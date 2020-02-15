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В России стартовали продажи планшета Huawei MediaPad M6 (до этого была доступна ранняя лимитированная серия, да и то - только по предзаказу). Характеристики у новинки следующие – диагональ IPS экрана 10,8 дюйма при разрешении 2560 x 1600, плотность размещения пикселей на дюйм при этом составляет 280 PPI. В планшет интегрирована четырехканальная аудиосистема, созданная при сотрудничестве с Harman Kardon.

Работает MediaPad M6 под управлением фирменной сборки Android 10 с графическим интерфейсом EMUI 10. Отдельно отмечается, что все фирменные сервисы Huawei, включая магазин приложений AppGallery, браузер и т.д., будут предустановлены на устройство. Используется флагманский восьмиядерный процессор Kirin 980 с 10-ядерным GPU G76, имеющим два нейронных модуля. Оперативной и встроенной памяти соответственно 4 ГБ и 64 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 7500 мАч, заявлено до 11 часов автономной работы планшета в режиме воспроизведения видео, а также быстрая зарядка при мощности 18 Вт. Что касается камер, то тут ничего удивительного за прошедшие года три не произошло: всё те же 13 МП и 8 МП для основной и фронтальной камер соответственно. Это можно объяснить тем, что планшеты, в силу ряда объективных причин, редко выступают в роли замены фотоаппарату, и бурная гонка последних лет за мегапикселями и многообъективностью обошла их стороной.

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Стоимость новинки на российском рынке составит 25 000 рублей.