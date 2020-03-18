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Сегодня со мной связались представители российского офиса AliExpress с просьбой поспособствовать распространению важной информации. Администрацию популярной торговой площадки сильно беспокоит ситуация с попытками спекулировать на страхах общества перед угрозой распространения коронавируса COVID-19. В этом я их полностью поддерживаю и с удовольствием расскажу о том, какие штрафные меры будут приняты к недобросовестным продавцам, желающим подзаработать, то есть, погреть руки, на эпидемии.

Администрация ресурса отслеживает возросший спрос на товары, относящиеся к предметам личной гигиены, а именно – одноразовые медицинские маски и различные антисептики. «Есть спрос, есть предложение», - так гласит основной закон рынка. Однако, в ближайшее время для всех продавцов будут введены некоторые ограничения, чтобы не допустить злоупотреблений в условиях сложившейся ситуации.

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Компания призывает продавцов учитывать новые правила ведения торговли в связи с эпидемией:

- запрещено резкое завышение цен на маски, респираторы, антисептики, гели и прочие средства индивидуальной защиты и гигиены выше средних значений в обычное время;

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- запрещается распространять скидки на заказы крупных партий товара, так как выгодной ценой воспользуются спекулянты-перекупщики, в то время как скидки должны делать товар доступным для потребителя;

- запрещается предлагать медицинские маски в качестве «бесплатного» бонуса при заказе другого товара на определенную сумму;

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-запрещается в описании «наделять» товар мнимыми свойствами защиты от коронавируса, которыми он на самом деле не обладает.

К не соблюдающим данные правила продавцам будут применены жесткие меры – объявление будет принудительно сниматься с продаж, а аккаунт продавца – блокироваться. AliExpress просит пользователей, заметивших подобные злоупотребления продавцов, сообщать о данных фактах в службу поддержки. Также, продавцам рекомендуют не создавать искусственного дефицита, а продавать товар по обычным ценам.

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Представители компании напоминают о необходимости всегда быть честными и вести себя по-человечески, а попытки нажиться на ажиотаже вокруг вирусной угрозы со стороны отдельных продавцов сравнивают с недобросовестным поведением некоторых московских таксистов, которые после теракта в метро завышали цены на свои услуги в десятки раз, что, определенно, не заслуживает уважения.