В честь своего «дня рождения» принадлежащий компании Huawei бренд Honor объявляет скидки и розыгрыши призов, которые уже начались и проходят в его официальном онлайн-магазине, подробности на странице https://www.honor.ru/honor-week.html . У участников будет возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro (прим. – если уж быть совсем точным, то получить на него почти стопроцентную скидку, которая позволит купить его за чисто символическую цену в 1 рубль). Помимо этого, будут разыграны промо-коды на скидки и бесплатную доставку покупок, сделанных в онлайн-магазине Honor. Участвовать в розыгрыше призов может любой желающий, сделать это очень просто: нужно всего лишь ввести адрес своей электронной почты на странице акции https://www.honor.ru/honor-week.html .

Помимо Honor View 30 Pro можно будет попытаться аналогичным образом получить умные часы Honor_MagicWatch_2, фитнес-браслеты Honor_Band_5 и беспроводные наушники Honor_Sport_AM66. Помимо этого, на некоторые товары бренда Honor будут действовать скидки. К примеру, HONOR View 30 Pro фиксированная скидка составит 5000 рублей, а в качестве бонуса будет идти фитнес-браслет. Honor 20, а также Honor 20 Pro и 20 Lite можно будет приобрести со скидками 3000 рублей и аналогичным подарком в придачу.

Акция завершится 8 апреля 2020 года.

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