Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В настоящий момент на многих платформах онлайн-дистрибуции игр огромные скидки в связи с «весенней распродажей», которую иногда также связывают с распространением коронавируса и введенным карантином в некоторых странах. Следовательно, сейчас многим геймерам лучше чаще оставаться дома, проводя время за любимым занятием.

Помимо просто фантастических скидок в Steam и других игровых сервисах, благодаря которым можно урвать игры за каких-то 30% их обычной стоимости (а ретро – так и вовсе за копейки), некоторые разработчики и издатели устроили аттракцион неслыханной щедрости, раздавая игры на халяву, при том, речь не всегда идет об очень старых проектах или простеньких мини-играх.

реклама

Так, например, во всё том же «Стиме» абсолютно бесплатно раздают Tomb Raider . Нет, не оригинальную первую часть саги о Ларе Крофт, а перезапуск серии от 2013 года, который, в свою очередь, стал первой игрой в трилогии-перезапуске. Так что, если вы до сих пор не знакомы с данной подсерией, то самое время начать знакомство! Последующие две части, Rise of The Tomb Raider и Shadow of The Tomb Raider сейчас продаются со значительными скидками: -70% и -80% соответственно, в итоге их цена составляет 265 рублей и 650 рублей соответственно. Более ранние игры серии отдают не совсем, но почти бесплатно – ранние части и моя любимая Tomb Raider: Legend стоят всего по 20 рублей. Самое время познакомиться с легендарной игровой серией поближе

реклама

Также в настоящий момент времени в Epic Game Store бесплатно раздают первую часть Watсh_Dogs The Stanley Parable . Примечательно то, что даже в «родном» магазине Ubisoft, Uplay, нет такой халявы, хотя на игры серии Watсh_Dogs и распространяются скидки в размере 70-75%, аналогичное предложение действует и в Steam. Где, кстати, на протяжении еще 10 дней можно скачать любую из ранее выпущенных студией Valve игр серии Half-Life, которые стали временно бесплатными в преддверии скорого релиза Half-Life: Alyx

Напомню, что бесплатные раздачи идут непродолжительное время и заканчиваются через несколько дней, так что советую поторопиться!