Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания «Яндекс» объявила о запуске специального проекта «Помощь рядом» , целью которого является помощь медицинским и социальным службам в борьбе с эпидемией коронавируса. В рамках проекта будет оказываться помощь в перевозке врачей, соцработников, лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости. Для этого будет выделено некоторое количество автомобилей Яндекс.Такси, предполагается, что в общей сумме их будет не одна тысяча. Программа начнет работать в Москве и Казани, а затем расширится и на другие регионы, где представлены сервисы Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка. На первое время компания выделила бюджет в 250 миллионов рублей для оплаты работы водителей, занятых в данной миссии. Отмечается, что выполнять подобные задачи будут водители-добровольцы, которые будут освобождены на данное время от выполнения заказов. Автомобили при этом будут проходить дезинфекцию, а сами водители – медицинское обследование.

Медицинские и социальные службы, нуждающиеся в помощи могут оставить заявку на странице проекта help.yandex.ru , а компании, готовые предоставить помощь, в том числе и финансовую, покрыв тем самым часть расходов, могут направить предложение на почту covid@yandex-team.ru .

реклама

Генеральный директор «Яндекса», Аркадий Волож, отмечает, что наиболее приоритетной задачей в настоящее время является мобилизация ресурсов по борьбе с эпидемией, в том числе – оказание посильной помощи медработникам и сотрудникам органов соцзащиты, которые ходят к людям, сидящим дома на карантине. Компания «Яндекс», в свою очередь, готова предоставить необходимую инфраструктуру, в том числе и профинансировать данные транспортные услуги. Также, Волож отдельно отметил работу водителей, занятых в данном проекте, сказав, что она, как и работа врачей, в данных условиях, становится настоящим подвигом. Управляющий директор группы компаний «Яндекс», Тигран Худавердян, отметил, что реализация данного проекта заняла почти две недели круглосуточной работы по перестройке логистических цепей компании.

На различные проекты, направленные на борьбу с эпидемией, компания "Яндекс" выделила 1 500 000 000 рублей.