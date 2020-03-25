Ubisoft присоединяется к бесплатным раздачам игр
рекламаК бесплатным раздачам игр, идущим в последнее время в Steam и EPIC Games Store, присоединилась и Ubisoft, даже создав отдельную страницу, расположенную по адресу https://free.ubisoft.com и позволяющую легко и оперативно отслеживать халявные предложения.
В настоящий момент доступен платформер Child of Light для ПК, шахматы во вселенной «Меча и Магии» Might and Magic Chess Royale, игра «про кроликов» (речь об очередном ответвлении от серии Rayman) Rabbids Coding, а также несколько «триальных» предложений, позволяющих поиграть бесплатно на протяжении ограниченного периода времени в полные версии популярных игр. Так, например, с 26 по 30 марта сыграть бесплатно можно будет в Ghost Recon Breakpoint, Ghost Recon Wildlands – в течение 5 часов (в случае последующей покупки игровой прогресс сохранится), и еще один проект от Тома Кленси, первая часть The Division – в течение 6 часов. Поиграть в The Crew 2 можно на протяжении «ограниченного количества времени», но сколько именно – не уточняется. Помимо этого, доступны еще несколько проектов.
рекламаСледует напомнить, что акции носят временный характер и обычно не длятся долго, однако игры сделанные абсолютно бесплатными на определенный срок, обычно, остаются в библиотеке и после окончания акции.
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