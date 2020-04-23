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Компания HP представила новый ноутбук-трансформер HP Pavilion x360 14. Новинка сочетает в себе функциональность, компактность и неплохую производительность, подходит как для рабочих сценариев, так и для повседневного использования. Толщина корпуса составляет менее 2 см (если быть точным – 18 мм), а заявленная продолжительность работы без подзарядки – до 13 часов в режиме просмотра видео.

В ноутбуки будут устанавливаться процессоры Intel Core 10-го поколения, конкретные модели названы не были. В качестве дополнительной опции возможны варианты с интегрированным графическим решением Iris Plus. Отдельно отмечается то, что ноутбук комплектуется SSD накопителями объемом до 1 ТБ. Разрешение сенсорного дисплея с возможностью ввода пером весьма скромное и, по имеющейся информации, в базовой версии соответствует стандарту HD (1280x720), но также будет доступен вариант с Full HD матрицей (1920x1080).

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В качестве других дополнительных опций значатся выполненный из металла корпус, адаптер стандарта Wi-Fi 6 и встроенный модуль 4G LTE - отмечается, что данное решение применено впервые на ноутбуках HP линейки Pavilion. Тачпад имеет большой размер, что делает работу без подключения мышки более удобной. В наличии и сканер отпечатка пальца. Из встроенных портов имеются HDMI 2.0 для подключения монитора и USB типа «C», а аудиосистема была разработана совместно с Bang & Olufsen и поддерживает технологию HP Audio Boost.

А вот насчет цен и сроков поставки на рынок пока все очень неопределенно: HP Pavilion x360 появится на российском рынке только к концу июля этого года, а цену пока назвать затрудняются.

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