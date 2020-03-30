Необходимые меры, принятые для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 оказывают в том числе и положительное влияние: так, все больше людей задумываются о приобретении востребованных на рынке интернет-специальностей, которые могут быть не основной сферой деятельности, но дополнением к основной работе. Аналитики отмечают рост количества людей, заинтересовавшихся возможностями обучения онлайн. Много чего меняется, к новым реалиям приходится подстраиваться и бизнесу, как мелкому, так и крупным компаниям и торговым сетям.

Большинство магазинов сотовой связи работает по обычному графику: указы о «длинных выходных» и необходимости самоизоляции ставит салоны связи в число организаций-исключений, продолжающих свою работу, наравне с банками, аптеками и продуктовыми магазинами. Однако пресс-служба сети «Связной» сообщает, что не смотря на то, что магазины сети также открыты, руководство сети рекомендует придерживаться правил карантина и воздержаться от походов в них, поэтому временно делает курьерскую доставку бесплатной. Курьерскую доставку до дома или ближайшего салона можно выбрать при онлай-заказе товара в корзине. Сообщается, что с целью оперативной обработки доставок, которых может стать больше чем обычно, были привлечены дополнительные курьеры.