подобные средства для посуды или даже обычный шампунь. Единственный мой явно негативный опыт с чисткой электроники при помощи бытовой химии имел место быть более 10 лет назад, когда я решил очистить снятый с мобильного телефона корпус при помощи уайт-спирита. Зато узнал, как в домашних условиях получить идеально матовое оргстекло из обычного прозрачного!

В любом случае, все нужно делать с умом и осторожно. В борьбе за чистоту и против разных микроскопических форм жизни, боюсь, что падёт не один десяток недешевых ноутбуков и мониторов. Лично я пытаюсь просто всегда придерживаться ряда правил: мыть руки после улицы, стараться не трогать технику грязными руками, мыть руки перед едой после того, как работал за клавиатурой и т.п. А саму технику чистить самыми «мягкими» и безобидными средствами.

А как вы чистите свои электронные девайсы? Было бы интересно обсудить это в комментариях, также, как и послушать обоснованную критику методов, предложенных HP и практикуемых мной.