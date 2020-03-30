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Сервис Яндекс.Карты поможет малому бизнесу находить клиентов в период карантина

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Компания «Яндекс», а именно, сервис Яндекс.Карты принимает меры для безвозмездной поддержки предприятий малого бизнеса в условиях карантина и самоизоляции граждан. Кафе, магазинам и организациям сферы услуг предлагается добавлять в свои карточки на карте пункты «Заказать доставку» со ссылкой на службу доставки данной организации и «Купить сертификат», которым потенциальные клиенты смогут воспользоваться в дальнейшем. Предполагается, что это поможет искать новых клиентов в непосредственной близости и в условиях падения числа клиентов.

Предприниматели могут оставить свои предложения по адресу https://yandex.ru/promo/maps/smb_help/index. Обещают, что на карту информацию добавят в течении двух-трех дней, а данная услуга будет бесплатной. Так как Яндекс считает приоритетным поддержку малого бизнеса в этот период, объявления о близлежащих магазинах и кафе будут демонстрироваться в разделе «Коронавирус» и в рассылках Яндекса. Также в поиск будут введены специальные фильтры, позволяющие находить те заведения, где действует программа сертификатов. Еще из нововведений были заявлены возможность оперативно корректировать на Яндекс.Картах данные о режиме работы заведения и подключаться к сервису Яндекс.Еда.

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Напомню, что ранее компания «Яндекс» заявила о выделении 1,5 миллиардов рублей на меры по предотвращению распространения коронавируса, а также о запуске специального проекта «Помощь рядом», призванного помочь медицинским службам и соцработникам, предоставив им транспортные услуги водителей такси и курьеров.

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