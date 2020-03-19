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Российский офис AliExpress в целях оказания поддержки российскому малому бизнесу планирует обнулить комиссию с продаж для российских продавцов. В официальном пресс-релизе компании отмечается, что Россия станет первой страной, в которой будут действовать такие условия. Меры будут приняты в связи с распространением коронавируса и существующей угрозы заражения при посещении традиционных магазинов. К тому же, отмечается, что нулевая комиссия со стороны сервиса поможет опробовать данную нишу тем предпринимателям, которые до этого не вели торговлю в онлайн-формате.

В настоящий момент размер комиссии варьируется от пяти до восьми процентов и зависит от категории товара. Планируется, что нулевая комиссия будет действовать на все товары, размеченные на сервисе. Есть некоторые ограничения – такие условия будут действовать для продавцов, зарегистрировавших аккаунт не ранее 1 апреля этого года в течение полугода на первые сто проданных товаров. Пока данные условия касаются только продавцов из России и не распространяются на предпринимателей из других стран. Также отмечается и то, что в связи с карантином в Китае продажи российских продавцов увеличились суммарно на 20%.

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