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В настоящий момент доступен платформер Child of Light для ПК , шахматы во вселенной «Меча и Магии» Might and Magic Chess Royale , игра «про кроликов» (речь об очередном ответвлении от серии Rayman) Rabbids Coding , а также несколько «триальных» предложений, позволяющих поиграть бесплатно на протяжении ограниченного периода времени в полные версии популярных игр. Так, например, с 26 по 30 марта сыграть бесплатно можно будет в Ghost Recon Breakpoint , Ghost Recon Wildlands – в течение 5 часов (в случае последующей покупки игровой прогресс сохранится), и еще один проект от Тома Кленси, первая часть The Division – в течение 6 часов. Поиграть в The Crew 2 можно на протяжении «ограниченного количества времени», но сколько именно – не уточняется. Помимо этого, доступны еще несколько проектов.

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Следует напомнить, что акции носят временный характер и обычно не длятся долго, однако игры сделанные абсолютно бесплатными на определенный срок, обычно, остаются в библиотеке и после окончания акции.