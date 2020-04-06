Израильская компания разработала технологию диагностирования коронавируса по голосу
рекламаИзраильская компания Vocalis Health, образованная в декабре прошлого года слиянием Beyond Verbal (владелец – Кенес Ракишев, также причастный к созданию «криптосмартфона» Sirin Finney) и Healthymize, отчиталась о завершении разработки технологии диагностирования заболевания коронавирусом COVID-19 по анализу звукового спектра голоса человека. В данный момент в Израиле проходит тестирование данной технологии на голосах пациентов с подтвержденным заболеванием. Пресс-служба Кенеса Ракишева отмечает ключевую роль наработок Beyond Verbal, основанных на анализе голоса с применением искусственного интеллекта для выявления ряда различных заболеваний. Отмечается, что исследования в данной области велись ещё с 2012 года, начавшись с определения различных эмоциональных состояний человека по его голосу, таких, как страх, гнев, депрессия, в дальнейшем данные разработки планировалось использовать в диагностике психических заболеваний. Параллельно, некоторые наработки компании в данной области были адаптированы для применения в голосовом помощнике Amazon. Сообщается, что Beyond Verbal тесно сотрудничает с израильским институтом изучения мозга.
В данный момент необходимо четко выделить определенные «маркеры» в анализируемом звуковом диапазоне, которые бы однозначно свидетельствовали о наличии заражения коронавирусом COVID-19 в организме, фактически являясь его скрытыми симптомами. Данный проект получает поддержку от Министерства обороны Израиля, которое, в свою очередь, заказало разработку мобильного приложения, поддерживающего данный функционал. Представители министерства отмечают, что данные алгоритмы будут также использоваться и для удаленной диагностики людей из группы риска и отслеживания заболевших с целью не допустить распространения эпидемии и помочь системе здравоохранения. В случае «тревожных сигналов» человек пройдет тестирование на вирус и будет выбрана дальнейшая тактика его лечения, если заболевание подтвердится. Пока технология находится на стадии отработки медперсоналом и пациентами, принимающими участие в её тестировании и «обучении» алгоритмов ИИ правильно распознавать наличие симптомом заболевания.
рекламаКроме того, компания ищет добровольцев, желающих предоставить записи своего голоса, оправить которые можно через официальный сайт разработчиков.
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